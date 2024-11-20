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МЗС про закриття низки посольств через "загрозу обстрілу": Варто реагувати без інформнагнітання

МЗС прокоментувало закриття посольств

Сьогодні, 20 листопада 2024 року, в інформаційному полі з'явилися повідомлення про тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

Наголошується, що МЗС перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз.

Нагадується також, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання. Просимо всіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки - як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ЦПД про можливість масованого обстрілу України: РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.

Автор: 

МЗС (4110) обстріл (28284) посольство (942)


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Ми не бачимо ка кордоні вдарних угрупувань. Так що всі йдемо маринувати шашлики.
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20.11.2024 15:12 Відповісти
Ви прочитали мої думки
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20.11.2024 15:49 Відповісти
в посольстві США, мабуть, таки щось знають.
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20.11.2024 15:12 Відповісти
Як завжди - розганяють паніку та фейки.
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20.11.2024 15:13 Відповісти
Інформація амбасад мабуть була призначена для їхніх співробітників.
Як і всім людям в тилу, на території України, співробітникам амбасад, загрожує небезпека від ракет та Гераней рашистів. Останнім часом ворог здійснює масовані повітряні атаки.
США ведуть постійний моніторінг ЯЗ РФ, і офіційно повідомили, що не зафіксовано ознак підготовки ЯЗ РФ до застосування. Співробітникам амбасад цього разу не давалася рекомендація покинути територію України, як це було у 2022 перед широкомасштабним нападом-вторгненням. Отже мова йде про очікування масованої повітряної атаки ракетами та ударними БпЛА рашистів. Відповідно, співробітникам амбасад під час повітряних атак рашистів безпечніше перебувати у сховищах, як і всім мешканцям тилу України.
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20.11.2024 15:38 Відповісти
Віднесіться до попереджень без паніки,але серйозно. А дипломати..Розкажіть їм про шашлики,щоб не було паніки.
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20.11.2024 16:50 Відповісти
 
 