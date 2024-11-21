МЗС про удар по Дніпру: Очікуємо на висновки експертів про новий тип ракети, яка мала всі характеристики МБР

Україна очікує на висновки експертів про точний тип нової ракети, яку ворог застосував вранці 21 листопада для удару по Дніпру.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці і яка мала всі льотно-технічні характеристики МБР (міжконтинентальної балістичної ракети, - ред.)", - зазначив він.

У МЗС наголосили, що сам удар доводить: Росія не прагне миру, а навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні: Путін прагне ескалації, а не миру

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

Читайте також: Спецслужби Британії вивчають дані про застосування РФ міжконтинентальної ракети, - The Guardian