КНДР відправила Росії 50 самохідних гаубиць та 20 модернізованих РСЗВ, - FT

Північна Корея передала Росії щонайменше 50 своїх самохідних артилерійських установок (САУ) та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти керованими ракетами.

Про це пише видання Financial Times з посиланням на дані української розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що КНДР поставила до РФ 170-мм САУ М-1989 Koksan, ешелон яких раніше помітили у Красноярську в Росії. Також Пхеньян міг передати РФ реактивні системи залпового вогню - ймовірно, М-1991. Вони є аналогом радянської машини "Ураган".

Раніше у КНДР заявляли, що модернізували цю РСЗВ та оснастили її "високоточними" ракетами. РСЗС М-1991 може вести вогонь як звичайними снарядами, так і керованими.

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Очікується, що отриману від Північної Кореї зброю росіяни використають у боях у Курській області РФ, де окупанти також зосередили угруповання солдатів із КНДР.

Раніше повідомлялося, що з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.

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