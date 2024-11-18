РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11665 посетителей онлайн
Новости
27 140 177

Сын Трампа назвал "имбецилами" тех, кто дал разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по РФ

Дональд Трамп-молодший

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший назвал имбецилами политиков, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем X(Twitter).

"К черту жизнь!!! Имбецилы!" - написал он.

Трамп-младший также высказал мнение, что американский военно-промышленный комплекс стремится развязать третью мировую войну до инаугурации его отца, Дональда Трампа.

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Также читайте: КНДР отправила России 50 самоходных гаубиц и 20 модернизированных РСЗО, - FT

Автор: 

оружие (10198) ракеты (3556) США (26422) Трамп Дональд (5094)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+78
Тварь тупая
показать весь комментарий
18.11.2024 08:03
+52
Тобто нехай ********** шматує Україну як хоче і знищує цивільних ?
******* ти підор
показать весь комментарий
18.11.2024 08:07
+43
Добре «умнічати» за тисячі кілометрів від війни
показать весь комментарий
18.11.2024 08:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Трамп это такая же фашистаская гадина, как и путен. Он хочет стать императором Америки и поделить мир с китайцами
показать весь комментарий
18.11.2024 08:43 Ответить
А #уйло буде за ними діпломатіки носити. Ну, варіант...
показать весь комментарий
18.11.2024 12:12 Ответить
Так утилізуйте свою ядерну зброю, вона ж до смертей приводе. Лицеміри кончені
показать весь комментарий
18.11.2024 08:44 Ответить
Меня так умиляет, когда кто-то наивно надеется, что «не всё так однозначно», что Трамп непредсказуемый, что он побьёт горшки с путиным и как начнёт нам помогать, что надо найти для него аргументы …
Есть старое правило : если что-то плавает как утка, крякает как утка и выглядит как утка, то скорее всего это и есть утка, а не ёжик.
Высказывания Трампа, его поведение ещё в прошлую каденцию, его назначения тогда и сейчас, история с выборами-2016 и т.д. чётко говорят, что дедушка по каким-то только ему известным причинам любит русских. Ну и его окружение, включая сына, работает в режиме «яблоко от яблони …»
показать весь комментарий
18.11.2024 08:47 Ответить
Он не любит русских, но еще больше он не любит китайцев.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:00 Ответить
вже бачили ,як цей антікітаєць,лизав дупу ***** в Хельсінкі
показать весь комментарий
18.11.2024 10:07 Ответить
Он восхищается пуйлом и си, которым удалось подмять свои конституции и преодолеть принцип сменяемости власти (трампуша мечтает остаться у власти навсегда и уже начал на это намекать довольно громко). А ещё он до скрежета зубовного ненавидит Украину, из-за которой у него случился первый импичмент прямо в начале прошлой каденции и прочие неприятности. Так что помогать Украине он точно не будет. Если жизнь не заставит...
А любит он исключительно себя!
показать весь комментарий
18.11.2024 11:36 Ответить
Если не любит русских и китайцев, пусть поможет Украине раздолбать русских - тогда и китайцы притихнут и заползут в свою нору. А если он отдаст Украину путину, то и китайцы хвост поднимут и вместе с путиным будут дальше душить западный мир.
Наивно полагать, что он "оторвёт россию от Китая", отдав путину Украину. Русские спецслужбы, захватившие власть в этой стране, ненавидят Америку - никого он не оторвёт, они помешаны на идее унизить США. Так что с ними не договариваться надо, а разгромить их. Желательно обоих, но как минимум путина.
показать весь комментарий
18.11.2024 15:14 Ответить
на стільки у нього мозку не вистачить
показать весь комментарий
19.11.2024 01:12 Ответить
Скільки ж на рашці грошей вбухується в купівлю політиків та їх діток-імбецилів та дегенератів. І продаються оптом,на вагу,як секенд-хенд.
показать весь комментарий
18.11.2024 08:51 Ответить
Які "мудрі" поради!
Підху@ловники на Заході, яких ху@ло тримає на гачку компроматом, роздують величезний скандал в ЗМІ про спробу їх підкупу корумпованою українською владою.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:04 Ответить
А старий Трамп підвішений рашкою за ребро,де на нього падає"золотий дощ". І копій зроблено багато,дональдику ой як не хочеться,щоб це побачив світ.
показать весь комментарий
18.11.2024 08:55 Ответить
Ну нехай ще висловиться прибиральниця Трампа. Цінність думки буде така сама.
показать весь комментарий
18.11.2024 08:56 Ответить
Прибиральниця не має такого впливу на Трампа і всю політику США, як його син, який активно вів передвиборчу компанію свого папашки Трампа-старшого.

