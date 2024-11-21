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ЄС про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні: Путін прагне ескалації, а не миру

Речник Єврокомісії Петер Стано про застосування Росією міжконтинентальної балістики

Використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, в ЄС бачили повідомлення про застосування Росією таких ракет і наразі оцінюють повну картину.

"Очевидно, що такі атаки означатимуть ще одну явну ескалацію з боку Путіна. І протягом останнього періоду часу ми фактично не відчували браку ознак подальшої ескалації конфлікту з боку Путіна", - зазначив Стано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецслужби Британії вивчають дані про застосування РФ міжконтинентальної ракети, - The Guardian

За словами речника ЄС, атаки на енергетичну інфраструктуру України не є ознакою того, що російський диктатор прагне деескалації. 

Путін знову грає в ядерну авантюру з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії, він залучив північнокорейських солдатів на європейську землю, тож це все явні ознаки прагнення ескалації, а не реального пошуку шляхів до миру", - наголосив Стано.

Він додав, що якщо дані про застосування РФ міжконтинентальної балістичної ракети підтвердяться, "це буде ще однією кількісною і якісною зміною в цьому підході й чіткою ознакою ескалації".

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РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

Дивіться також: Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики - міжконтинентальної балістичної, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (23766) Євросоюз (13341) Стано Петер (110) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+9
Він давно планував війну. Він нею живе. Для чого йому мир ?
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21.11.2024 15:28
+8
ЄС про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні: Путін прагне ескалації, а не миру

Невже???
Ну й кмітливі ж ви, еуропейці!
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21.11.2024 15:28
+6
Якщо підтвердиться, то це буде мегапотужна екскалація, яка заслуговує на висловлення найпотужнішого занепокоєння 47-го рангу!
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21.11.2024 15:28
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ВАУ, нарешті в ЄС це зрозуміли. Перший крок до сприйняття проблеми зроблений.
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21.11.2024 15:28 Відповісти
Сприйняття реальності?
А вони ще торгівлю з ним хотять відновити як Трамп на пост прийде, наївні бідолаги...
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21.11.2024 15:56 Відповісти
Якщо підтвердиться, то це буде мегапотужна екскалація, яка заслуговує на висловлення найпотужнішого занепокоєння 47-го рангу!
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21.11.2024 15:28 Відповісти
Блаблабла.
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21.11.2024 15:28 Відповісти
Він давно планував війну. Він нею живе. Для чого йому мир ?
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21.11.2024 15:28 Відповісти
ЄС про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні: Путін прагне ескалації, а не миру

