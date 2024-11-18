Сын Трампа назвал "имбецилами" тех, кто дал разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по РФ

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший назвал имбецилами политиков, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем X(Twitter).

"К черту жизнь!!! Имбецилы!" - написал он.

Трамп-младший также высказал мнение, что американский военно-промышленный комплекс стремится развязать третью мировую войну до инаугурации его отца, Дональда Трампа.

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ. Впоследствии Великобритания и Франция также "дали зеленый свет" на нанесение ударов вглубь РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

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