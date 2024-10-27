УКР
Канада зменшила кількість дипломатів у Росії до 12 осіб

Канада скоротила до 12 кількість дипломатів у РФ

Наразі чисельність дипломатичного корпусу Канади у Росії скоротилася до мінімально допустимого рівня.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News із посиланням на дані МЗС Канади, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі у Росії працюють всього 12 канадських дипломатів, що вчетверо менше, ніж за нормальних умов. Ще у липні чисельність дипломатичного корпусу Канади у РФ становила 17 осіб. При цьому у Канаді акредитовані 68 російських дипломатів.

За словами колишнього радника-посланника Канади у РФ Феррі де Керкхове, чинний кількісний склад канадської дипломатичної місії у Росії становить сам лише "скелет". Він зазначив, що достатнім рівнем можна вважати 40-45 дипломатів, а після розпаду СРСР, коли Росія відкривала себе для світу, у РФ працювали 100 канадських дипломатів.

Також читайте: У Росії шістьох британських дипломатів звинуватили у "шпигунстві та диверсійній діяльності" і висилають їх із країни

"Працювати зараз у Москві, мабуть, пекельно тяжко", - сказав Керкхове.

Канада (2266) росія (67862) дипломати (572)
Вишвирнути з Канади цих 68 орків-шпіонів, хай ідуть у дипломати в північну корею, іран чи білорусь з китаєм.. Наносять тільки шкоду західному світу і мріють його знищити.
