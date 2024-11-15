РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10780 посетителей онлайн
Новости
6 425 16

Северная Корея, вероятно, передала России крупнокалиберную артиллерию, - Forbes

САУ M1989 Коксан

Российские войска вероятно уже вскоре смогут применять на фронте против Сил обороны Украины мощнейшие северокорейские самоходные артиллерийские установки (САУ) M-1989 Koksan.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

В издании отмечают, что существует две вероятные причины: либо артиллерийское подразделение КНДР готовится к фронту в России или Украине, либо эти гаубицы передадут российским войскам, которые планируют использовать их против Украины. Последний вариант кажется более вероятным, ведь Северная Корея уже отправила несколько тысяч военных, которые присоединились к российским подразделениям на фронте.

Как известно, сейчас российская армия нуждается как в иностранных военных, так и в технике, поскольку боевые потери и нехватка боеприпасов на фронте становятся все более ощутимыми. Старые запасы советского оружия РФ истощаются быстрыми темпами, особенно артиллерия.

Однако есть проблема: гаубицы M1989 используют уникальные 170-мм боеприпасы, которые производятся исключительно в Северной Корее. Россия уже закупает боеприпасы у КНДР, но для таких гаубиц не сможет производить снаряды самостоятельно. Это означает, что применение этих пушек будет зависеть от поставок Пхеньяна, что может создать логистические трудности.

Факт сотрудничества с Северной Кореей и Ираном является очередным подтверждением того, что Россия все больше полагается на своих союзников для продолжения войны против Украины.

Что известно о северокорейских САУ Koksan?

Эти северокорейские САУ были впервые представлены в 1978 году. Подтвержденная дальность стрельбы установок, имеющих калибр 170 мм, составляет 40 километров стандартным снарядом и до 60 километров активно-реактивными снарядами.

В 1989 году Северная Корея выпустила улучшенную версию САУ. Из-за закрытости КНДР доподлинно неизвестно, сколько именно установок есть на вооружении, однако обнародованные государственными пропагандистскими СМИ кадры с военных учений и парадов дают основания полагать, что есть по меньшей мере десятки единиц.

Показательно, что это северокорейское вооружение прошло свое "боевое крещение" во время Ирано-Иракской войны, поскольку в конце 1980 года Иран приобрел неназванное количество этих артустановок.

Читайте также: Ситуация на Курщине стабилизирована, военные КНДР пока не участвовали в штурмовых действиях, - руководитель ЦПД Коваленко

Автор: 

КНДР (1188) россия (95308) САУ (204)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
В глибокій жопі стурбованості!
показать весь комментарий
15.11.2024 07:11
+11
Я не розумію захід занепокоєний , чи стурбований?
показать весь комментарий
15.11.2024 07:20
+11
Не розумію, чому всі нервуються? В 2019 як казали? ;Хоть поржьом!;.
Ну от Зеленський і влаштував для виборців своє саме грандіозне шоу.
показать весь комментарий
15.11.2024 07:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де занепокоєність?
https://www.youtube.com/watch?v=_neQXmrHb4Q
показать весь комментарий
15.11.2024 07:05 Ответить
В глибокій жопі стурбованості!
показать весь комментарий
15.11.2024 07:11 Ответить
Ймовірно ми застерігаємо з великим занепокоєнням...
показать весь комментарий
15.11.2024 07:12 Ответить
Я не розумію захід занепокоєний , чи стурбований?
показать весь комментарий
15.11.2024 07:20 Ответить
Він одночасно і занепокоєний, і стурбований, а це не аби яка підтримка для України, котра стікає кров'ю.
показать весь комментарий
15.11.2024 09:04 Ответить
Не розумію, чому всі нервуються? В 2019 як казали? ;Хоть поржьом!;.
Ну от Зеленський і влаштував для виборців своє саме грандіозне шоу.
показать весь комментарий
15.11.2024 07:29 Ответить
А чому "найвеличніший" ні разу не відвідав Південу Корею і не намагався домовитись з її урядом про поставки зброї в Україну ?
показать весь комментарий
15.11.2024 07:57 Ответить
неначасі
показать весь комментарий
15.11.2024 08:07 Ответить
Там корупціонерів одразу саджають, навіть презиків
показать весь комментарий
15.11.2024 08:08 Ответить
Південна Корея продовжить моніторингову місію. Треба точно визначити кількість переданої техніки. У випадку,якщо цей факт підтвердиться , із січня 2025 року Південна Корея почне обговорення можливих поставок артилерії до України.
Десь так
показать весь комментарий
15.11.2024 08:27 Ответить
І де українські "Богдани" ?
У коксохімічній уяві дешевої пародії на "верховного головнокомандувача" ?
показать весь комментарий
15.11.2024 08:28 Ответить
Істоти з кндр ще ті вояки. Алкоголізм цих організмів шокує навіть кацапів. Крадуть і жруть будь яку спиртовмістну речовину. Антисептики, сухий спирт, спиртові розчини. У Невзорова описується випадок, як одна кндрівська істота вижрала кілька упаковок спиртових вологих салфеток і здохла.

Колись дивився відео про тяжке життя в кндр. Як прості "люди" там мруть від голоду холоду та знущань в тюрьмах. Тепер зрозуміло, що ці істоти і не заслуговують на інше життя, вони взагалі на життя не заслуговують. Ні старе ні мале.
показать весь комментарий
15.11.2024 08:30 Ответить
Це нічого не змінює
показать весь комментарий
15.11.2024 08:40 Ответить
Ось так працюють "потужні санкції" США. Корея поклала на всі санкції, як і Іран. А Байден з лідерами "Сімки" все бояться ескалувати з московією. Бо вона непередбачувана ? Може натиснути на кнопку ? Ага, на піську вона натиснути лише спроможна. Та на гачок автомата, коли зе-штурмовики втікають з полю бою. Бити по кацапському ВПК?? Ні-ні, та ви що ? Це ж потягне на потужну відповідь *****! Попукати у параші ? ! Тому "вісь" Зла нахабнішає ! І далі буде гірше. Ізраїль довів всьому світу, що ЕСКАЛАЦІЇ не буде, коли завдавати удару приблизно півтора сотнями літаків ! Весь Іран пукає вже півмісяця !
показать весь комментарий
15.11.2024 08:44 Ответить
Ось так працюють "потужні сопли" С
показать весь комментарий
15.11.2024 10:02 Ответить
А корейцы разрешили кацапам бить из них по Украине?
показать весь комментарий
15.11.2024 12:41 Ответить
 
 