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Разрешение США Украине на дальнобойные удары – это ответ Путину на понятном ему языке, - Сикорский

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський про удари Atacams по території РФ

Разрешение на нанесение ударов по целям внутри РФ ракетами ATACMS это ответ США России на привлечение к войне северокорейских солдат и последний массированный ракетный обстрел территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, это в сети X написал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

"На вступление солдат Северной Кореи в войну и массированный обстрел российскими ракетами (территории Украины - ред.) президент Байден ответил понятным Путину языком: снятием ограничений на использование Украиной западных ракет. Жертва агрессии имеет право на защиту. Сила отпугивает, слабость провоцирует", - говорится в заметке.

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Также читайте: Сын Трампа назвал "имбециллами" тех, кто дал разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по РФ

Автор: 

оружие (10198) ракеты (3556) Сикорский Радослав (401)


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Топ комментарии
+16
Бо імбецили, що з них взяти…
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18.11.2024 07:37
+7
Пройшло 12 годин(Де придльоти по тих "більше як 200 цілях з плану пабєди"?(((
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18.11.2024 07:41
+6
Цьому вибл@дку ще в 2008 році потрібно було розказати в Грузії.
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18.11.2024 07:28
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Цьому вибл@дку ще в 2008 році потрібно було розказати в Грузії.
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18.11.2024 07:28 Ответить
Чим, асфальтом, чи марафоном ?
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18.11.2024 07:28 Ответить
а синуня Трампа і Нейлон Муск думають інакше. і вже істерять в своїх ефірах, що цей дозвіл призведе до 3 Світової.
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18.11.2024 07:31 Ответить
Бо імбецили, що з них взяти…
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18.11.2024 07:37 Ответить
Не исключая диагноза, но они скорее купленные рашей, беспринципные подонки, которые благодаря "мудрому избирателю" дорвались до власти.
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18.11.2024 07:51 Ответить
Байден дал разрешение бить дальнобойными американскими ракетами только по Курской области (!) и, прежде всего, против северокорейцев, - https://www.axios.com/2024/11/17/biden-ukraine-russia-missiles-north-korea-response Axios

Это сигнал КНДР, чтобы оттуда больше не отправляли свои войска в РФ воевать против Украины. Цель разрешения бить по Курщине - провал российского контрнаступления. Решение Байдена было доведено до сведения Украины около трех дней назад.
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18.11.2024 07:33 Ответить
На вступ солдатів Північної Кореї у війну та масований обстріл російськими ракетами (території України - ред.) президент Байден відповів зрозумілою Путіну мовою

А до цього коли були масовані обстріли та залучення громадян інших країн до війни (індонезійців, непальців, африканців), він не міг цього зробити???
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18.11.2024 07:38 Ответить
а це ж різні речі. наймати найманців через різні структури у тих країнах (Куба, Непал, Індія та інші). і вже зовсім інша річ коли сама держава (КНДР) посилає свої війська на війну на стороні агресора.
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18.11.2024 07:47 Ответить
А офіційні пдтвердження з боку КНДР були? Так само як і підтвердження передачі ними русні зброї? Та й з масованими обстріли ракетами теж повне безглуздя. Типу, тоді ракет було менше, а зараз стало набагато більше?

Не шукайте їм виправдання. Просто діду вже залишилося зовсім мало до кінця каденції - ось і заворушився.
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18.11.2024 07:53 Ответить
це ніякі не виправдання діду, то його така стратегія, яка з 22-го року боязливо (чи стримано) послідовна (тобто спочатку багато розмов про абрамси, літаки, атакамси, а тепер і про дозволи завдавати атакамсами ударів вглиб мордора, а потім уже якісь дії)... то ви пишете тут якусь чепуху про непальців, кубинців.. які нах офіційні підтвердження від КНДР? ))) а розвідки накуя? а договір про стратегічний військовий союз між кацапами і КНДР? це і є підтвердження. і не потрібно заяви представника МЗС КНДР про те, що Ин відправляє свої війська на допомогу ху йлу. цей договір вже є заявою..
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18.11.2024 08:39 Ответить
Ну Це Вам "нах" і "чепуха". А для них (бідона та його шобли) вагома причина, щоб не визнавати присутності північних корейців на території русні. Вони ж зволікали до останнього з визнанням цього факту. Потім нехоча визнали і.... нічого не зробили. Як завжди заявили, що це може призвести до подальшої ескалації конфлікту. Тепер вони ніби щось там дозволили, але, знов ж таки, з обмеженнями (лише по території Курщини) і публічно (через вкиди у пресі, щоб дати кацапам можливість підготуватися). Тобто знов обнадіяли і кинули.