Мільйони американців, які читають його в твіттері, бачать твітти про бійців Азову-"нацистів", про супер-корупційну владу Зеленського, про третю світову війну, в яку Байден хоче втягнути США.

Як на вашу думку це впливає на бажання американців допомагати Україні?
показать весь комментарий
18.11.2024 09:38 Ответить
Він правий в тому плані що це якщо і повинно було статися,то не с помпою на весь світ і завчасно рік чи півтора тому. А так це очередний віток підняття ставок для вкрай виснаженної країни і як завжди отгрібати буде Україна якщо верховний орчанин на нього поведется.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:00 Ответить
...вырастет из сына свин,
если сын - свинёнок
показать весь комментарий
18.11.2024 09:01 Ответить
Все дуже просто, кацапи за бюджетні гроші транслюють на США купу англійськокомних телеканалів, де гарно брешуть і виставляють нас вбивцями і фашистами, а які телеканали фінансує за державний кошт наша влада -FREEДОМ (UATV) - державний український російськомовний канал іномовлення, хоча по всіту більше розмовляють і розуміють англійську, мабуть більше мільярда населення і найбільшу допомогу нам дають англомовні, а російськомовні - нуль. Ось і результат иакої непродуманної медійної політики.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:01 Ответить
Довбень, якщо Україна програє Пуйло за Аляскою прийде.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:04 Ответить
ти не бандерівець -- ти смоктунець фуйла !!!!!!
показать весь комментарий
18.11.2024 09:14 Ответить
Начебто без приводу він по нас не лупить. Ти коли подібну муйню пишеш хоч голову включаєш?
показать весь комментарий
18.11.2024 09:55 Ответить
Вспомнился Виктор Фёдорович . Помнится его сынулька тоже руководил Украиной вместо лигитивного . Думал такая практика возможна только у нас . А как оказалось и в США возможна такая практика.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:10 Ответить
Звичайно ці ракети не вирішують хід війни, але допомагають нам знищити більше орків, і зберегти більше власних життів, це дуже важливо, адже життя кожного українця (за вмовчанням такого, який захищає Україну, чи принаймні засуджує орків за війну) безцінне, сподіваюсь ми отримаємо стільки ракет АТАКМс, скільки це можливо до 20 січня, бо пізніше Трамп негайно заблокує нам допомогу. Краще якийсь позитивний крок для України пізніше, ніж взагалі його відсутність.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:10 Ответить
Вітаю! Додатково: згадаю дитячу приказку "Хто так обзивається, сам так називається". Українці. в кого є доступ до його твіттеру, порадьте пожити хоча б день у наших прикордонних та прифронтових містах.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:40 Ответить
це що, ностальгія за приказками Х-уйла, нічого не зрозумів
показать весь комментарий
18.11.2024 09:50 Ответить
Вітаю, пане Остапе! Ви мене ошелешили, бо цього покидька я взагалі не слухаю. Знайшла, що він дійсно це говорив. Але це звичайна дитяча приказка, яку ми використовували в школі ще дітьми.
показать весь комментарий
19.11.2024 12:20 Ответить
Я теж її чув у дитинстві, це було давно, і виявляється Х-уйло теж її чув, що ж, якщо Х-уйло покидьок, то все нормально, вийшло непорозуміння.
показать весь комментарий
19.11.2024 13:30 Ответить
Доброму майстеру дають добрий інструмент. А ми за всі роки війни навіть Кримський міст не знищили.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:44 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2024 09:10 Ответить
..ТУТ ПРИМЧАЛИСЬ САНИТАРЫ . ЗАФИКСИРОВАЛИ НАС .. в. высоцкий
показать весь комментарий
18.11.2024 09:12 Ответить
Плохой Байден уходит, теперь хароший трамп. Как в 2019м в Україні.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:22 Ответить
Ще один доказ, за чий рахунок Трамп закінчить выйну. Це для лопоухих ,що продовжують слухати всіляких пінкусів- табахів.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:27 Ответить
Він прав тільки в тому що Єрмаку, Татарову та Стефанчука цю зброю не треба давати.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:38 Ответить
цей долпо...п.https://images.cnscdn.com/b/1/d/1/b1d1267ce25fce3dd5b49df689f01989/original.jpg

