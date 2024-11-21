Спецслужби Британії вивчають дані про застосування РФ міжконтинентальної ракети, - The Guardian
Спецслужби Великої Британії вивчають інформацію про застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети.
Про це повідомив речник прем'єра Британії Стармера на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново вивчають ці повідомлення, але якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої і ескалаційної поведінки з боку Росії, і це тільки зміцнить нашу рішучість", - сказав він.
РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
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Ясно, що це використання України як полігону для випробування нової зброї, і хімічної теж.
Але про це всі ***** мовчать!
чи фізично продемонструвати нашим партнерам ці уламки задля здійснення ними досліджень?
жодних перешкод, при Західних посольствах в Україні достатньо військових представників та фахівців для забезпечення каналів зв'язку
Вони знають кожен міліметр її польоту.
Вони знають, де кацапи тримають того здорового хера.
Та й взагалі, невже ви справді вірите, що раша сама проти світу? Все це вистава, у якій є хороші і погані ролі. рашу вибрали (о вона така і є) виродками-звірюками, щоб шматувати Україну.
Але і сама раша є просто цвіль та гниль у руках володарів світу.
Ой божечки.
А американці скажуть, що то була ракета середньої дальності РСД-10 "Пионер", яка мала бути давно знищена згідно із Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
@ "Ця ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустили, а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...
США дадуть відповідь."
Інформація про дальність ракети "Рубеж" є у відкритих джерелах - це від 2000 до 6000 км і залежить від місткості твердого палива, яке має вигоріти.
Відстань від Знаменска (ст.Капустин Яр) до Львова - 1560 км, до Дніпра - близько 750км. Тому Дніпро ніяк не вписується в діапазон ракети "Рубеж".
вже вилазять невідомі чиновники , які сидячи в штатах точно знають, що то була просто балістика.