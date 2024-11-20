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Новости Война
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Посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми

Посольства Британії та Польщі залишаються відкритими

Посольства Великобритании и Польши, а также делегация ЕС продолжают работать в Киеве.

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на повышенный риск российских обстрелов Киева, наши дипломаты по-прежнему остаются на посту. Это один из видимых признаков солидарности Польши с Украиной, которая борется за свободу", - подчеркнул он.

Издание The Guardian пишет, что посольство Великобритании в своем заявлении сообщило, что остается открытым.

Представитель ЕС Петер Стано заявил, что делегация ЕС в Украине не применяет дополнительные меры предосторожности в связи с сообщениями о возможности массированной воздушной атаки России против Украины и продолжит работать в обычном режиме с учетом повышенного риска.

Читайте также: Россия пытается использовать закрытие посольств для подогревания паники в Украине, - ЦПД

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ сегодня может массированно атаковать Украину. Есть конкретная информация, - посольство США

Автор: 

Польша (8409) посольство (1081) Сикорский Радослав (406) дипломаты (636)


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США Іспанія Італія Греція позорища ..Я впевнений Японія ніколи б не зачинила посольство бо там яйка витримали ЯЗ омерикосовське
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20.11.2024 14:31 Ответить
Вони дбають про співробітників своїх амбасад. Бо вартість життя та здоровʼя співробітників їх амбасад під час виконання службових обовʼязків значно більша, ніж вартість застосованих заходів убезпечення.
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20.11.2024 14:35 Ответить
Кацапи можуть і МБР запустити по Україні. І запустять. Поки що без ядерного заряду. Але дивлячись на паніку західних куколдів і ЯЗ прилетить... тільки чомусь не по НАТО з яким кацапи мовби героїчно воюють а по Україні. А західні підари і це проковтнуть 100%. До інавгурації конченого довбой@ба Трампа може трапитися все що завгодно. З розрахунку, що потім тільки руки вгору і все.
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20.11.2024 14:37 Ответить
Типу Байден не довбо...б якби не грався в ескалацію, та дав потрібну зброю і авіацію ще в 22 році коли орки обісрал...сь і відступали. То давно б війни не було і підписали договір.

А тепер за роки віртуальних санкцій де нікого не штрафують за порушення, орки накопичили ресурси і мають змогу воювати та диктувати умови.
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20.11.2024 14:45 Ответить
Іспанія взагалі армію має? А колись була своя армада
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20.11.2024 14:43 Ответить
Оце ЛЮДИ !
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20.11.2024 15:00 Ответить
Греція взагалі з жаху насрада горохом з маслинок.
Аж огидно.
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20.11.2024 15:02 Ответить
Загрози застосувати проти України "зброю, яку раніше не застосовували" на тлі зміни "доктрини" застосування ЯЗ РФ останнім часом лунають від пропагандистів та чиновників РФ.
Загрози подаються, як відповідь РФ на дозвіл Україні застосовувати далекобійні ракети по військовим обʼєктам на території РФ. Дехто злякався, але наші партнери не відмовились від свого рішення через цю загрозу кремля. Є інформація від США, шо ознак підготовки застосування ЯЗ РФ на сьогодні не виявлено.
Отже, різні джерела в соцмережах припускають, що один з можливих видів "зброї, яку раніше не застосовували" проти України є модифікована МБР "Рубеж" з неядерною бойовою частиною. Це балістична ракета, яка має більш потужну, але неядерну бойову частину.
Деталі: https://www.rbc.ua/rus/news/nova-balistika-shcho-vidomo-rosiysku-raketu-1732102781.html
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20.11.2024 15:09 Ответить
 
 