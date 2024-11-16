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Новини
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КНДР відправила Росії 50 самохідних гаубиць та 20 модернізованих РСЗВ, - FT

кндр передала росії зброю

Північна Корея передала Росії щонайменше 50 своїх самохідних артилерійських установок (САУ) та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти керованими ракетами.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на дані української розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що КНДР поставила до РФ 170-мм САУ М-1989 Koksan, ешелон яких раніше помітили у Красноярську в Росії. Також Пхеньян міг передати РФ реактивні системи залпового вогню - ймовірно, М-1991. Вони є аналогом радянської машини "Ураган".

Раніше у КНДР заявляли, що модернізували цю РСЗВ та оснастили її "високоточними" ракетами. РСЗС М-1991 може вести вогонь як звичайними снарядами, так і керованими.

Читайте також: Північна Корея, ймовірно, передала Росії великокаліберну артилерію, - Forbes

Очікується, що отриману від Північної Кореї зброю росіяни використають у боях у Курській області РФ, де окупанти також зосередили угруповання солдатів із КНДР.

Раніше повідомлялося, що з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

Читайте також: Китай уперше поставив Росії зброю для війни проти України: ЄС готує санкції, - ЗМІ

Автор: 

КНДР (1210) зброя (7433) росія (64895) поставки (269)


