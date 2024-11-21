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Новини Війна
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Спецслужби Британії вивчають дані про застосування РФ міжконтинентальної ракети, - The Guardian

Британські спецслужби вивчають дані про застосування міжконтинентальної ракети РФ

Спецслужби Великої Британії вивчають інформацію про застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети. 

Про це повідомив речник прем'єра Британії Стармера на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново вивчають ці повідомлення, але якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої і ескалаційної поведінки з боку Росії, і це тільки зміцнить нашу рішучість", - сказав він.

Також дивіться: Спікер МЗС РФ Захарова по телефону отримує вказівки під час брифінгу: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВIДЕО

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

Також читайте: Наслідки удару РФ по Дніпру: постраждали 2 особи, виникли пожежі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Велика Британія (5553) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+8
Бо асфальту у відповідь не бояться
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21.11.2024 14:58
+5
Цікаво, ЯК вивчають?

Ясно, що це використання України як полігону для випробування нової зброї, і хімічної теж.
Але про це всі ***** мовчать!
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21.11.2024 14:42
+5
>> ... і це тільки зміцнить нашу рішучість.

Ой божечки.
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21.11.2024 14:44
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Цікаво, ЯК вивчають?

Ясно, що це використання України як полігону для випробування нової зброї, і хімічної теж.
Але про це всі ***** мовчать!
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21.11.2024 14:42 Відповісти
А чому використовують саме Україну?
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21.11.2024 14:56 Відповісти
Бо асфальту у відповідь не бояться
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21.11.2024 14:58 Відповісти
хіба нам щось заважає оперативно поділитися із Західними партнерами експертною інфою про виявлені на місці удару залишки та уламки пі@арської ракети?
чи фізично продемонструвати нашим партнерам ці уламки задля здійснення ними досліджень?
жодних перешкод, при Західних посольствах в Україні достатньо військових представників та фахівців для забезпечення каналів зв'язку
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21.11.2024 15:08 Відповісти
Скоріш за все вивчають телеметричну інформацію з супутників спостереження, загоризонтних РЛС та з літаків ДРЛО.
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21.11.2024 15:17 Відповісти
Та вони по міліметру відсліджували з початку вилегу ракети і до "приземлення".
Вони знають кожен міліметр її польоту.
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21.11.2024 15:43 Відповісти
по міліметру, то казочки. Ймовірність заіфксувати пуск МБР залежить від періоду сканування поверхні землі та від часу активної фази пуску, коли працює реактивний двигун. Коли в 1991 Ірак Скадами лупив по Ізраїлю, саме коротка активна фаза пускуцих ракет не дала змоги детектувати всі пуски, бо період сканування супутників був розрахований саме на повноцінну МБР.
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21.11.2024 16:06 Відповісти
То не казочки, то аналітика.
Вони знають, де кацапи тримають того здорового хера.
Та й взагалі, невже ви справді вірите, що раша сама проти світу? Все це вистава, у якій є хороші і погані ролі. рашу вибрали (о вона така і є) виродками-звірюками, щоб шматувати Україну.
Але і сама раша є просто цвіль та гниль у руках володарів світу.
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21.11.2024 16:35 Відповісти
>> ... і це тільки зміцнить нашу рішучість.

Ой божечки.
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21.11.2024 14:44 Відповісти
Рішучість спостерігати за розвитком подій. Це ж реаліті шоу.
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21.11.2024 15:23 Відповісти
і потужність
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21.11.2024 15:40 Відповісти
І в результаті будуть якісь ''міжконтинентальні стурбованності''
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21.11.2024 14:57 Відповісти
...і це тільки зміцнить нашу рішучість засовувати голову у пісок ще глибше
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21.11.2024 14:58 Відповісти
Тобто, вони хочуть сказати що не помітили пуску, міжконтинентальної ракети....
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21.11.2024 15:02 Відповісти
Яка нафіг міжконтинентальна? Краще запитати у своїх колег зі США.
А американці скажуть, що то була ракета середньої дальності РСД-10 "Пионер", яка мала бути давно знищена згідно із Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

@ "Ця ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустили, а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...

США дадуть відповідь."

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21.11.2024 15:04 Відповісти
ні, це була МБР РС - 26 "Рубіж"
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21.11.2024 15:38 Відповісти
Якщо в РС-26 "Рубеж" прибрати третій ступінь, то отримаємо РСД-10 "Пионер", бо вони мають одного прарордича - радянську ракету "Темп-2С": РС-26 "Рубеж" створений на базі двох ступенів "Тополь-М" і такий саме підхід був реалізований для ракети "Пионер", для якої взяли ступені від "Темп-2С" - попередника "Тополя".
Інформація про дальність ракети "Рубеж" є у відкритих джерелах - це від 2000 до 6000 км і залежить від місткості твердого палива, яке має вигоріти.
Відстань від Знаменска (ст.Капустин Яр) до Львова - 1560 км, до Дніпра - близько 750км. Тому Дніпро ніяк не вписується в діапазон ракети "Рубеж".

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21.11.2024 18:40 Відповісти
Боєголовку (MIRV) рашисти імовірно могли замість термоядерних бойових блоків, оснастити декількома стандартними блоками (хибними цілями), замість бойових. Пуск МБР видати за випробувальний, а попадання по обʼєкту на нашій території - "непередбаченою зміною траєкторії через несправність". Метою застосування МБР імовірно було залякування НАТО та України.
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21.11.2024 15:42 Відповісти
Через тридцять років взнаємо результати вивчення.
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21.11.2024 15:05 Відповісти
Нерозважлива поведінка з боку рашки - а пом"якше не можна - брити?
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21.11.2024 15:07 Відповісти
британські вчені: "якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої і ескалаційної поведінки з боку Росії, і це тільки зміцнить нашу рішучість"
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21.11.2024 15:23 Відповісти
Хіба в Великої Британії не спрацювала система раннього попередження про старт саме МБР з території головного противника? Пропустити старт МБР, здатної нести декілька термоядерних бойових блоків, які здатні розділятися та маневрувати... Не хочеться вірити в таки малоймовірні події...
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21.11.2024 15:33 Відповісти
ну то скажуть (вже почали казати) , що це ніяка не МБР, а українці собі щось видумали .

вже вилазять невідомі чиновники , які сидячи в штатах точно знають, що то була просто балістика.
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21.11.2024 15:54 Відповісти
Томагавки?
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21.11.2024 15:44 Відповісти
Рішучість. (зміцнена)
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21.11.2024 16:39 Відповісти
 
 