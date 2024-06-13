Восемь стран ЕС призвали ограничить передвижение российских дипломатов, - Reuters

Восемь министров иностранных дел Европейского Союза призвали ЕС запретить российским дипломатам свободное передвижение по территории ЕС и ограничить их передвижение по странам, где они аккредитованы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме от 11 июня к высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю.

"Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном государстве пребывания, по всей Шенгенской зоне облегчает злонамеренную деятельность", - говорится в письме.

Министры заявили, что разведка, пропаганда "или даже подготовка диверсионных актов является основной нагрузкой для большого количества российских "дипломатов" в ЕС", и хотя высылка является важной, угроза остается.

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"Мы считаем, что ЕС должен строго придерживаться принципа взаимности и ограничить передвижение сотрудников российских дипломатических представительств и членов их семей только территорией государства их аккредитации", - заявили министры.

Как считают авторы письма, такая мера "значительно сузит оперативное пространство" для агентов РФ.

Письмо подписали министры иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Дании, Нидерландов, Польши и Румынии.

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Напомним, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что российские дипломаты не должны пользоваться существующей в Европе свободой путешествия, поскольку именно эту свободу хотят уничтожить.