ЄС про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні: Путін прагне ескалації, а не миру
Використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Петер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
За його словами, в ЄС бачили повідомлення про застосування Росією таких ракет і наразі оцінюють повну картину.
"Очевидно, що такі атаки означатимуть ще одну явну ескалацію з боку Путіна. І протягом останнього періоду часу ми фактично не відчували браку ознак подальшої ескалації конфлікту з боку Путіна", - зазначив Стано.
За словами речника ЄС, атаки на енергетичну інфраструктуру України не є ознакою того, що російський диктатор прагне деескалації.
Путін знову грає в ядерну авантюру з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії, він залучив північнокорейських солдатів на європейську землю, тож це все явні ознаки прагнення ескалації, а не реального пошуку шляхів до миру", - наголосив Стано.
Він додав, що якщо дані про застосування РФ міжконтинентальної балістичної ракети підтвердяться, "це буде ще однією кількісною і якісною зміною в цьому підході й чіткою ознакою ескалації".
РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
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А вони ще торгівлю з ним хотять відновити як Трамп на пост прийде, наївні бідолаги...
Невже???
Ну й кмітливі ж ви, еуропейці!
А тут уявили , що миролюбець кіздане такою ракетою по Вені, Братиславі, Ріму і далі по списку , у них очи відкрились!
Якась все ж такі лицемірна і боязка мерзота - лідери деяких країн - яка жадібно смокче з казапського шланга брудні гроші.
І його бідло- маса підданих така сама *******!
Кацапи є прикладам деградації по всім напрямам розвітку людини і все більше серед їх нелюдей.
Немцов - анальний, а Путін - оральний , у мальчиков отсасиваєт. Егеж.
Далі дивись по тексту кацапської казки. "Про Альонушку і брата Івана".
підставити потрібну націю чи країни і що буде велич, якщо поганих ворогів знищити чи завоювати. Орієнтуватися потрібно при цьому на простих громадян люмпенів. Також звичайно потрібно зробити якийсь мінімум процвітання щоб люмпени були за. Пройде деякий час і на виході отримуємо ******* Росію, або той же сумновідомий третій рейх.
Пряма мова: "Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна.
❗️Відмічено пуск міжконтинентальної балістичної ракети з полігону Капустин Яр!
❗️З моменту фіксації ракети до моменту удару будуть лічені секунди, не ігноруйте тривогу.
Перша фраза чиновників з ЄС, США, НАТО :
Якщо це правда, то ... [глибоке занепокоєння, щира стурбованість] , і це ще раз підкреслює, що путін прагне ескалації, а не миру. Журналісти, яке там наступне питання?