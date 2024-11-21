Україна вже задіює механізми ООН та НАТО через застосування РФ міжконтинентальної зброї, - речник МЗС Тихий

У звʼязку з використанням Росією нового типу озброєння проти України, під час атаки Дніпра, Міністерство закордонних справ вже інформує партнерів та задіює механізми реагування ООН, НАТО та планує залучити механізми ОБСЄ.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я можу вас поінформувати, що в зв’язку з використанням Росією цього нового типу озброєння проти України МЗС вже вживає низку політико-дипломатичних кроків, зокрема ми вже звернулися до наших партнерів з інформуванням про те, що відбулося, що нам відомо на цю хвилину. Ми також уже задіюємо механізми ООН, механізми НАТО і плануємо залучити механізми ОБСЄ для реагування на цю подію", – сказав він.

Тихий додав, що крім формальних звернень і ноти Україна очікує скликання окремих форматів для того, щоби "розбудити світ і привернути увагу".

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"Якщо підтвердиться використання міжконтинентальної балістичної ракети, то ми вважаємо, що можна буде констатувати, що Росія деградувала до стану Північної Кореї, яка достатньо регулярно запускає такі ракети, лякаючи своїх сусідів, залякуючи світ", – підкреслив дипломат.

Речник МЗС України закликав світову спільноту і кожного лідера, які поважають статут ООН негайно реагувати на використання Росією нового типу озброєння, не чекати детальних, експертних висновків та показувати Росії неприйнятність таких дій.

"Крім заяв ми потребуємо від партнерів і союзників конкретних дій для захисту людських життів, а саме йдеться про зміцнення повітряного щита над Україною, надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати такий тип ракет. Такі комплекси у світі є, і час передати їх Україні", – зауважив Тихий.

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Він не став розкривати деталі того, яких систем потребує Україна, але зауважив, що їх кілька у світі і будь-яка система, яка здатна протистояти таким загрозам, має бути в Україні.