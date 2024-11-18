Разрешение США Украине на дальнобойные удары – это ответ Путину на понятном ему языке, - Сикорский

Разрешение на нанесение ударов по целям внутри РФ ракетами ATACMS это ответ США России на привлечение к войне северокорейских солдат и последний массированный ракетный обстрел территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, это в сети X написал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"На вступление солдат Северной Кореи в войну и массированный обстрел российскими ракетами (территории Украины - ред.) президент Байден ответил понятным Путину языком: снятием ограничений на использование Украиной западных ракет. Жертва агрессии имеет право на защиту. Сила отпугивает, слабость провоцирует", - говорится в заметке.

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

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