так і не вкурив, що

"До біса життя!!! Імбецили куйло говорить світові ще з часів.коли він зруйнував з землею Грозний.потім Грузію, а тепер знищує життя в Україні
показать весь комментарий
18.11.2024 09:40 Ответить
а "син Трампа" це що за посада?
показать весь комментарий
18.11.2024 09:41 Ответить
У маска теж посали ще нема, але усі ці недоноски вже вважають себе не тільки за big fish, а навіть більше. Невдовзі увесь світ відчує на собі діяльність трампівсько-пуйлівської мафії.
показать весь комментарий
18.11.2024 09:52 Ответить
Просто факти:

- росія лупанула вчора 200+ ракет + дронів . маск, трамп, інша ******* - мовчать

- байден дає дозвіл лупити по росії на 300 км (20 чи 30 ракет) . макс, трамп, *******: "росія відповість тим же!" , "буде 3-я світова!" , "імбецили"

мені здається, чи ці людожери по рівню зашкварності перевершують навіть російських пропагандистів?
показать весь комментарий
18.11.2024 09:56 Ответить
А що Мелані Трамп пише?
показать весь комментарий
18.11.2024 10:04 Ответить
Відповім словами хазяіна того кретина: кто как обзиваєтся, тот так і називаєтся.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:07 Ответить
Щось нігуя я не чув про нього до цього, а тут виліз? Батя на радощах дозволив випустити синка з дурки?
показать весь комментарий
18.11.2024 10:09 Ответить
ця наволоч давно сере на Україну. саме через нього муск проліз до трумпа
показать весь комментарий
18.11.2024 10:18 Ответить
Яблуко, яблуня й т. д. Коментувати тупість сім"ї Трампа не варто, бо вона на генетичному рівні. "П'ять законів дурня" добре пояснюють як можливо бути успішним бізнесменом чи вченим та відвертим дебілом! 😂
показать весь комментарий
18.11.2024 10:09 Ответить
Боже, яке кончене! Я з жахом думаю що буде наступні 4 роки з Америкою, світом і саме головне з нами, за правління цих полудурків.
пс. В Ірландії і так з житлом срака, а тепер ще й американці почали цікавитися ринком нерухомості англомовних країн, не хочуть жити в трамполенді
показать весь комментарий
18.11.2024 10:09 Ответить
Мільйон разів більше європейців їде до Америки. Ринку нічого не загрожує.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:20 Ответить
Так, це правда. Америка і досі сама ласа країна для еміграції. Сподіваюся такою і залишиться після цих полудурків
показать весь комментарий
18.11.2024 10:23 Ответить
Цього покидька треба живцем поховати в уламках багатоповерхівкі на сумщині, нехай там роспотякує
показать весь комментарий
18.11.2024 10:09 Ответить
Слышь ты, трамповсын, сам ты имбицил, дибил блть конченный. Папаша в принципе такое же говно. 24 часа прошло, че то война не закончилась
показать весь комментарий
18.11.2024 10:17 Ответить
у этого сукина сына морда как раз именно имбецильная :