Договір кацапи з кндр підписали? Ну тоді у них є всі підстави оголосити про відправку військ до русні. Але ж МЗС кндр все заперечує. Якщо є договір, то навіщо тоді приховувати і заперечувати???
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18.11.2024 09:00 Ответить
та в цій ситуації вони навіть на випередження спрацювали, а не зволікали. війська КНДР можуть знаходитися на території кацапії де завгодно і скільки завгодно згідно укладеного договору між цапами і Ином. от якби розвідка донесла Байдену, що війська Ина уже на території України воюють проти українців, то тоді дід Джо реагував би вже з запізненням. а так... Курщина - цеж кацапія офіційно.. тут питання мабуть в іншому. питання про надання дозволу бити атакамсами у глибину рашки було вже прийнято давно. лишалось тільки знайти привід дати відмашку. і коли позавчора Байден в Перу поговорив із Сі про те, щоб той вплинув на ина і щоб той не посилав свої війська на війну, то Сі у відповідь Байдену ляпнув щось в стилі "ми будемо захищати свої інтереси на корейському півострові" це можна розцінювати так, як про це давно вже говорили аналітики без рожевих окулярів щодо Китаю, а саме: Сі не те що, не буде впливати на Ина, щоб той забрав свої війська з кацапії, Сі сам навіть заохочує таку поведінку Ина... І от коли Байден у цьому переконався при зустрічі з тим комунякою, то тоді і дав цю відмашку (бити саме по Курщині, де воюють корейські комуняки). і останнім переконливим аргементом дати цю відмашку став вчорашній масовий ракетний обстріл.
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18.11.2024 10:05 Ответить
Мда... І ось так щоразу тут всі шукають пояснення очевидним речам. Нема чого тут шукати. Бо ця адміністрація як була, так і залишається купкою боягузів та нікчем. І всі їхні зусилля спрямовані лише на одне - знаходити причини, щоб зволікати та не давати. Немає там жодного стратегічного бачення, як тут багатьом хотілося б. Є просто бажання дотягнути до кінця свого терміну і піти. Ось і все.
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18.11.2024 10:27 Ответить
хм. така логіка теж є недалека від істини. з іншої сторони нема гарантії, що наступна адміністрація буде краще. тут навіть навпаки. є небезпідставні побоювання, що навіть може бути ще гірше. як з виділенням Україні наступного пакету військової допомоги, так і взагалі з розміном України, щоб розірвати спайку цапів із китайськими комуняками.
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18.11.2024 10:41 Ответить
Подивимося...
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18.11.2024 11:07 Ответить
Дедушка Байден прошамкал ответ: "Я с АТАКМСов шнимаю запрет!" От базы рашистов - одно лишь пятно Дедушка старый, ему всё равно
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18.11.2024 07:39 Ответить
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18.11.2024 07:48 Ответить
Пройшло 12 годин(Де придльоти по тих "більше як 200 цілях з плану пабєди"?(((
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18.11.2024 07:41 Ответить
Закінчуйте вже обсмоктувати це питання, й валіть по енергетиці мокш!!!

Нехай як ми, без світла сидять..

Доречі - а де супер новина, що почали діяти графіки відключень???
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18.11.2024 07:42 Ответить
чим? скальпами, штормами, атакамсами по цапських електростанціях? там тих ракет нам передадуть кілька десятків. ЗСУ мають їх найбільш оптимально використати з найбільшим ефектом, а не ефектом для телеграмної чи телевізійної картинки..
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18.11.2024 07:51 Ответить
Доки на болотах все ціле - мокші будуть сидіти на ж@пах рівно. Треба, щоб війна й до них завітала.

А ракети - он боневтік хоче польови випробування проводити - то нехай на цапостані й випробовує.
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18.11.2024 08:39 Ответить
коли обмежені ресурси та ще й коли вони не наші і навіть не куплені нами, а надані нам у якості допомоги, то як би нам не хотілося спопелити рашу, спочатку потрібно спопелити їх військові цілі, щоб по нам прилітало менше кабів і ракет. це ж логічно.
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18.11.2024 08:47 Ответить
А навіщо Ви відповідаєте, якщо не читаєте те, що я написала?? Я про польові випробування наших ракет, про які Боневтік вчора зранку триндів!
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18.11.2024 09:17 Ответить
ну новина ж була про дозвіл бити по рашці західною зброєю. от у цьому контексті я вам і відповідаю.. а от що стосується випробувань нашої зброї, то нехай випробовують її на цапах. от тільки військовим і інженерам краще знати де і як її випробовувати.
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18.11.2024 10:08 Ответить
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18.11.2024 07:43 Ответить
Вже діють! Мені о 6-й ранку відключили!
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18.11.2024 07:45 Ответить
Мені о 7 вимкнули..
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18.11.2024 08:40 Ответить
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18.11.2024 07:55 Ответить
Хто ще не робив заяв , в чергу будласка. ...Це вже 5 заява ,ще й доби не пройшло ..Одні заяви ,а ударів немає ..від слова "взагалі"
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18.11.2024 07:59 Ответить
Тільки коли вже пів країни рознесли та енергосистема ледве дихає.
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18.11.2024 08:01 Ответить
Орки зараз

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18.11.2024 08:15 Ответить
Дозвіл є. А де обстріли мордору?
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18.11.2024 08:22 Ответить
Ракет мало, они дорогие. Это скорее идеологическое оружие.
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18.11.2024 08:50 Ответить
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18.11.2024 09:24 Ответить
 
 