МЗС про закриття низки посольств через "загрозу обстрілу": Варто реагувати без інформнагнітання

Сьогодні, 20 листопада 2024 року, в інформаційному полі з'явилися повідомлення про тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС України.

Наголошується, що МЗС перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз.

Нагадується також, що загрози обстрілів з боку держави-агресора є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання. Просимо всіх громадян України зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки - як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.