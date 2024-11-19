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Новости Война
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Все хотят мира, вопрос только - на каких условиях. Есть вещи важнее мира, - Сикорский

Радослав Сікорський про війну в Україні

В дискуссиях о прекращении войны в Украине важно помнить, что условия этого потенциального мира важнее, чем просто прекращение боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире RMF24 заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Все хотят мира, вопрос только - на каких условиях. Есть вещи важнее мира. Украина борется за свободу, за право быть государством, чтобы не было концлагерей, чтобы их детей не воровали, не русифицировали", - сказал Сикорский.

Он добавил, что приоритеты польской стороны сегодня заключаются в том, чтобы понять готовы ли крупнейшие страны ЕС найти средства на закупку боеприпасов и инвестировать в украинский вооруженный сектор, чтобы Украина укрепила свои переговорные позиции.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что Европейский Союз сделал для поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии гораздо больше, чем можно было ожидать.

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Автор: 

Сикорский Радослав (401)


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Топ комментарии
+8
Правильно каже.
Коли у різних ситуаціях мені бажають миру - я відповідаю - ПЕРЕМОГИ, а щойно потім миру, бо без НАШОЇ перемоги миру не буде. Хочеш миру - перемагай!
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19.11.2024 12:38
+7
Може ексгумация важливіша за мир?
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19.11.2024 12:31
+6
"Є речі важливіші за мир"

І прошепотів: наприклад, російський газ, нафта, російський метал, алмази. Це звичайний бізнес, нічого особистого . А, і щоб не було концтаборів !
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19.11.2024 12:36
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Може ексгумация важливіша за мир?
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19.11.2024 12:31 Ответить
Є речі важливіші за мир, - Сікорський

Атож.
Україна завелика для Еуропи - це її лякає.
Ставимося з розумінням. (с)
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19.11.2024 12:36 Ответить
"Є речі важливіші за мир"

І прошепотів: наприклад, російський газ, нафта, російський метал, алмази. Це звичайний бізнес, нічого особистого . А, і щоб не було концтаборів !
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19.11.2024 12:36 Ответить
Правильно каже.
Коли у різних ситуаціях мені бажають миру - я відповідаю - ПЕРЕМОГИ, а щойно потім миру, бо без НАШОЇ перемоги миру не буде. Хочеш миру - перемагай!
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19.11.2024 12:38 Ответить
тож повертайся, дамо і коня і шаблю, і вперед до перемоги разом!
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19.11.2024 12:45 Ответить
Я щойно у неділю приїхав у Польщу, за пару днів поїду на 3 тижні у Мюнхен, а перед Різдвом повернуся в Україну. То підготуй до того часу шаблю і коня, якщо не балабол чи кацап.
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19.11.2024 12:51 Ответить
після мюнхенських сосисок прямуй відразу на Покровськ - буде там і білка , буде і свисток. і буде тобі щастя
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19.11.2024 12:59 Ответить
"Коня й шаблю" мають отримати всі виборці шановного Володимира Олександровича щоб на власних шкурках відчули "какую разгніцу".
Тому шо, очевидно, вам нічого не дійшло в ваші мудрі голови і ви знову вирішили сойтісь посередині.
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19.11.2024 13:27 Ответить
отож
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19.11.2024 14:13 Ответить
Ну тоді мені прийдеться все купляти самому, бо я голосував за Пороха.
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19.11.2024 15:39 Ответить
Посмотрел бы Радек на этих детей в интернете. Они сами кого хочешь русификуют.
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19.11.2024 12:39 Ответить
Ця фраза належить Олександру Хейгу, держсекретарю США при Рейгані, ветерану Корейської та В'єтнамської війн.
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19.11.2024 12:39 Ответить
Для Сікорського війна між мертвими важливіша за мир між живими.
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19.11.2024 12:40 Ответить
І ще один. Чемберлен 21 сторіччя. Мир з московією. А чи він був коли-небудь для Польщі ? Ранор чи пізно кацапи ніж завжди встромляли полякам по саме .... Йому б краще мовчати, якщо не має посади у кремлі чи на Лубянці.
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19.11.2024 12:42 Ответить
дивно читати як одні й ті самі слова викривляються (свідомо чи не свідомо) коментарях. А може мова про те що свобода та честь важливіші за мир? а не той брєд що тут вище написано (гроші, газ і інша хня)
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19.11.2024 12:47 Ответить
Ну поляки ж в усіх війнах перемагали? Час вчити інших воювати до останнього українця а потім як за Симона Петлюри вдарити в спину під гаслом захисту польського населення на східних кресах. Про важливість війни над миром може розповідати людина з окопу а не чиновник не воюючої країни.
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19.11.2024 12:48 Ответить
Влада дійсно важливша за мир та життя холопів
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19.11.2024 12:48 Ответить
Якщо є речі важливіші за мир то чого Польща боїться ракет збивать на Україною?
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19.11.2024 13:29 Ответить
особливо, коли ці речі відбуваються не в країні проживання
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19.11.2024 13:47 Ответить
Посидьте роками під кацапськими ракетами, а потім рот відкривайте. Задрали геройствувати за спинами українців.
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19.11.2024 14:44 Ответить
 
 