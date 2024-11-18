Сын Трампа назвал "имбецилами" тех, кто дал разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по РФ
Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший назвал имбецилами политиков, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем X(Twitter).
"К черту жизнь!!! Имбецилы!" - написал он.
Трамп-младший также высказал мнение, что американский военно-промышленный комплекс стремится развязать третью мировую войну до инаугурации его отца, Дональда Трампа.
Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.
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+78 Сергей Ильин #426523
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+52 polini orop
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+43 Ден Ко #479821
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Есть старое правило : если что-то плавает как утка, крякает как утка и выглядит как утка, то скорее всего это и есть утка, а не ёжик.
Высказывания Трампа, его поведение ещё в прошлую каденцию, его назначения тогда и сейчас, история с выборами-2016 и т.д. чётко говорят, что дедушка по каким-то только ему известным причинам любит русских. Ну и его окружение, включая сына, работает в режиме «яблоко от яблони …»
А любит он исключительно себя!
Наивно полагать, что он "оторвёт россию от Китая", отдав путину Украину. Русские спецслужбы, захватившие власть в этой стране, ненавидят Америку - никого он не оторвёт, они помешаны на идее унизить США. Так что с ними не договариваться надо, а разгромить их. Желательно обоих, но как минимум путина.
Підху@ловники на Заході, яких ху@ло тримає на гачку компроматом, роздують величезний скандал в ЗМІ про спробу їх підкупу корумпованою українською владою.
Мільйони американців, які читають його в твіттері, бачать твітти про бійців Азову-"нацистів", про супер-корупційну владу Зеленського, про третю світову війну, в яку Байден хоче втягнути США.
Як на вашу думку це впливає на бажання американців допомагати Україні?
если сын - свинёнок
так і не вкурив, що
"До біса життя!!! Імбецили куйло говорить світові ще з часів.коли він зруйнував з землею Грозний.потім Грузію, а тепер знищує життя в Україні
- росія лупанула вчора 200+ ракет + дронів . маск, трамп, інша ******* - мовчать
- байден дає дозвіл лупити по росії на 300 км (20 чи 30 ракет) . макс, трамп, *******: "росія відповість тим же!" , "буде 3-я світова!" , "імбецили"
мені здається, чи ці людожери по рівню зашкварності перевершують навіть російських пропагандистів?
пс. В Ірландії і так з житлом срака, а тепер ще й американці почали цікавитися ринком нерухомості англомовних країн, не хочуть жити в трамполенді
такую тупую рожу даже в фотожабе трудно сделать... А этого придурка своя имбецильная морда , натурально прирожденная...
Навіщо витрачати час на обговорення маячні того окуня ?
Ще розкажіть - що думає з цього приводу син Байдена , собака Обами , папуга Клінтона .
Пан син Трампа звинувачує своїх сопартійців в розв'язанні армагеддону.
А також він зазіхає на їхні гроші.
Отже.
Або пан син Трампа ідіот.
Або пан син Трампа просто ******* в інтернеті.