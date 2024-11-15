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Новини
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Північна Корея, ймовірно, передала Росії великокаліберну артилерію, - Forbes

САУ M1989 Коксан

Російські війська імовірно вже невдовзі зможуть застосовувати на фронті проти Сил оборони України найпотужніші північнокорейські самохідні артилерійські установки (САУ) M-1989 Koksan.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

У виданні зазначають, що існує дві ймовірні причини: або артилерійський підрозділ КНДР готується до фронту в Росії або Україні, або ці гаубиці передадуть російським військам, які планують використовувати їх проти України. Останній варіант видається більш імовірним, адже Північна Корея вже відправила кілька тисяч військових, які приєдналися до російських підрозділів на фронті.

Як відомо, зараз російська армія потребує як іноземних військових, так і техніки, оскільки бойові втрати та нестача боєприпасів на фронті стають дедалі відчутнішими. Старі запаси радянської зброї РФ виснажуються швидкими темпами, особливо артилерія.

Однак є проблема: гаубиці M1989 використовують унікальні 170-мм боєприпаси, що виробляються виключно у Північній Кореї. Росія вже закуповує боєприпаси в КНДР, але для таких гаубиць не зможе виробляти снаряди самостійно. Це означає, що застосування цих гармат залежатиме від поставок Пхеньяна, що може створити логістичні труднощі.

Факт співпраці з Північною Кореєю й Іраном є черговим підтвердженням того, що Росія все більше покладається на своїх союзників для продовження війни проти України.

Що відомо про північнокорейські САУ Koksan?

Ці північнокорейські САУ були вперше представлені 1978 року. Підтверджена дальність стрільби установок, що мають калібр 170 мм, становить 40 кілометрів стандартним снарядом і до 60 кілометрів активно-реактивними снарядами.

У 1989 році Північна Корея випустила покращену версію САУ. Через закритість КНДР достеменно невідомо, скільки саме установок є на озброєнні, однак оприлюдненні державними пропагандистськими ЗМІ кадри з військових навчань і парадів дають підстави вважати, що є щонайменше десятки одиниць.

Показово, що це північнокорейське озброєння пройшло своє "бойове хрещення" під час Ірано-Іракської війни, оскільки наприкінці 1980 Іран придбав неназвану кількість цих артустановок.

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Автор: 

КНДР (1211) росія (65010) САУ (220)


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Топ коментарі
+14
В глибокій жопі стурбованості!
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15.11.2024 07:11
+11
Я не розумію захід занепокоєний , чи стурбований?
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15.11.2024 07:20
+11
Не розумію, чому всі нервуються? В 2019 як казали? ;Хоть поржьом!;.
Ну от Зеленський і влаштував для виборців своє саме грандіозне шоу.
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15.11.2024 07:29
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Де занепокоєність?
https://www.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q
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15.11.2024 07:05 Відповісти
В глибокій жопі стурбованості!
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15.11.2024 07:11 Відповісти
Ймовірно ми застерігаємо з великим занепокоєнням...
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15.11.2024 07:12 Відповісти
Я не розумію захід занепокоєний , чи стурбований?
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15.11.2024 07:20 Відповісти
Він одночасно і занепокоєний, і стурбований, а це не аби яка підтримка для України, котра стікає кров'ю.
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15.11.2024 09:04 Відповісти
Не розумію, чому всі нервуються? В 2019 як казали? ;Хоть поржьом!;.
Ну от Зеленський і влаштував для виборців своє саме грандіозне шоу.
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15.11.2024 07:29 Відповісти
А чому "найвеличніший" ні разу не відвідав Південу Корею і не намагався домовитись з її урядом про поставки зброї в Україну ?
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15.11.2024 07:57 Відповісти
неначасі
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15.11.2024 08:07 Відповісти
Там корупціонерів одразу саджають, навіть презиків
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15.11.2024 08:08 Відповісти
Південна Корея продовжить моніторингову місію. Треба точно визначити кількість переданої техніки. У випадку,якщо цей факт підтвердиться , із січня 2025 року Південна Корея почне обговорення можливих поставок артилерії до України.
Десь так
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15.11.2024 08:27 Відповісти
І де українські "Богдани" ?
У коксохімічній уяві дешевої пародії на "верховного головнокомандувача" ?
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15.11.2024 08:28 Відповісти
Істоти з кндр ще ті вояки. Алкоголізм цих організмів шокує навіть кацапів. Крадуть і жруть будь яку спиртовмістну речовину. Антисептики, сухий спирт, спиртові розчини. У Невзорова описується випадок, як одна кндрівська істота вижрала кілька упаковок спиртових вологих салфеток і здохла.

Колись дивився відео про тяжке життя в кндр. Як прості "люди" там мруть від голоду холоду та знущань в тюрьмах. Тепер зрозуміло, що ці істоти і не заслуговують на інше життя, вони взагалі на життя не заслуговують. Ні старе ні мале.
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15.11.2024 08:30 Відповісти
Це нічого не змінює
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15.11.2024 08:40 Відповісти
Ось так працюють "потужні санкції" США. Корея поклала на всі санкції, як і Іран. А Байден з лідерами "Сімки" все бояться ескалувати з московією. Бо вона непередбачувана ? Може натиснути на кнопку ? Ага, на піську вона натиснути лише спроможна. Та на гачок автомата, коли зе-штурмовики втікають з полю бою. Бити по кацапському ВПК?? Ні-ні, та ви що ? Це ж потягне на потужну відповідь *****! Попукати у параші ? ! Тому "вісь" Зла нахабнішає ! І далі буде гірше. Ізраїль довів всьому світу, що ЕСКАЛАЦІЇ не буде, коли завдавати удару приблизно півтора сотнями літаків ! Весь Іран пукає вже півмісяця !
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15.11.2024 08:44 Відповісти
Ось так працюють "потужні сопли" С
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15.11.2024 10:02 Відповісти
А корейцы разрешили кацапам бить из них по Украине?
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15.11.2024 12:41 Відповісти
 
 