В России шестерых британских дипломатов обвинили в "шпионаже и диверсионной деятельности" и высылают их из страны

Федеральная служба безопасности России лишила аккредитации шестерых британских дипломатов из-за обвинения их в "шпионаже и диверсионной деятельности".

Как передает Цензор.НЕТ, обэтом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, Россия объявила о выдворении дипломатов на фоне визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Соединенные Штаты Америки, чтобы обсудить предоставление разрешения Украине на использование дальнобойных ракет на российской территории.

В ФСБ заявили, что располагают документами, свидетельствующими о том, что департамент министерства иностранных дел Британии в Лондоне, ответственный за Восточную Европу и Центральную Азию, координировал "эскалацию политической и военной ситуации" и получил "задание по обеспечению стратегического поражения России в войне против Украины".

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Кроме того, в ФСБ отметили, что "выявленные факты дают основания считать деятельность британских дипломатов, направленных управлением в Москву, угрожающей безопасности Российской Федерации", и заявили, что в их действиях "были обнаружены признаки шпионажа и диверсии".

Как сообщается, имена шестерых дипломатов назвали на российском государственном телевидении, а также показали их фотографии.

"Англичане не восприняли наших намеков о необходимости прекращения такой практики (осуществления разведывательной деятельности на территории России), поэтому мы решили для начала выслать этих шестерых", - заявил сотрудник ФСБ на "Россия-24".

Также в ФСБ заявили, что Россия попросит других британских дипломатов вернуться домой, если окажется, что они "занимаются подобной деятельностью".

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