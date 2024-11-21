Спецслужбы Британии изучают данные о применении РФ межконтинентальной ракеты, - The Guardian

Спецслужбы Великобритании изучают информацию о применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщил представитель премьера Британии Стармера на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то, очевидно, это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, и это только укрепит нашу решимость", - сказал он.

Также смотрите: Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - межконтинентальной баллистической, - Зеленский. ВИДЕО

РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

Смотрите также: Спикер МИД РФ Захарова по телефону получает указания во время брифинга: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВИДЕО