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Новости Война
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Спецслужбы Британии изучают данные о применении РФ межконтинентальной ракеты, - The Guardian

Британські спецслужби вивчають дані про застосування міжконтинентальної ракети РФ

Спецслужбы Великобритании изучают информацию о применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщил представитель премьера Британии Стармера на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Я не хочу опережать наши спецслужбы, которые срочно изучают эти сообщения, но если это правда, то, очевидно, это будет еще одним примером серьезного, безрассудного и эскалационного поведения со стороны России, и это только укрепит нашу решимость", - сказал он.

Также смотрите: Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - межконтинентальной баллистической, - Зеленский. ВИДЕО

РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

Смотрите также: Спикер МИД РФ Захарова по телефону получает указания во время брифинга: "Маша, удар баллистическими ракетами не комментируй вообще". ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (4950) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+8
Бо асфальту у відповідь не бояться
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21.11.2024 14:58
+5
Цікаво, ЯК вивчають?

Ясно, що це використання України як полігону для випробування нової зброї, і хімічної теж.
Але про це всі ***** мовчать!
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21.11.2024 14:42
+5
>> ... і це тільки зміцнить нашу рішучість.

Ой божечки.
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21.11.2024 14:44
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Цікаво, ЯК вивчають?

Ясно, що це використання України як полігону для випробування нової зброї, і хімічної теж.
Але про це всі ***** мовчать!
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21.11.2024 14:42 Ответить
А чому використовують саме Україну?
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21.11.2024 14:56 Ответить
Бо асфальту у відповідь не бояться
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21.11.2024 14:58 Ответить
хіба нам щось заважає оперативно поділитися із Західними партнерами експертною інфою про виявлені на місці удару залишки та уламки пі@арської ракети?
чи фізично продемонструвати нашим партнерам ці уламки задля здійснення ними досліджень?
жодних перешкод, при Західних посольствах в Україні достатньо військових представників та фахівців для забезпечення каналів зв'язку
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21.11.2024 15:08 Ответить
Скоріш за все вивчають телеметричну інформацію з супутників спостереження, загоризонтних РЛС та з літаків ДРЛО.
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21.11.2024 15:17 Ответить
Та вони по міліметру відсліджували з початку вилегу ракети і до "приземлення".
Вони знають кожен міліметр її польоту.
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21.11.2024 15:43 Ответить
по міліметру, то казочки. Ймовірність заіфксувати пуск МБР залежить від періоду сканування поверхні землі та від часу активної фази пуску, коли працює реактивний двигун. Коли в 1991 Ірак Скадами лупив по Ізраїлю, саме коротка активна фаза пускуцих ракет не дала змоги детектувати всі пуски, бо період сканування супутників був розрахований саме на повноцінну МБР.
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21.11.2024 16:06 Ответить
То не казочки, то аналітика.
Вони знають, де кацапи тримають того здорового хера.
Та й взагалі, невже ви справді вірите, що раша сама проти світу? Все це вистава, у якій є хороші і погані ролі. рашу вибрали (о вона така і є) виродками-звірюками, щоб шматувати Україну.
Але і сама раша є просто цвіль та гниль у руках володарів світу.
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21.11.2024 16:35 Ответить
>> ... і це тільки зміцнить нашу рішучість.

Ой божечки.
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21.11.2024 14:44 Ответить
Рішучість спостерігати за розвитком подій. Це ж реаліті шоу.
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21.11.2024 15:23 Ответить
і потужність
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21.11.2024 15:40 Ответить
І в результаті будуть якісь ''міжконтинентальні стурбованності''
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21.11.2024 14:57 Ответить
...і це тільки зміцнить нашу рішучість засовувати голову у пісок ще глибше
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21.11.2024 14:58 Ответить
Тобто, вони хочуть сказати що не помітили пуску, міжконтинентальної ракети....
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21.11.2024 15:02 Ответить
Яка нафіг міжконтинентальна? Краще запитати у своїх колег зі США.
А американці скажуть, що то була ракета середньої дальності РСД-10 "Пионер", яка мала бути давно знищена згідно із Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

@ "Ця ракета - двоступенева. Конвенційної боєголовки не має. Тож, рашисти умовно "накидали у відсік 36 цвяхів" і запустили, а Машка-Алкашка забезпечила гебешний "цирк на дроті"...

США дадуть відповідь."

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21.11.2024 15:04 Ответить
ні, це була МБР РС - 26 "Рубіж"
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21.11.2024 15:38 Ответить
Якщо в РС-26 "Рубеж" прибрати третій ступінь, то отримаємо РСД-10 "Пионер", бо вони мають одного прарордича - радянську ракету "Темп-2С": РС-26 "Рубеж" створений на базі двох ступенів "Тополь-М" і такий саме підхід був реалізований для ракети "Пионер", для якої взяли ступені від "Темп-2С" - попередника "Тополя".
Інформація про дальність ракети "Рубеж" є у відкритих джерелах - це від 2000 до 6000 км і залежить від місткості твердого палива, яке має вигоріти.
Відстань від Знаменска (ст.Капустин Яр) до Львова - 1560 км, до Дніпра - близько 750км. Тому Дніпро ніяк не вписується в діапазон ракети "Рубеж".

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21.11.2024 18:40 Ответить
Боєголовку (MIRV) рашисти імовірно могли замість термоядерних бойових блоків, оснастити декількома стандартними блоками (хибними цілями), замість бойових. Пуск МБР видати за випробувальний, а попадання по обʼєкту на нашій території - "непередбаченою зміною траєкторії через несправність". Метою застосування МБР імовірно було залякування НАТО та України.
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21.11.2024 15:42 Ответить
Через тридцять років взнаємо результати вивчення.
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21.11.2024 15:05 Ответить
Нерозважлива поведінка з боку рашки - а пом"якше не можна - брити?
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21.11.2024 15:07 Ответить
британські вчені: "якщо це правда, то, очевидно, це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої і ескалаційної поведінки з боку Росії, і це тільки зміцнить нашу рішучість"
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21.11.2024 15:23 Ответить
Хіба в Великої Британії не спрацювала система раннього попередження про старт саме МБР з території головного противника? Пропустити старт МБР, здатної нести декілька термоядерних бойових блоків, які здатні розділятися та маневрувати... Не хочеться вірити в таки малоймовірні події...
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21.11.2024 15:33 Ответить
ну то скажуть (вже почали казати) , що це ніяка не МБР, а українці собі щось видумали .

вже вилазять невідомі чиновники , які сидячи в штатах точно знають, що то була просто балістика.
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21.11.2024 15:54 Ответить
Томагавки?
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21.11.2024 15:44 Ответить
Рішучість. (зміцнена)
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21.11.2024 16:39 Ответить
 
 