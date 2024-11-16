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КНДР отправила России 50 самоходных гаубиц и 20 модернизированных РСЗО, - FT

кндр передала росії зброю

Северная Корея передала России не менее 50 своих самоходных артиллерийских установок (САУ) и 20 модернизированных реактивных систем залпового огня, которые могут стрелять управляемыми ракетами.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на данные украинской разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что КНДР поставила в РФ 170-мм САУ М-1989 Koksan, эшелон которых ранее заметили в Красноярске в России. Также Пхеньян мог передать РФ реактивные системы залпового огня - вероятно, М-1991. Они являются аналогом советской машины "Ураган".

Ранее в КНДР заявляли, что модернизировали эту РСЗО и оснастили ее "высокоточными" ракетами. РСЗС М-1991 может вести огонь как обычными снарядами, так и управляемыми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ким Чен Ын приказал нарастить производство дронов-камикадзе, - Reuters

Ожидается, что полученное от Северной Кореи оружие россияне используют в боях в Курской области РФ, где оккупанты также сосредоточили группировку солдат из КНДР.

Ранее сообщалось, что из около трех миллионов артиллерийских снарядов в год, которые использует Россия, поступают из Северной Кореи.

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КНДР (1190) оружие (10208) россия (95454) поставки (220)


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Топ комментарии
+31
Південна корея відправила до України повітряні кульки з листівками до північних корейців!
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16.11.2024 18:33
+11
Мабуть разом з екіпажами та обслугою й відправили...
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16.11.2024 18:41
+9
''Міць'' ********** здувається...
Головне нам вистояти в цій масакрі.
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16.11.2024 18:41
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Південна корея відправила до України повітряні кульки з листівками до північних корейців!
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16.11.2024 18:33 Ответить
+++
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16.11.2024 18:36 Ответить
🤣
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16.11.2024 18:36 Ответить
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16.11.2024 18:38 Ответить
Як в тому старому мультику нажаль(Нє маґу я споріть с нєй,у нєйо раґа дліннєє((((
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16.11.2024 18:38 Ответить
Та ще корейські впавші кульки з лайном та сміттям. Не пропадати ж добру.
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16.11.2024 18:45 Ответить
''Міць'' ********** здувається...
Головне нам вистояти в цій масакрі.
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16.11.2024 18:41 Ответить
ну наша міць здулася ще на початку літа 22, тому не варто "переживати" за кацапів коли у них є в союзниках іран кндр та китай.
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16.11.2024 18:56 Ответить
Якщо щось і здулось то тільки у тебе
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16.11.2024 19:28 Ответить
Ну так так, ми ж досі 152мм та богданами воюємо.
Думати це не про диванних урапатріотів
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16.11.2024 19:51 Ответить
Після початку літа 2022року ми відвоювали майже всю Харківську область, вигнали москалів з Миколаївської області, західного берега Херсонської області.
В москалів лишень три ''закадичних'' союзника: Білорусь, КНДР і напівдохла Сирія. Іран тимчасовий союзник - тому що вони злосні конкуренти по вуглеводням. А Китай просто тимчасовий партнер, а не союзник, який більше старається повільно душити москалів, цинічно використовуючи їх для власного економічного росту, тупо заводячи москалів в кабалу для подальшої експансії.
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16.11.2024 20:11 Ответить
чим ми воювали влітку 22. не 777 не крабами не мрапами не хамві не м113 не хаймарсами не вампірами не цезарями ?
Тут таке головний союзник майже відпав, якщо глянути на те кого рижий(тобто куратор Маск) ставить на пости.
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16.11.2024 20:32 Ответить
1. Україна на цей момент стала найбільшим в світі виробником військових повітряних безпілотників - це визнають навіть в НАТО.
Наші морські безпілотники, найкращі в світі, загнали майже весь москальський флот в Чорному морі в Новоросійськ.
2. На сьогодні по 113-м ми друга країна в світі після США - більше 900штук.
По Хамві - ми теж другі в світі - більше 3 тисяч штук.
Цезар - французька колісна САУшка - ми теж тут другі в світі після французів.
По німецьким ппо ІРИС ми перші в світі - навіть в німців менше.
Краби - це польські гусеничні САУшки - ми тут теж другі в світі після поляків.
Список ще можна довго продовжувати...
3. Чого нам бракує:
155 снарядів, американських ппо Петріот, дальнобійних Атакамсів і дозволу бити в глиб **********, ******** бойових літаків - але на початку літа 2022року цього всього у нас взагалі майже не було, а 155 було ще менше ніж зараз.
4. Одна з основних теперішніх наших проблем в тому, що москалі теж на практиці певною мірою успішно вчаться воювати і виробляти більш ******* озброєння.