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Топ коментарі
+31
Південна корея відправила до України повітряні кульки з листівками до північних корейців!
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16.11.2024 18:33
+11
Мабуть разом з екіпажами та обслугою й відправили...
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16.11.2024 18:41
+9
''Міць'' ********** здувається...
Головне нам вистояти в цій масакрі.
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16.11.2024 18:41
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Південна корея відправила до України повітряні кульки з листівками до північних корейців!
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16.11.2024 18:33 Відповісти
+++
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16.11.2024 18:36 Відповісти
🤣
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16.11.2024 18:36 Відповісти
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16.11.2024 18:38 Відповісти
Як в тому старому мультику нажаль(Нє маґу я споріть с нєй,у нєйо раґа дліннєє((((
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16.11.2024 18:38 Відповісти
Та ще корейські впавші кульки з лайном та сміттям. Не пропадати ж добру.
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16.11.2024 18:45 Відповісти
''Міць'' ********** здувається...
Головне нам вистояти в цій масакрі.
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16.11.2024 18:41 Відповісти
ну наша міць здулася ще на початку літа 22, тому не варто "переживати" за кацапів коли у них є в союзниках іран кндр та китай.
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16.11.2024 18:56 Відповісти
Якщо щось і здулось то тільки у тебе
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16.11.2024 19:28 Відповісти
Ну так так, ми ж досі 152мм та богданами воюємо.
Думати це не про диванних урапатріотів
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16.11.2024 19:51 Відповісти
Після початку літа 2022року ми відвоювали майже всю Харківську область, вигнали москалів з Миколаївської області, західного берега Херсонської області.
В москалів лишень три ''закадичних'' союзника: Білорусь, КНДР і напівдохла Сирія. Іран тимчасовий союзник - тому що вони злосні конкуренти по вуглеводням. А Китай просто тимчасовий партнер, а не союзник, який більше старається повільно душити москалів, цинічно використовуючи їх для власного економічного росту, тупо заводячи москалів в кабалу для подальшої експансії.
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16.11.2024 20:11 Відповісти
чим ми воювали влітку 22. не 777 не крабами не мрапами не хамві не м113 не хаймарсами не вампірами не цезарями ?
Тут таке головний союзник майже відпав, якщо глянути на те кого рижий(тобто куратор Маск) ставить на пости.
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16.11.2024 20:32 Відповісти
1. Україна на цей момент стала найбільшим в світі виробником військових повітряних безпілотників - це визнають навіть в НАТО.
Наші морські безпілотники, найкращі в світі, загнали майже весь москальський флот в Чорному морі в Новоросійськ.
2. На сьогодні по 113-м ми друга країна в світі після США - більше 900штук.
По Хамві - ми теж другі в світі - більше 3 тисяч штук.
Цезар - французька колісна САУшка - ми теж тут другі в світі після французів.
По німецьким ппо ІРИС ми перші в світі - навіть в німців менше.
Краби - це польські гусеничні САУшки - ми тут теж другі в світі після поляків.
Список ще можна довго продовжувати...
3. Чого нам бракує:
155 снарядів, американських ппо Петріот, дальнобійних Атакамсів і дозволу бити в глиб **********, ******** бойових літаків - але на початку літа 2022року цього всього у нас взагалі майже не було, а 155 було ще менше ніж зараз.
4. Одна з основних теперішніх наших проблем в тому, що москалі теж на практиці певною мірою успішно вчаться воювати і виробляти більш ******* озброєння.
5. Трамп нікого ще не призначив, бо він ще не президент. А в кінці січня наступного року коли почнеться його каденція, усі важливі для нас посади будуть узгоджуватись і затверджуватись Конгресом. А в Конгресі (обидвох палатах) завжди переважають інтереси різних лобістських груп більшості. Трампу потрібно буде постійно шукати компроміси зі своєю нібито рідною республіканською більшістю, в першу чергу враховуючи їхні інтереси. Так що майже ніхто із запропонованих ''фріків'' не пройде через Конгрес.
Політику США згідно Конституції визначає Конгрес. В США стабільна політична система, яка мало чим змінюється в залежності від господаря Білого Дому.
...Звичайно, що при новій владі у Вашингтоні нам певною мірою стане гірше, але не суттєво.
П.С.: прошу пана, будьте такі добрі, постарайтесь глибше вивчати тему перед тим як писати.
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16.11.2024 22:51 Відповісти
Ясно ти просто дебіл чи юніт з ботоферми падальяка, питань більше немає.
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16.11.2024 23:01 Відповісти
Щиро бажаю вам одужання від упередженості і психічної неврівноваженості і не шукати ворогів там де їх немає.
Шановний, не опускайтесь в примітивності логічних конструкцій до рівня 95 кварталу і їхніх недалеких виборців.
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16.11.2024 23:37 Відповісти
Мабуть разом з екіпажами та обслугою й відправили...
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16.11.2024 18:41 Відповісти
дебилы сами себя разоружают, спасибо ВСУ, потом их голыми руками можно брать тупых
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16.11.2024 18:41 Відповісти
калібр 170 мм. щось не чув щоб такі снаряди хтось крім північної кореї випускав . То виходить що пухлик посадив %уйла на голку .
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16.11.2024 18:45 Відповісти
ну не на пустому ж місці вони собі такий розмір придумали - то німецький кайзерово-гітлерівський калібр - очевидно совок свого часу трофейні гармати корейцям сплавив
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16.11.2024 19:11 Відповісти
Цей дебіл вирішив навчить своїх вояк ******** війні... Але проблема в тому, що купу "м"яса" вчить цьому треба РОКАМИ... А він, відрізаний від ********* світу санкціями, цього МАСОВО організувать не може... А у застосуванні дронів головне - використання та МАСОВОГО використання...
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16.11.2024 19:15 Відповісти
Цеи дурко - в якого заліза як в дурного пукалок - все сплавить на рашку
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16.11.2024 18:46 Відповісти
Може після цього Пхеньян нарешті крякне
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16.11.2024 19:29 Відповісти
Так низько ху....лостан ще не падав.
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16.11.2024 18:48 Відповісти
Коли "пан" клянчить у васала помочі - постає факт того, що васал розуміє, що "суверен" не такий сильний... Васал починає "бикувать"... Саме це ми і бачимо... Росією "рулить" починає не тільки Китай - - нею вже "рулить" КНДР!!! "ДОЖИЛИСЯ"....
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16.11.2024 19:20 Відповісти
друзі Трампа із Північної-Кореї,оозброюють його рашистсьукого друга куйла набагато швидше,як США.ЄС і країни НАТО Україну
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16.11.2024 18:54 Відповісти
Дивно що Південа Корея не намагаєтся ліквідувати те непорозуміння кндр, маючи в два рази більше населення і в 40 раз більший ВВП на душу населення ,хоч по території і менші,невже страх такий перед варварами.
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16.11.2024 19:13 Відповісти
Ханьці-маньяки погрожують.
І у обох Чучхерій ядрьона бомба
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16.11.2024 19:41 Відповісти
І посадити собі на шию більше 20 млн. паразитів?
40 років тому таку муйню вже сотворили німці, приєднавши східних братів, котрі так і не інтегрувались до західного суспільства, але федеральні кошти на розвиток східних земель прожирають чудово.
Корейці зробили свої висновки і різниця між країнами демонструє їх відповідність ситуації.
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16.11.2024 19:54 Відповісти
***** дуже цікаво, як ці виродки спокійно літають на боінгах, аірбасах, хто їм надає запчастини.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
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16.11.2024 19:18 Відповісти
Чучхерія! Ніяка не "корея"!!!
Це окуповані комунТеррористамм території!
Кндр/днр/рф поза Законом!
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16.11.2024 19:40 Відповісти
Так!
Чучхерія веде війну мінімум рік.
Поки у "демократичних" режимів від страху робляться коричневі лінії прямо під своїми табуретами
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16.11.2024 19:44 Відповісти
Коричневі лінії ( навіть не червоні вже), які вони намалювали собі, щоб їх не переступати....
П.С.
Най здохне верховний Чучхєр та все керівництво кпк! Амінь! Най буде так! 🙏🙏🙏🙏🙏
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16.11.2024 19:46 Відповісти
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16.11.2024 20:03 Відповісти
Вотена! Вот это работа ВПК! Ржали с пуздра! А ведь смеётся тот---кто смеётся последний.
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16.11.2024 20:12 Відповісти
 
 