Канада сократила количество дипломатов в России до 12 человек

Сейчас численность дипломатического корпуса Канады в России сократилась до минимально допустимого уровня.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News со ссылкой на данные МИД Канады, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас в России работает всего 12 канадских дипломатов, что в четыре раза меньше, чем при нормальных условиях. Еще в июле численность дипломатического корпуса Канады в РФ составляла 17 человек. При этом в Канаде аккредитованы 68 российских дипломатов.

По словам бывшего советника-посланника Канады в РФ Ферри де Керкхове, действующий количественный состав канадской дипломатической миссии в России составляет сам лишь "скелет". Он отметил, что достаточным уровнем можно считать 40-45 дипломатов, а после распада СССР, когда Россия открывала себя для мира, в РФ работали 100 канадских дипломатов.

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"Работать сейчас в Москве, видимо, адски тяжело", - сказал Керкхове.