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Новини
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Україна вже задіює механізми ООН та НАТО через застосування РФ міжконтинентальної зброї, - речник МЗС Тихий

МЗС

У звʼязку з використанням Росією нового типу озброєння проти України, під час атаки Дніпра, Міністерство закордонних справ вже інформує партнерів та задіює механізми реагування ООН, НАТО та планує залучити механізми ОБСЄ.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я можу вас поінформувати, що в зв’язку з використанням Росією цього нового типу озброєння проти України МЗС вже вживає низку політико-дипломатичних кроків, зокрема ми вже звернулися до наших партнерів з інформуванням про те, що відбулося, що нам відомо на цю хвилину. Ми також уже задіюємо механізми ООН, механізми НАТО і плануємо залучити механізми ОБСЄ для реагування на цю подію", – сказав він.

Тихий додав, що крім формальних звернень і ноти Україна очікує скликання окремих форматів для того, щоби "розбудити світ і привернути увагу".

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"Якщо підтвердиться використання міжконтинентальної балістичної ракети, то ми вважаємо, що можна буде констатувати, що Росія деградувала до стану Північної Кореї, яка достатньо регулярно запускає такі ракети, лякаючи своїх сусідів, залякуючи світ", – підкреслив дипломат.

Речник МЗС України закликав світову спільноту і кожного лідера, які поважають статут ООН негайно реагувати на використання Росією нового типу озброєння, не чекати детальних, експертних висновків та показувати Росії неприйнятність таких дій.

"Крім заяв ми потребуємо від партнерів і союзників конкретних дій для захисту людських життів, а саме йдеться про зміцнення повітряного щита над Україною, надання Україні комплексів, які здатні перехоплювати такий тип ракет. Такі комплекси у світі є, і час передати їх Україні", – зауважив Тихий.

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Він не став розкривати деталі того, яких систем потребує Україна, але зауважив, що їх кілька у світі і будь-яка система, яка здатна протистояти таким загрозам, має бути в Україні.

Автор: 

МЗС (4110) НАТО (6426) ООН (3342) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+5
Справді? - І які їхні ДІЇ? "Глибока стурбованість"?
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21.11.2024 19:03
+5
Механізми ООН? О, це круто! Це я б сказав, потужно!
А механізм таваріщя Гуттеріша лічно задіяний? Він вже мчиться до маааскви з поздоровленями?
А НАТА? Чи не виявиться, часом, що її "механізми", як німецьки танки, заіржавіли? Треба швиденько змастити вазеліном!
Але вся надія, звісно, на ЛГБТ ОБСЄ!
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21.11.2024 19:16
+4
НІФІГА НЕ БУДЕ. Що ясно з цієї війни?

- нема міжнародного права

- є право сили

- є сила бабок

- якщо у тебе багато тупого мяса, бабок і є ЯЗ - тобі ніфіга не буде щоб ти не чудив. ВСЕ. Весь світовий порядок тримався на добрій волі США. Де був би теперішній світ якби США не помогли в 1 і в 2 світовій? - а ніде
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21.11.2024 19:12
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Справді? - І які їхні ДІЇ? "Глибока стурбованість"?
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21.11.2024 19:03 Відповісти
НІФІГА НЕ БУДЕ. Що ясно з цієї війни?

- нема міжнародного права

- є право сили

- є сила бабок

- якщо у тебе багато тупого мяса, бабок і є ЯЗ - тобі ніфіга не буде щоб ти не чудив. ВСЕ. Весь світовий порядок тримався на добрій волі США. Де був би теперішній світ якби США не помогли в 1 і в 2 світовій? - а ніде
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21.11.2024 19:12 Відповісти
Шодо першої війни то нічого страшного би не було би - в першу війну Дойчланд був не тим ким він був в другу війну , першу війну хотіли як Трійний Союз так і Антанта ( думаєте французи не хотіли поквитатися за 1871 рік чи кацапи не хотіли Босфор і Дарданели ?).
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21.11.2024 19:55 Відповісти
Час в'**@ти по Ірану чи сєвєрнай кореї щоб попустилися рашисти
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21.11.2024 19:13 Відповісти
Механізми ООН? О, це круто! Це я б сказав, потужно!
А механізм таваріщя Гуттеріша лічно задіяний? Він вже мчиться до маааскви з поздоровленями?
А НАТА? Чи не виявиться, часом, що її "механізми", як німецьки танки, заіржавіли? Треба швиденько змастити вазеліном!
Але вся надія, звісно, на ЛГБТ ОБСЄ!
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21.11.2024 19:16 Відповісти
Если действительно подтвердится что это межконтинентальная ракета, рашистов ждёт очень много проблем. Предыдущие санкции будут ни о чем по сравнению с полной изоляцией
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21.11.2024 19:18 Відповісти
Оптиміст.
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21.11.2024 19:40 Відповісти
Америка сказала, шо это не МБР)
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21.11.2024 19:19 Відповісти
Бідон старенький. Не міжна панталони часто прати, серце вже не те((((
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21.11.2024 19:21 Відповісти
Які "механізми" є працюючими у імпотентів? Хіба що байки побрехеньки "та я , та з ней та ототото
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21.11.2024 19:20 Відповісти
Зараз віагри нажеруться і як засудять, призовуть, оголосять....
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21.11.2024 19:42 Відповісти
ООН, как раз та организация, куда можно обращаться с такими вопросами!
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21.11.2024 19:31 Відповісти
Онанізми оон.
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21.11.2024 20:16 Відповісти
"...вже задіює механізм ООН та НАТО..." - то в розумінні нашого МЗС "звернутися до наших партнерів з інформуванням про те, що відбулося..."??? Це ******* "задіяння", гідне глибокого (мас)турбування.
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21.11.2024 20:35 Відповісти
по великому рахунку ситуація не в нашу користь і переломного моменту не передбачається
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21.11.2024 21:15 Відповісти
 
 