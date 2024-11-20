УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10852 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 819 9

Посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими

Посольства Британії та Польщі залишаються відкритими

Посольства Великої Британії та Польщі, а також делегація ЄС продовжують працювати у Києві.

Про це повідомив глава МЗС Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ.

"Попри підвищений ризик російських обстрілів Києва, наші дипломати, як і раніше, залишаються на посту. Це одна з видимих ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу", - наголосив він.

Видання The Guardian пише, що посольство Великої Британії у своїй заяві повідомило, що залишається відкритим.

Речник ЄС Петер Стано заявив, що делегація ЄС в Україні не застосовує додаткові заходи перестороги у зв’язку з повідомленнями про можливість масованої повітряної атаки Росії проти України і продовжить працювати у звичайному режимі з урахуванням підвищеного ризику.

Також читайте: Найбільші країни ЄС готові взяти на себе тягар підтримки України в умовах можливого скорочення участі США, - Сікорський

Посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ 20 листопада може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада зменшила кількість дипломатів у Росії до 12 осіб

Автор: 

Польща (8488) посольство (942) Сікорський Радослав (243) дипломати (565)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США Іспанія Італія Греція позорища ..Я впевнений Японія ніколи б не зачинила посольство бо там яйка витримали ЯЗ омерикосовське
показати весь коментар
20.11.2024 14:31 Відповісти
Вони дбають про співробітників своїх амбасад. Бо вартість життя та здоровʼя співробітників їх амбасад під час виконання службових обовʼязків значно більша, ніж вартість застосованих заходів убезпечення.
показати весь коментар
20.11.2024 14:35 Відповісти
Кацапи можуть і МБР запустити по Україні. І запустять. Поки що без ядерного заряду. Але дивлячись на паніку західних куколдів і ЯЗ прилетить... тільки чомусь не по НАТО з яким кацапи мовби героїчно воюють а по Україні. А західні підари і це проковтнуть 100%. До інавгурації конченого довбой@ба Трампа може трапитися все що завгодно. З розрахунку, що потім тільки руки вгору і все.
показати весь коментар
20.11.2024 14:37 Відповісти
Типу Байден не довбо...б якби не грався в ескалацію, та дав потрібну зброю і авіацію ще в 22 році коли орки обісрал...сь і відступали. То давно б війни не було і підписали договір.

А тепер за роки віртуальних санкцій де нікого не штрафують за порушення, орки накопичили ресурси і мають змогу воювати та диктувати умови.
показати весь коментар
20.11.2024 14:45 Відповісти
Іспанія взагалі армію має? А колись була своя армада
показати весь коментар
20.11.2024 14:43 Відповісти
Оце ЛЮДИ !
показати весь коментар
20.11.2024 15:00 Відповісти
Греція взагалі з жаху насрада горохом з маслинок.
Аж огидно.
показати весь коментар
20.11.2024 15:02 Відповісти
Загрози застосувати проти України "зброю, яку раніше не застосовували" на тлі зміни "доктрини" застосування ЯЗ РФ останнім часом лунають від пропагандистів та чиновників РФ.
Загрози подаються, як відповідь РФ на дозвіл Україні застосовувати далекобійні ракети по військовим обʼєктам на території РФ. Дехто злякався, але наші партнери не відмовились від свого рішення через цю загрозу кремля. Є інформація від США, шо ознак підготовки застосування ЯЗ РФ на сьогодні не виявлено.
Отже, різні джерела в соцмережах припускають, що один з можливих видів "зброї, яку раніше не застосовували" проти України є модифікована МБР "Рубеж" з неядерною бойовою частиною. Це балістична ракета, яка має більш потужну, але неядерну бойову частину.
Деталі: https://www.rbc.ua/rus/news/nova-balistika-shcho-vidomo-rosiysku-raketu-1732102781.html
показати весь коментар
20.11.2024 15:09 Відповісти
 
 