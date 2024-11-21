Спецслужби Британії вивчають дані про застосування РФ міжконтинентальної ракети, - The Guardian

Спецслужби Великої Британії вивчають інформацію про застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це повідомив речник прем'єра Британії Стармера на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново вивчають ці повідомлення, але якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої і ескалаційної поведінки з боку Росії, і це тільки зміцнить нашу рішучість", - сказав він.

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РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

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