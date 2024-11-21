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ЕС об ударе РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Украине: Путин стремится к эскалации, а не к миру

Речник Єврокомісії Петер Стано про застосування Росією міжконтинентальної балістики

Использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, в ЕС видели сообщения о применении Россией таких ракет и сейчас оценивают полную картину.

"Очевидно, что такие атаки будут означать еще одну явную эскалацию со стороны Путина. И в течение последнего периода времени мы фактически не испытывали недостатка в признаках дальнейшей эскалации конфликта со стороны Путина", - отметил Стано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы Британии изучают данные о применении РФ межконтинентальной ракеты, - The Guardian

По словам представителя ЕС, атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не являются признаком того, что российский диктатор стремится к деэскалации.

Путин снова играет в ядерную авантюру с недавно обновленной ядерной доктриной России, он привлек северокорейских солдат на европейскую землю, поэтому это все явные признаки стремления к эскалации, а не реального поиска путей к миру", - подчеркнул Стано.

Он добавил, что если данные о применении РФ межконтинентальной баллистической ракеты подтвердятся, "это будет еще одним количественным и качественным изменением в этом подходе и четким признаком эскалации".

Также читайте: Крупнейшие страны ЕС готовы взять на себя бремя поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США, - Сикорский

РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

Смотрите также: Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - межконтинентальной баллистической, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31244) Евросоюз (17117) Стано Петер (92) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+9
Він давно планував війну. Він нею живе. Для чого йому мир ?
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21.11.2024 15:28
+8
ЄС про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні: Путін прагне ескалації, а не миру

Невже???
Ну й кмітливі ж ви, еуропейці!
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21.11.2024 15:28
+6
Якщо підтвердиться, то це буде мегапотужна екскалація, яка заслуговує на висловлення найпотужнішого занепокоєння 47-го рангу!
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21.11.2024 15:28
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Правила форума Совет форумчан
ВАУ, нарешті в ЄС це зрозуміли. Перший крок до сприйняття проблеми зроблений.
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21.11.2024 15:28 Ответить
Сприйняття реальності?
А вони ще торгівлю з ним хотять відновити як Трамп на пост прийде, наївні бідолаги...
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21.11.2024 15:56 Ответить
Якщо підтвердиться, то це буде мегапотужна екскалація, яка заслуговує на висловлення найпотужнішого занепокоєння 47-го рангу!
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21.11.2024 15:28 Ответить
Блаблабла.
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21.11.2024 15:28 Ответить
Він давно планував війну. Він нею живе. Для чого йому мир ?
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21.11.2024 15:28 Ответить
ЄС про удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні: Путін прагне ескалації, а не миру

