Все хотят мира, вопрос только - на каких условиях. Есть вещи важнее мира, - Сикорский

В дискуссиях о прекращении войны в Украине важно помнить, что условия этого потенциального мира важнее, чем просто прекращение боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире RMF24 заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Все хотят мира, вопрос только - на каких условиях. Есть вещи важнее мира. Украина борется за свободу, за право быть государством, чтобы не было концлагерей, чтобы их детей не воровали, не русифицировали", - сказал Сикорский.

Он добавил, что приоритеты польской стороны сегодня заключаются в том, чтобы понять готовы ли крупнейшие страны ЕС найти средства на закупку боеприпасов и инвестировать в украинский вооруженный сектор, чтобы Украина укрепила свои переговорные позиции.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что Европейский Союз сделал для поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии гораздо больше, чем можно было ожидать.

Читайте также: Разрешение США Украине на дальнобойные удары – это ответ Путину на понятном ему языке, - Сикорский