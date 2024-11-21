Спецслужбы Британии изучают данные о применении РФ межконтинентальной ракеты, - The Guardian
Спецслужбы Великобритании изучают информацию о применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты.
Об этом сообщил представитель премьера Британии Стармера на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то, очевидно, это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, и это только укрепит нашу решимость", - сказал он.
РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
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Ясно, що це використання України як полігону для випробування нової зброї, і хімічної теж.
Але про це всі ***** мовчать!
чи фізично продемонструвати нашим партнерам ці уламки задля здійснення ними досліджень?
жодних перешкод, при Західних посольствах в Україні достатньо військових представників та фахівців для забезпечення каналів зв'язку
Вони знають кожен міліметр її польоту.
Вони знають, де кацапи тримають того здорового хера.
Та й взагалі, невже ви справді вірите, що раша сама проти світу? Все це вистава, у якій є хороші і погані ролі. рашу вибрали (о вона така і є) виродками-звірюками, щоб шматувати Україну.
Але і сама раша є просто цвіль та гниль у руках володарів світу.
Ой божечки.
А американці скажуть, що то була ракета середньої дальності РСД-10 "Пионер", яка мала бути давно знищена згідно із Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.
@ "Ця ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустили, а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...
США дадуть відповідь."
Інформація про дальність ракети "Рубеж" є у відкритих джерелах - це від 2000 до 6000 км і залежить від місткості твердого палива, яке має вигоріти.
Відстань від Знаменска (ст.Капустин Яр) до Львова - 1560 км, до Дніпра - близько 750км. Тому Дніпро ніяк не вписується в діапазон ракети "Рубеж".
вже вилазять невідомі чиновники , які сидячи в штатах точно знають, що то була просто балістика.