Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими

Посольства Великої Британії та Польщі, а також делегація ЄС продовжують працювати у Києві.

Про це повідомив глава МЗС Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ.

"Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - наголосив він.

Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим.

Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.

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Посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ 20 листопада може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак.

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