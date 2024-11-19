Все хотят мира, вопрос только - на каких условиях. Есть вещи важнее мира, - Сикорский
В дискуссиях о прекращении войны в Украине важно помнить, что условия этого потенциального мира важнее, чем просто прекращение боевых действий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире RMF24 заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Все хотят мира, вопрос только - на каких условиях. Есть вещи важнее мира. Украина борется за свободу, за право быть государством, чтобы не было концлагерей, чтобы их детей не воровали, не русифицировали", - сказал Сикорский.
Он добавил, что приоритеты польской стороны сегодня заключаются в том, чтобы понять готовы ли крупнейшие страны ЕС найти средства на закупку боеприпасов и инвестировать в украинский вооруженный сектор, чтобы Украина укрепила свои переговорные позиции.
Напомним, ранее Сикорский заявил, что Европейский Союз сделал для поддержки Украины в ее противостоянии российской агрессии гораздо больше, чем можно было ожидать.
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Атож.
Україна завелика для Еуропи - це її лякає.
Ставимося з розумінням. (с)
І прошепотів: наприклад, російський газ, нафта, російський метал, алмази. Це звичайний бізнес, нічого особистого . А, і щоб не було концтаборів !
Коли у різних ситуаціях мені бажають миру - я відповідаю - ПЕРЕМОГИ, а щойно потім миру, бо без НАШОЇ перемоги миру не буде. Хочеш миру - перемагай!
Тому шо, очевидно, вам нічого не дійшло в ваші мудрі голови і ви знову вирішили сойтісь посередині.