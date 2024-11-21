ЕС об ударе РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Украине: Путин стремится к эскалации, а не к миру

Использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

По его словам, в ЕС видели сообщения о применении Россией таких ракет и сейчас оценивают полную картину.

"Очевидно, что такие атаки будут означать еще одну явную эскалацию со стороны Путина. И в течение последнего периода времени мы фактически не испытывали недостатка в признаках дальнейшей эскалации конфликта со стороны Путина", - отметил Стано.

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По словам представителя ЕС, атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не являются признаком того, что российский диктатор стремится к деэскалации.

Путин снова играет в ядерную авантюру с недавно обновленной ядерной доктриной России, он привлек северокорейских солдат на европейскую землю, поэтому это все явные признаки стремления к эскалации, а не реального поиска путей к миру", - подчеркнул Стано.

Он добавил, что если данные о применении РФ межконтинентальной баллистической ракеты подтвердятся, "это будет еще одним количественным и качественным изменением в этом подходе и четким признаком эскалации".

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РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

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