Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими
Посольства Великої Британії та Польщі, а також делегація ЄС продовжують працювати у Києві.
Про це повідомив глава МЗС Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ.
"Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - наголосив він.
Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим.
Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.
Посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ 20 листопада може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.
Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тепер за роки віртуальних санкцій де нікого не штрафують за порушення, орки накопичили ресурси і мають змогу воювати та диктувати умови.
Аж огидно.
Загрози подаються, як відповідь РФ на дозвіл Україні застосовувати далекобійні ракети по військовим обʼєктам на території РФ. Дехто злякався, але наші партнери не відмовились від свого рішення через цю загрозу кремля. Є інформація від США, шо ознак підготовки застосування ЯЗ РФ на сьогодні не виявлено.
Отже, різні джерела в соцмережах припускають, що один з можливих видів "зброї, яку раніше не застосовували" проти України є модифікована МБР "Рубеж" з неядерною бойовою частиною. Це балістична ракета, яка має більш потужну, але неядерну бойову частину.
Деталі: https://www.rbc.ua/rus/news/nova-balistika-shcho-vidomo-rosiysku-raketu-1732102781.html