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Новини Війна
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МЗС про удар по Дніпру: Очікуємо на висновки експертів про новий тип ракети, яка мала всі характеристики МБР

МЗС України про удар РФ по Дніпру 21 листопада

Україна очікує на висновки експертів про точний тип нової ракети, яку ворог застосував вранці 21 листопада для удару по Дніпру.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий, передає Цензор.НЕТ.

"Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці і яка мала всі льотно-технічні характеристики МБР (міжконтинентальної балістичної ракети, - ред.)", - зазначив він. 

У МЗС наголосили, що сам удар доводить: Росія не прагне миру, а навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні: Путін прагне ескалації, а не миру

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

Читайте також: Спецслужби Британії вивчають дані про застосування РФ міжконтинентальної ракети, - The Guardian

Автор: 

МЗС (4110) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+2
Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці

І шо вон вам дасть?
Треба зробити серйозну пику?
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21.11.2024 15:47
+2
Вже європейці сумніваються що це була МБР.
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21.11.2024 15:51
+2
Навіть якщо це ракета середньої дальності це всерівно пуск на який Нато мало реагувати відповіддю, вона так само може і в них полетіти.

Орки їх повідомили завчасно тут і до ворожки не ходи. Тому вони запхали голову в пісок та якщо оминати проблему то її не існує.

Вони дальше годують двох монстрів купуючи у орків ресурси а в Китая продукцію. Другий то взагалі ще й робочі місця відбирає у європейців та американців дешевими аналогами.
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21.11.2024 16:15
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І шо далі??
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21.11.2024 15:47 Відповісти
йди
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21.11.2024 17:09 Відповісти
Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці

І шо вон вам дасть?
Треба зробити серйозну пику?
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21.11.2024 15:47 Відповісти
вон
воно
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21.11.2024 15:57 Відповісти
... і щоки надути дуже, дуже...
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21.11.2024 16:05 Відповісти
Вважаю, наступного разу коли будуть казати про довгы Нептуни, кажіть що їх виробляють у Криму чи Луганську, ***** все рівно куди пулять, а так нам пришвидчить Перемогу.
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21.11.2024 15:49 Відповісти
А ти вирішив що їх там, на теріторії південь машу виробляють? Ага, щас...
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21.11.2024 15:52 Відповісти
Якщо не помиляюся, там соковижималки 100 років тому назад виготовляли і м"ясорубки.
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21.11.2024 15:55 Відповісти
Вже європейці сумніваються що це була МБР.
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21.11.2024 15:51 Відповісти
Вона і була, тільки з імітаційною БЧ.
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21.11.2024 15:55 Відповісти
Імітатори (хибні цілі) згорають у атмосфері. Бойові блоки МБР мабуть були болванками (без вибухівки), падали на ціль з гіперзвуковою швидкістю, близькою до 20М. Тому при вході болванок у щільні шари атмосфери виникали незвичні сполохи на небі, а звукові хвилі ударів болванок при зіткненні з землею були специфічні, не схожі на звуки вибухових речовин бомб чи ракет. Руйнівна сила болванок викликана величезною кінетичною енергію, дещо схожою на удар невеликого метеорита.
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21.11.2024 19:45 Відповісти
Я і пишу про габаритно масовий макет БЧ, а не про хибні цілі.
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21.11.2024 19:53 Відповісти
Ок, мабуть зрозумів. Маєте на увазі габаритно -масові макети бойових блоків? Ця МБР має головну частину, яка містить АБР (Автономний Блок Розведення), який має власний двигун і окремо наводить кожний з бойових блоків. Існує відео в інтернет, схоже на відео падіння 6 бойових блоків цієї ракети з гіперзвуковою швидкістю. Шість дуже схожих, але різних сполохів на небі, і зіткнення з поверхнею.
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21.11.2024 21:11 Відповісти
Навіть якщо це ракета середньої дальності це всерівно пуск на який Нато мало реагувати відповіддю, вона так само може і в них полетіти.

Орки їх повідомили завчасно тут і до ворожки не ходи. Тому вони запхали голову в пісок та якщо оминати проблему то її не існує.

Вони дальше годують двох монстрів купуючи у орків ресурси а в Китая продукцію. Другий то взагалі ще й робочі місця відбирає у європейців та американців дешевими аналогами.
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21.11.2024 16:15 Відповісти
Захід стурбується?
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21.11.2024 15:52 Відповісти
цікаво де наші ракети, де наш Грім
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21.11.2024 16:13 Відповісти
Тут уже треба аналог сс18 робити з меншою траекторією.

А Грім уже давно готовий, ви що не слухаєте марафон де ми 100 ракет зробили.
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21.11.2024 16:17 Відповісти
А нам кацапів бити неможна це що таке геноцид чи просто зговір кацапів треба нищити від немовля і до старого і всюди це біосміття
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21.11.2024 18:58 Відповісти
 
 