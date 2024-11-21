ЕС об ударе РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Украине: Путин стремится к эскалации, а не к миру
Использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".
Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
По его словам, в ЕС видели сообщения о применении Россией таких ракет и сейчас оценивают полную картину.
"Очевидно, что такие атаки будут означать еще одну явную эскалацию со стороны Путина. И в течение последнего периода времени мы фактически не испытывали недостатка в признаках дальнейшей эскалации конфликта со стороны Путина", - отметил Стано.
По словам представителя ЕС, атаки на энергетическую инфраструктуру Украины не являются признаком того, что российский диктатор стремится к деэскалации.
Путин снова играет в ядерную авантюру с недавно обновленной ядерной доктриной России, он привлек северокорейских солдат на европейскую землю, поэтому это все явные признаки стремления к эскалации, а не реального поиска путей к миру", - подчеркнул Стано.
Он добавил, что если данные о применении РФ межконтинентальной баллистической ракеты подтвердятся, "это будет еще одним количественным и качественным изменением в этом подходе и четким признаком эскалации".
РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
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А вони ще торгівлю з ним хотять відновити як Трамп на пост прийде, наївні бідолаги...
Невже???
Ну й кмітливі ж ви, еуропейці!
А тут уявили , що миролюбець кіздане такою ракетою по Вені, Братиславі, Ріму і далі по списку , у них очи відкрились!
Якась все ж такі лицемірна і боязка мерзота - лідери деяких країн - яка жадібно смокче з казапського шланга брудні гроші.
І його бідло- маса підданих така сама *******!
Кацапи є прикладам деградації по всім напрямам розвітку людини і все більше серед їх нелюдей.
Немцов - анальний, а Путін - оральний , у мальчиков отсасиваєт. Егеж.
Далі дивись по тексту кацапської казки. "Про Альонушку і брата Івана".
підставити потрібну націю чи країни і що буде велич, якщо поганих ворогів знищити чи завоювати. Орієнтуватися потрібно при цьому на простих громадян люмпенів. Також звичайно потрібно зробити якийсь мінімум процвітання щоб люмпени були за. Пройде деякий час і на виході отримуємо ******* Росію, або той же сумновідомий третій рейх.
Пряма мова: "Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна.
❗️Відмічено пуск міжконтинентальної балістичної ракети з полігону Капустин Яр!
❗️З моменту фіксації ракети до моменту удару будуть лічені секунди, не ігноруйте тривогу.
Перша фраза чиновників з ЄС, США, НАТО :
Якщо це правда, то ... [глибоке занепокоєння, щира стурбованість] , і це ще раз підкреслює, що путін прагне ескалації, а не миру. Журналісти, яке там наступне питання?