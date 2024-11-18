Разрешение США Украине на дальнобойные удары – это ответ Путину на понятном ему языке, - Сикорский
Разрешение на нанесение ударов по целям внутри РФ ракетами ATACMS это ответ США России на привлечение к войне северокорейских солдат и последний массированный ракетный обстрел территории Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, это в сети X написал глава МИД Польши Радослав Сикорский.
"На вступление солдат Северной Кореи в войну и массированный обстрел российскими ракетами (территории Украины - ред.) президент Байден ответил понятным Путину языком: снятием ограничений на использование Украиной западных ракет. Жертва агрессии имеет право на защиту. Сила отпугивает, слабость провоцирует", - говорится в заметке.
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
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Это сигнал КНДР, чтобы оттуда больше не отправляли свои войска в РФ воевать против Украины. Цель разрешения бить по Курщине - провал российского контрнаступления. Решение Байдена было доведено до сведения Украины около трех дней назад.
А до цього коли були масовані обстріли та залучення громадян інших країн до війни (індонезійців, непальців, африканців), він не міг цього зробити???
Не шукайте їм виправдання. Просто діду вже залишилося зовсім мало до кінця каденції - ось і заворушився.
Договір кацапи з кндр підписали? Ну тоді у них є всі підстави оголосити про відправку військ до русні. Але ж МЗС кндр все заперечує. Якщо є договір, то навіщо тоді приховувати і заперечувати???
Нехай як ми, без світла сидять..
Доречі - а де супер новина, що почали діяти графіки відключень???
А ракети - он боневтік хоче польови випробування проводити - то нехай на цапостані й випробовує.