Невже???
Ну й кмітливі ж ви, еуропейці!
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21.11.2024 15:28 Відповісти
Мабуть європейці раніше думали, що хто окупує чужу країну і вбиває її мирних громадян - той прагне миру?
А тут уявили , що миролюбець кіздане такою ракетою по Вені, Братиславі, Ріму і далі по списку , у них очи відкрились!
Якась все ж такі лицемірна і боязка мерзота - лідери деяких країн - яка жадібно смокче з казапського шланга брудні гроші.
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21.11.2024 15:45 Відповісти
Так, і смокче із труби яка пролягає територією України.
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21.11.2024 18:21 Відповісти
Припустимо, що європейці всі до одного несміливі, боягули, sцикуни і т.п., але яка Вам справа до європейців? У них що війна? У них половина громадян бажають дружити і торгувати з росією. Як там наш, Найвєлічайший Гундос всіх потужностей і стійкості? Чому замість оборони все зарив в дороги? У Вас до нього немає питань? І навіть сьогодні, коли оборона посипалася, коли нас кожного вечора б'є кацап ракетами і шахедами Боневтік зробив приоритет не на оборону, а фінансування марафону, БЕП, ОПи, депутатів і прокурорів. Не задумалися, чому?Чи Ваша задача і в цьому випадку зробити винними європейців, а під другою новиною США?
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21.11.2024 19:07 Відповісти
Я думаю что ***** хочет переговоров, но перед этим старается максимально усилить свои переговорные позиции. Отсюда и максимальный террор, и самоубийственные атаки на фронте, которые абсолютно непропорциональны получаемым военным результатам. Но ему нужно "закогтиться" как говорил самый неудачливый заговорщик в истории.
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21.11.2024 15:29 Відповісти
А коли він казав шо він хоче миру? - в нього задача окупувати Украіну - для цього и почав з Києва - не проканало
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21.11.2024 15:29 Відповісти
Кому вони це говорять?
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21.11.2024 15:29 Відповісти
Вам, ви ж будете воювати
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21.11.2024 15:33 Відповісти
В Україні всі це знають ітак. Не буде ніякого миру тому що та війна вже йде з 14 року і її шлях це вічна ескалація доки путін не здохне.
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21.11.2024 15:36 Відповісти
Ну й йди собі повз..
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21.11.2024 15:37 Відповісти
Та ми вже.
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21.11.2024 15:41 Відповісти
"Щоб ви розуміли, він ********!"© Немцов.
І його бідло- маса підданих така сама *******!
Кацапи є прикладам деградації по всім напрямам розвітку людини і все більше серед їх нелюдей.
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21.11.2024 15:34 Відповісти
Немцов, Анальний, Невзоров,Карамурза,Яшин, Каспаров, ........................ це теж саме що і *****!!!
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21.11.2024 15:39 Відповісти
Кацапа, до чого цей трендьож.
Немцов - анальний, а Путін - оральний , у мальчиков отсасиваєт. Егеж.
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21.11.2024 15:48 Відповісти
Які санкції ЄС та США така і реакція кремля.
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21.11.2024 15:35 Відповісти
Кажуть, що один дебіл хотів з ним зустритися, подивитися в очі !!
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21.11.2024 15:36 Відповісти
Подивися в болотний омут рускаго народа , хлебнул вадіци і превратілся...
Далі дивись по тексту кацапської казки. "Про Альонушку і брата Івана".
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21.11.2024 15:58 Відповісти
Лет через 30-ть наука начнёт изучать и искать ответ на вопрос, как с помощью телевизора можно было ОСКОТИНИТЬ 140-а миллионную страну !?
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21.11.2024 15:37 Відповісти
Вивчення цього питання слід почати з України.
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21.11.2024 15:42 Відповісти
Алгоритм вже опробуваний у третьому рейху. Береш бідних людей, довго товчеш їм в голову, що вони бідні через поганих .....
підставити потрібну націю чи країни і що буде велич, якщо поганих ворогів знищити чи завоювати. Орієнтуватися потрібно при цьому на простих громадян люмпенів. Також звичайно потрібно зробити якийсь мінімум процвітання щоб люмпени були за. Пройде деякий час і на виході отримуємо ******* Росію, або той же сумновідомий третій рейх.
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21.11.2024 15:45 Відповісти
Сіль в тому, що якщо зараз почати тиснути на Україну, то нічого не заважає росіянам привернути цей самий трюк вже з іншими країнами НАТО. Он на Польщу вже биконули. Простий алгоритм. Напасти на ті, країни, що були раніше у сфері впливу срср, відгрібати, а потім знову запустити таку ж ракету і погрожувати далі.
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21.11.2024 15:38 Відповісти
сіль в тому, що Україна не в НАТО
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21.11.2024 15:42 Відповісти
Ще пройде час і путінці перестнауть боятися НАТО. Вони вже не бояться.
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21.11.2024 15:46 Відповісти
можливо, колись це і трапиться, але нас це хвилює в малій мірі, ба нас або не буде або ненабагато кращі варіанти
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21.11.2024 15:50 Відповісти
Джерело: Залужний під час виступу на церемонії нагородження

Пряма мова: "Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна.
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21.11.2024 15:40 Відповісти
заблюрте це погане плюгаве ********** рило !!!!
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21.11.2024 15:45 Відповісти
15:10
❗️Відмічено пуск міжконтинентальної балістичної ракети з полігону Капустин Яр!
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21.11.2024 15:47 Відповісти
❗️Ціль спускається з 100+км, швидкістю близькою до Гіперзвуку, попередити місце сходження неможливо, - монітори
❗️З моменту фіксації ракети до моменту удару будуть лічені секунди, не ігноруйте тривогу.
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21.11.2024 15:49 Відповісти
❗️Ціль припинила існування на перетині Дніпропетровщини та Запорізької області
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21.11.2024 15:51 Відповісти
Можна подумати зеля хоче миру
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21.11.2024 15:51 Відповісти
Прокинулись? чи все ще ні. НАТА вводі войска!
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21.11.2024 15:54 Відповісти
Мені здається, ми вже наперед знаємо, що буде , якщо маразматик пульне ядерку .

Перша фраза чиновників з ЄС, США, НАТО :

Якщо це правда, то ... [глибоке занепокоєння, щира стурбованість] , і це ще раз підкреслює, що путін прагне ескалації, а не миру. Журналісти, яке там наступне питання?
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21.11.2024 15:59 Відповісти
Як миритися з расєєй, тим більше, що ми вже живемо на різних континентах.
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21.11.2024 16:00 Відповісти
Куди уже більше прагнути тієї ескалації з боку болотних тварин. В світі уже з середини 2024 року почалася Третя Світова війна? Хіба цього ще не зрозуміло???
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21.11.2024 16:10 Відповісти
млять якого миру?!!!! хто прагне? Коли це кацапсько-удмуртьске лайно прагнуло миру взагалі? Розуйте очі тварі, війна вже 10 років триває
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21.11.2024 17:27 Відповісти
 
 