ЄС про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні: Путін прагне ескалації, а не миру

Використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За його словами, в ЄС бачили повідомлення про застосування Росією таких ракет і наразі оцінюють повну картину.

"Очевидно, що такі атаки означатимуть ще одну явну ескалацію з боку Путіна. І протягом останнього періоду часу ми фактично не відчували браку ознак подальшої ескалації конфлікту з боку Путіна", - зазначив Стано.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спецслужби Британії вивчають дані про застосування РФ міжконтинентальної ракети, - The Guardian

За словами речника ЄС, атаки на енергетичну інфраструктуру України не є ознакою того, що російський диктатор прагне деескалації.

Путін знову грає в ядерну авантюру з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії, він залучив північнокорейських солдатів на європейську землю, тож це все явні ознаки прагнення ескалації, а не реального пошуку шляхів до миру", - наголосив Стано.

Він додав, що якщо дані про застосування РФ міжконтинентальної балістичної ракети підтвердяться, "це буде ще однією кількісною і якісною зміною в цьому підході й чіткою ознакою ескалації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільші країни ЄС випустять спільні оборонні облігації, щоб зупинити "імперські амбіції" Росії

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

Дивіться також: Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики - міжконтинентальної балістичної, - Зеленський. ВIДЕО