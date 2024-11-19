Крупнейшие страны ЕС готовы взять на себя бремя поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что крупнейшие страны ЕС готовы предоставлять Украине финансовую и военную помощь, если США сократят поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Wpost, об этом он сказал после переговоров с коллегами из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании.

Как отметил Сикорский, они с коллегами согласились, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в частности через более сбалансированное распределение бремени в НАТО.

"Вместе с будущим Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности мы рассматривали возможности усиления поддержки Украины. В этом контексте я с благодарностью отмечаю готовность крупнейших стран ЕС взять на себя бремя военной и финансовой поддержки Украины в условиях возможного сокращения участия США", - отметил Сикорский.

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Также он отметил, что министры согласились, что навязывание Украине мирных решений, которые противоречат ее интересам или не воспринимаются обществом, негативно повлияет на стабильность страны. По его словам, сценарии решения конфликта и прекращения российской агрессии должны быть разработаны в тесном сотрудничестве с украинскими властями.

"Мы поддерживаем сохранение и усиление санкций против России, пока она не покинет Украину и не покроет расходы на восстановление страны. Санкции фактически ослабляют военный потенциал России, изолируют ее экономически. Все лазейки в системе санкций нужно закрыть", - подчеркнул Сикорский.

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