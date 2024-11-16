КНДР отправила России 50 самоходных гаубиц и 20 модернизированных РСЗО, - FT

Северная Корея передала России не менее 50 своих самоходных артиллерийских установок (САУ) и 20 модернизированных реактивных систем залпового огня, которые могут стрелять управляемыми ракетами.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на данные украинской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что КНДР поставила в РФ 170-мм САУ М-1989 Koksan, эшелон которых ранее заметили в Красноярске в России. Также Пхеньян мог передать РФ реактивные системы залпового огня - вероятно, М-1991. Они являются аналогом советской машины "Ураган".

Ранее в КНДР заявляли, что модернизировали эту РСЗО и оснастили ее "высокоточными" ракетами. РСЗС М-1991 может вести огонь как обычными снарядами, так и управляемыми.

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Ожидается, что полученное от Северной Кореи оружие россияне используют в боях в Курской области РФ, где оккупанты также сосредоточили группировку солдат из КНДР.

Ранее сообщалось, что из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.

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