КНДР відправила Росії 50 самохідних гаубиць та 20 модернізованих РСЗВ, - FT
Північна Корея передала Росії щонайменше 50 своїх самохідних артилерійських установок (САУ) та 20 модернізованих реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти керованими ракетами.
Про це пише видання Financial Times з посиланням на дані української розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що КНДР поставила до РФ 170-мм САУ М-1989 Koksan, ешелон яких раніше помітили у Красноярську в Росії. Також Пхеньян міг передати РФ реактивні системи залпового вогню - ймовірно, М-1991. Вони є аналогом радянської машини "Ураган".
Раніше у КНДР заявляли, що модернізували цю РСЗВ та оснастили її "високоточними" ракетами. РСЗС М-1991 може вести вогонь як звичайними снарядами, так і керованими.
Очікується, що отриману від Північної Кореї зброю росіяни використають у боях у Курській області РФ, де окупанти також зосередили угруповання солдатів із КНДР.
Раніше повідомлялося, що з-поміж близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, які використовує Росія, надходять із Північної Кореї.
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Головне нам вистояти в цій масакрі.
Думати це не про диванних урапатріотів
В москалів лишень три ''закадичних'' союзника: Білорусь, КНДР і напівдохла Сирія. Іран тимчасовий союзник - тому що вони злосні конкуренти по вуглеводням. А Китай просто тимчасовий партнер, а не союзник, який більше старається повільно душити москалів, цинічно використовуючи їх для власного економічного росту, тупо заводячи москалів в кабалу для подальшої експансії.
Тут таке головний союзник майже відпав, якщо глянути на те кого рижий(тобто куратор Маск) ставить на пости.
Наші морські безпілотники, найкращі в світі, загнали майже весь москальський флот в Чорному морі в Новоросійськ.
2. На сьогодні по 113-м ми друга країна в світі після США - більше 900штук.
По Хамві - ми теж другі в світі - більше 3 тисяч штук.
Цезар - французька колісна САУшка - ми теж тут другі в світі після французів.
По німецьким ппо ІРИС ми перші в світі - навіть в німців менше.
Краби - це польські гусеничні САУшки - ми тут теж другі в світі після поляків.
Список ще можна довго продовжувати...
3. Чого нам бракує:
155 снарядів, американських ппо Петріот, дальнобійних Атакамсів і дозволу бити в глиб **********, ******** бойових літаків - але на початку літа 2022року цього всього у нас взагалі майже не було, а 155 було ще менше ніж зараз.
4. Одна з основних теперішніх наших проблем в тому, що москалі теж на практиці певною мірою успішно вчаться воювати і виробляти більш ******* озброєння.
5. Трамп нікого ще не призначив, бо він ще не президент. А в кінці січня наступного року коли почнеться його каденція, усі важливі для нас посади будуть узгоджуватись і затверджуватись Конгресом. А в Конгресі (обидвох палатах) завжди переважають інтереси різних лобістських груп більшості. Трампу потрібно буде постійно шукати компроміси зі своєю нібито рідною республіканською більшістю, в першу чергу враховуючи їхні інтереси. Так що майже ніхто із запропонованих ''фріків'' не пройде через Конгрес.
Політику США згідно Конституції визначає Конгрес. В США стабільна політична система, яка мало чим змінюється в залежності від господаря Білого Дому.
...Звичайно, що при новій владі у Вашингтоні нам певною мірою стане гірше, але не суттєво.
П.С.: прошу пана, будьте такі добрі, постарайтесь глибше вивчати тему перед тим як писати.
Шановний, не опускайтесь в примітивності логічних конструкцій до рівня 95 кварталу і їхніх недалеких виборців.
І у обох Чучхерій ядрьона бомба
40 років тому таку муйню вже сотворили німці, приєднавши східних братів, котрі так і не інтегрувались до західного суспільства, але федеральні кошти на розвиток східних земель прожирають чудово.
Корейці зробили свої висновки і різниця між країнами демонструє їх відповідність ситуації.
чому в них - звичайне нормальне життя, навіть ріст є
Це окуповані комунТеррористамм території!
Кндр/днр/рф поза Законом!
Чучхерія веде війну мінімум рік.
Поки у "демократичних" режимів від страху робляться коричневі лінії прямо під своїми табуретами
П.С.
Най здохне верховний Чучхєр та все керівництво кпк! Амінь! Най буде так! 🙏🙏🙏🙏🙏