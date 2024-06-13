Вісім країн ЄС закликали обмежити пересування російських дипломатів, - Reuters

Вісім міністрів закордонних справ Європейського Союзу закликали ЄС заборонити російським дипломатам вільне пересування територією ЄС та обмежити їхнє пересування країнами, де вони акредитовані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі від 11 червня до високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"Вільне пересування власників російських дипломатичних і службових паспортів, акредитованих в одній державі перебування, всією Шенгенською зоною полегшує зловмисну ​​діяльність", - йдеться в листі.

Міністри заявили, що розвідка, пропаганда "або навіть підготовка диверсійних актів є основним навантаженням для великої кількості російських "дипломатів" у ЄС", і хоча вислання є важливим, загроза залишається.

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"Ми вважаємо, що ЄС має суворо дотримуватися принципу взаємності та обмежити пересування співробітників російських дипломатичних представництв і членів їхніх сімей лише територією держави їхньої акредитації", - заявили міністри.

Як вважають автори листа, такий захід "значно звузить оперативний простір" для агентів РФ.

Лист підписали міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Чехії, Данії, Нідерландів, Польщі та Румунії.

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Нагадаємо, раніше очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що російські дипломати не повинні користуватися існуючою в Європі свободою подорожування, оскільки саме цю свободу хочуть знищити.