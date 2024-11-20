Посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми

Посольства Великобритании и Польши, а также делегация ЕС продолжают работать в Киеве.

Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на повышенный риск российских обстрелов Киева, наши дипломаты по-прежнему остаются на посту. Это один из видимых признаков солидарности Польши с Украиной, которая борется за свободу", - подчеркнул он.

Издание The Guardian пишет, что посольство Великобритании в своем заявлении сообщило, что остается открытым.

Представитель ЕС Петер Стано заявил, что делегация ЕС в Украине не применяет дополнительные меры предосторожности в связи с сообщениями о возможности массированной воздушной атаки России против Украины и продолжит работать в обычном режиме с учетом повышенного риска.

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Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ сегодня может массированно атаковать Украину. Есть конкретная информация, - посольство США