Посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми
Посольства Великобритании и Польши, а также делегация ЕС продолжают работать в Киеве.
Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на повышенный риск российских обстрелов Киева, наши дипломаты по-прежнему остаются на посту. Это один из видимых признаков солидарности Польши с Украиной, которая борется за свободу", - подчеркнул он.
Издание The Guardian пишет, что посольство Великобритании в своем заявлении сообщило, что остается открытым.
Представитель ЕС Петер Стано заявил, что делегация ЕС в Украине не применяет дополнительные меры предосторожности в связи с сообщениями о возможности массированной воздушной атаки России против Украины и продолжит работать в обычном режиме с учетом повышенного риска.
Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.
Посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак.
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А тепер за роки віртуальних санкцій де нікого не штрафують за порушення, орки накопичили ресурси і мають змогу воювати та диктувати умови.
Аж огидно.
Загрози подаються, як відповідь РФ на дозвіл Україні застосовувати далекобійні ракети по військовим обʼєктам на території РФ. Дехто злякався, але наші партнери не відмовились від свого рішення через цю загрозу кремля. Є інформація від США, шо ознак підготовки застосування ЯЗ РФ на сьогодні не виявлено.
Отже, різні джерела в соцмережах припускають, що один з можливих видів "зброї, яку раніше не застосовували" проти України є модифікована МБР "Рубеж" з неядерною бойовою частиною. Це балістична ракета, яка має більш потужну, але неядерну бойову частину.
Деталі: https://www.rbc.ua/rus/news/nova-balistika-shcho-vidomo-rosiysku-raketu-1732102781.html