Невже???
Ну й кмітливі ж ви, еуропейці!
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21.11.2024 15:28 Ответить
Мабуть європейці раніше думали, що хто окупує чужу країну і вбиває її мирних громадян - той прагне миру?
А тут уявили , що миролюбець кіздане такою ракетою по Вені, Братиславі, Ріму і далі по списку , у них очи відкрились!
Якась все ж такі лицемірна і боязка мерзота - лідери деяких країн - яка жадібно смокче з казапського шланга брудні гроші.
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21.11.2024 15:45 Ответить
Так, і смокче із труби яка пролягає територією України.
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21.11.2024 18:21 Ответить
Припустимо, що європейці всі до одного несміливі, боягули, sцикуни і т.п., але яка Вам справа до європейців? У них що війна? У них половина громадян бажають дружити і торгувати з росією. Як там наш, Найвєлічайший Гундос всіх потужностей і стійкості? Чому замість оборони все зарив в дороги? У Вас до нього немає питань? І навіть сьогодні, коли оборона посипалася, коли нас кожного вечора б'є кацап ракетами і шахедами Боневтік зробив приоритет не на оборону, а фінансування марафону, БЕП, ОПи, депутатів і прокурорів. Не задумалися, чому?Чи Ваша задача і в цьому випадку зробити винними європейців, а під другою новиною США?
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21.11.2024 19:07 Ответить
Я думаю что ***** хочет переговоров, но перед этим старается максимально усилить свои переговорные позиции. Отсюда и максимальный террор, и самоубийственные атаки на фронте, которые абсолютно непропорциональны получаемым военным результатам. Но ему нужно "закогтиться" как говорил самый неудачливый заговорщик в истории.
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21.11.2024 15:29 Ответить
А коли він казав шо він хоче миру? - в нього задача окупувати Украіну - для цього и почав з Києва - не проканало
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21.11.2024 15:29 Ответить
Кому вони це говорять?
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21.11.2024 15:29 Ответить
Вам, ви ж будете воювати
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21.11.2024 15:33 Ответить
В Україні всі це знають ітак. Не буде ніякого миру тому що та війна вже йде з 14 року і її шлях це вічна ескалація доки путін не здохне.
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21.11.2024 15:36 Ответить
Ну й йди собі повз..
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21.11.2024 15:37 Ответить
Та ми вже.
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21.11.2024 15:41 Ответить
"Щоб ви розуміли, він ********!"© Немцов.
І його бідло- маса підданих така сама *******!
Кацапи є прикладам деградації по всім напрямам розвітку людини і все більше серед їх нелюдей.
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21.11.2024 15:34 Ответить
Немцов, Анальний, Невзоров,Карамурза,Яшин, Каспаров, ........................ це теж саме що і *****!!!
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21.11.2024 15:39 Ответить
Кацапа, до чого цей трендьож.
Немцов - анальний, а Путін - оральний , у мальчиков отсасиваєт. Егеж.
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21.11.2024 15:48 Ответить
Які санкції ЄС та США така і реакція кремля.
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21.11.2024 15:35 Ответить
Кажуть, що один дебіл хотів з ним зустритися, подивитися в очі !!
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21.11.2024 15:36 Ответить
Подивися в болотний омут рускаго народа , хлебнул вадіци і превратілся...
Далі дивись по тексту кацапської казки. "Про Альонушку і брата Івана".
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21.11.2024 15:58 Ответить
Лет через 30-ть наука начнёт изучать и искать ответ на вопрос, как с помощью телевизора можно было ОСКОТИНИТЬ 140-а миллионную страну !?
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21.11.2024 15:37 Ответить
Вивчення цього питання слід почати з України.
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21.11.2024 15:42 Ответить
Алгоритм вже опробуваний у третьому рейху. Береш бідних людей, довго товчеш їм в голову, що вони бідні через поганих .....
підставити потрібну націю чи країни і що буде велич, якщо поганих ворогів знищити чи завоювати. Орієнтуватися потрібно при цьому на простих громадян люмпенів. Також звичайно потрібно зробити якийсь мінімум процвітання щоб люмпени були за. Пройде деякий час і на виході отримуємо ******* Росію, або той же сумновідомий третій рейх.
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21.11.2024 15:45 Ответить
Сіль в тому, що якщо зараз почати тиснути на Україну, то нічого не заважає росіянам привернути цей самий трюк вже з іншими країнами НАТО. Он на Польщу вже биконули. Простий алгоритм. Напасти на ті, країни, що були раніше у сфері впливу срср, відгрібати, а потім знову запустити таку ж ракету і погрожувати далі.
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21.11.2024 15:38 Ответить
сіль в тому, що Україна не в НАТО
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21.11.2024 15:42 Ответить
Ще пройде час і путінці перестнауть боятися НАТО. Вони вже не бояться.
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21.11.2024 15:46 Ответить
можливо, колись це і трапиться, але нас це хвилює в малій мірі, ба нас або не буде або ненабагато кращі варіанти
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21.11.2024 15:50 Ответить
Джерело: Залужний під час виступу на церемонії нагородження

Пряма мова: "Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна.
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21.11.2024 15:40 Ответить
заблюрте це погане плюгаве ********** рило !!!!
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21.11.2024 15:45 Ответить
15:10
❗️Відмічено пуск міжконтинентальної балістичної ракети з полігону Капустин Яр!
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21.11.2024 15:47 Ответить
❗️Ціль спускається з 100+км, швидкістю близькою до Гіперзвуку, попередити місце сходження неможливо, - монітори
❗️З моменту фіксації ракети до моменту удару будуть лічені секунди, не ігноруйте тривогу.
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21.11.2024 15:49 Ответить
❗️Ціль припинила існування на перетині Дніпропетровщини та Запорізької області
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21.11.2024 15:51 Ответить
Можна подумати зеля хоче миру
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21.11.2024 15:51 Ответить
Прокинулись? чи все ще ні. НАТА вводі войска!
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21.11.2024 15:54 Ответить
Мені здається, ми вже наперед знаємо, що буде , якщо маразматик пульне ядерку .

Перша фраза чиновників з ЄС, США, НАТО :

Якщо це правда, то ... [глибоке занепокоєння, щира стурбованість] , і це ще раз підкреслює, що путін прагне ескалації, а не миру. Журналісти, яке там наступне питання?
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21.11.2024 15:59 Ответить
Як миритися з расєєй, тим більше, що ми вже живемо на різних континентах.
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21.11.2024 16:00 Ответить
Куди уже більше прагнути тієї ескалації з боку болотних тварин. В світі уже з середини 2024 року почалася Третя Світова війна? Хіба цього ще не зрозуміло???
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21.11.2024 16:10 Ответить
млять якого миру?!!!! хто прагне? Коли це кацапсько-удмуртьске лайно прагнуло миру взагалі? Розуйте очі тварі, війна вже 10 років триває
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21.11.2024 17:27 Ответить
 
 