5. Трамп нікого ще не призначив, бо він ще не президент. А в кінці січня наступного року коли почнеться його каденція, усі важливі для нас посади будуть узгоджуватись і затверджуватись Конгресом. А в Конгресі (обидвох палатах) завжди переважають інтереси різних лобістських груп більшості. Трампу потрібно буде постійно шукати компроміси зі своєю нібито рідною республіканською більшістю, в першу чергу враховуючи їхні інтереси. Так що майже ніхто із запропонованих ''фріків'' не пройде через Конгрес.
Політику США згідно Конституції визначає Конгрес. В США стабільна політична система, яка мало чим змінюється в залежності від господаря Білого Дому.
...Звичайно, що при новій владі у Вашингтоні нам певною мірою стане гірше, але не суттєво.
П.С.: прошу пана, будьте такі добрі, постарайтесь глибше вивчати тему перед тим як писати.
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16.11.2024 22:51 Ответить
Ясно ти просто дебіл чи юніт з ботоферми падальяка, питань більше немає.
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16.11.2024 23:01 Ответить
Щиро бажаю вам одужання від упередженості і психічної неврівноваженості і не шукати ворогів там де їх немає.
Шановний, не опускайтесь в примітивності логічних конструкцій до рівня 95 кварталу і їхніх недалеких виборців.
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16.11.2024 23:37 Ответить
Мабуть разом з екіпажами та обслугою й відправили...
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16.11.2024 18:41 Ответить
дебилы сами себя разоружают, спасибо ВСУ, потом их голыми руками можно брать тупых
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16.11.2024 18:41 Ответить
калібр 170 мм. щось не чув щоб такі снаряди хтось крім північної кореї випускав . То виходить що пухлик посадив %уйла на голку .
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16.11.2024 18:45 Ответить
ну не на пустому ж місці вони собі такий розмір придумали - то німецький кайзерово-гітлерівський калібр - очевидно совок свого часу трофейні гармати корейцям сплавив
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16.11.2024 19:11 Ответить
Цей дебіл вирішив навчить своїх вояк ******** війні... Але проблема в тому, що купу "м"яса" вчить цьому треба РОКАМИ... А він, відрізаний від ********* світу санкціями, цього МАСОВО організувать не може... А у застосуванні дронів головне - використання та МАСОВОГО використання...
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16.11.2024 19:15 Ответить
Цеи дурко - в якого заліза як в дурного пукалок - все сплавить на рашку
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16.11.2024 18:46 Ответить
Може після цього Пхеньян нарешті крякне
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16.11.2024 19:29 Ответить
Так низько ху....лостан ще не падав.
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16.11.2024 18:48 Ответить
Коли "пан" клянчить у васала помочі - постає факт того, що васал розуміє, що "суверен" не такий сильний... Васал починає "бикувать"... Саме це ми і бачимо... Росією "рулить" починає не тільки Китай - - нею вже "рулить" КНДР!!! "ДОЖИЛИСЯ"....
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16.11.2024 19:20 Ответить
друзі Трампа із Північної-Кореї,оозброюють його рашистсьукого друга куйла набагато швидше,як США.ЄС і країни НАТО Україну
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16.11.2024 18:54 Ответить
Дивно що Південа Корея не намагаєтся ліквідувати те непорозуміння кндр, маючи в два рази більше населення і в 40 раз більший ВВП на душу населення ,хоч по території і менші,невже страх такий перед варварами.
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16.11.2024 19:13 Ответить
Ханьці-маньяки погрожують.
І у обох Чучхерій ядрьона бомба
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16.11.2024 19:41 Ответить
І посадити собі на шию більше 20 млн. паразитів?
40 років тому таку муйню вже сотворили німці, приєднавши східних братів, котрі так і не інтегрувались до західного суспільства, але федеральні кошти на розвиток східних земель прожирають чудово.
Корейці зробили свої висновки і різниця між країнами демонструє їх відповідність ситуації.
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16.11.2024 19:54 Ответить
***** дуже цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
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16.11.2024 19:18 Ответить
Чучхерія! Ніяка не "корея"!!!
Це окуповані комунТеррористамм території!
Кндр/днр/рф поза Законом!
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16.11.2024 19:40 Ответить
Так!
Чучхерія веде війну мінімум рік.
Поки у "демократичних" режимів від страху робляться коричневі лінії прямо під своїми табуретами
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16.11.2024 19:44 Ответить
Коричневі лінії ( навіть не червоні вже), які вони намалювали собі, щоб їх не переступати....
П.С.
Най здохне верховний Чучхєр та все керівництво кпк! Амінь! Най буде так! 🙏🙏🙏🙏🙏
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16.11.2024 19:46 Ответить
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16.11.2024 20:03 Ответить
Вотена! Вот это работа ВПК! Ржали с пуздра! А ведь смеётся тот---кто смеётся последний.
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16.11.2024 20:12 Ответить
 
 