такую тупую рожу даже в фотожабе трудно сделать... А этого придурка своя имбецильная морда , натурально прирожденная...
показать весь комментарий
18.11.2024 10:32 Ответить
Яке дерево - такий клин, який батько - такий син
показать весь комментарий
18.11.2024 10:19 Ответить
Без коментарів
показать весь комментарий
18.11.2024 10:28 Ответить
Кретинское тупое существо, которое кроме бейсбола и электронных игр, вообще в своей угрёбищной жизни никогда знать не знало...
показать весь комментарий
18.11.2024 10:34 Ответить
Це не той . Це Ерік Трамп , брат того дебіла - Дональда Трампа молодшого . Він схоже розумніший за брата , бо тримає язик за зубами .
показать весь комментарий
18.11.2024 11:05 Ответить
хорошу людину образили))
показать весь комментарий
19.11.2024 01:15 Ответить
******** у Штатах дорвалися до влади, і це потрібно пережити.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:41 Ответить
Імбіціл
показать весь комментарий
18.11.2024 10:49 Ответить
Хто це такий - син трампа ?? Що за фуй ? Він політик якийсь , дипломат , чи може впливовий бізнесмен ?
Навіщо витрачати час на обговорення маячні того окуня ?
Ще розкажіть - що думає з цього приводу син Байдена , собака Обами , папуга Клінтона .
показать весь комментарий
18.11.2024 10:52 Ответить
Щось я не зрозумів. ВПК США в цілому є республіканським бізнесом. Трамп є республіканець. Його син теж.
Пан син Трампа звинувачує своїх сопартійців в розв'язанні армагеддону.
А також він зазіхає на їхні гроші.
Отже.
Або пан син Трампа ідіот.
Або пан син Трампа просто ******* в інтернеті.
показать весь комментарий
18.11.2024 10:54 Ответить
Семейка уродов.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:05 Ответить
Забагато уваги цьому сорокарічному недорослю.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:10 Ответить
шматок лайна. Падлюка.
показать весь комментарий
18.11.2024 11:13 Ответить
трампістів, окрім Бандерівець та Djohn Vendetta - тут не бачу. Можливо, адміни позносили?
показать весь комментарий
18.11.2024 11:52 Ответить
Виродок мохнатий, сучій синяра, пес смердючий
показать весь комментарий
18.11.2024 11:53 Ответить
Він хоч знає, що означає те "імбіцили"? Та й не дозволили ті імбіцили нікуди бити - толку з тієї курської волості? Ох і бздуни, саме бздуни, а не імбіцили - ну, ти вже йдеш на пенсію, то хоча б насери своєму супротивнику. Нє, вже і насрати не може...
показать весь комментарий
18.11.2024 11:59 Ответить
))))))))))) бляха, та там починається веселуха - "тупий та ще тупіший")))
показать весь комментарий
18.11.2024 12:49 Ответить
яблочко от яблоньки недалеко падает.такая же мразь и говно как и пахан.
показать весь комментарий
18.11.2024 19:43 Ответить
Скажіть цьому підору младшому, шо третя світова вже йде давно
показать весь комментарий
18.11.2024 21:38 Ответить
Миршаве зовні і нице душею.
показать весь комментарий
18.11.2024 22:19 Ответить
И что? Трамп-мл. кого-то представляет? Выражает чье-то авторитетное мнение (личное или партийное)? Путин тоже против. Наверняка. Как это влияет на текущие события?
показать весь комментарий
19.11.2024 04:13 Ответить
Політична ***** парять сіють зло
показать весь комментарий
19.11.2024 06:50 Ответить
Мразь обкзьяноподобная ти тільки про інавгурацію Трампа свого думаєш і лижеш жопу пуйлу сцарю ,кончанне дно США оце ваша сімейка
показать весь комментарий
19.11.2024 09:17 Ответить
О це він тупорилий
показать весь комментарий
20.11.2024 01:24 Ответить
3.14 ДАР,яблучко напевно російська муха опиляла
показать весь комментарий
12.12.2024 20:45 Ответить
Імбецил саме той хто вважає що Україна не має права захищатися від зброї рф, коли вона ще на прилетіла по мирним містам.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 