Северная Корея, вероятно, передала России крупнокалиберную артиллерию, - Forbes

Российские войска вероятно уже вскоре смогут применять на фронте против Сил обороны Украины мощнейшие северокорейские самоходные артиллерийские установки (САУ) M-1989 Koksan.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

В издании отмечают, что существует две вероятные причины: либо артиллерийское подразделение КНДР готовится к фронту в России или Украине, либо эти гаубицы передадут российским войскам, которые планируют использовать их против Украины. Последний вариант кажется более вероятным, ведь Северная Корея уже отправила несколько тысяч военных, которые присоединились к российским подразделениям на фронте.

Как известно, сейчас российская армия нуждается как в иностранных военных, так и в технике, поскольку боевые потери и нехватка боеприпасов на фронте становятся все более ощутимыми. Старые запасы советского оружия РФ истощаются быстрыми темпами, особенно артиллерия.

Однако есть проблема: гаубицы M1989 используют уникальные 170-мм боеприпасы, которые производятся исключительно в Северной Корее. Россия уже закупает боеприпасы у КНДР, но для таких гаубиц не сможет производить снаряды самостоятельно. Это означает, что применение этих пушек будет зависеть от поставок Пхеньяна, что может создать логистические трудности.

Факт сотрудничества с Северной Кореей и Ираном является очередным подтверждением того, что Россия все больше полагается на своих союзников для продолжения войны против Украины.

Что известно о северокорейских САУ Koksan?

Эти северокорейские САУ были впервые представлены в 1978 году. Подтвержденная дальность стрельбы установок, имеющих калибр 170 мм, составляет 40 километров стандартным снарядом и до 60 километров активно-реактивными снарядами.

В 1989 году Северная Корея выпустила улучшенную версию САУ. Из-за закрытости КНДР доподлинно неизвестно, сколько именно установок есть на вооружении, однако обнародованные государственными пропагандистскими СМИ кадры с военных учений и парадов дают основания полагать, что есть по меньшей мере десятки единиц.

Показательно, что это северокорейское вооружение прошло свое "боевое крещение" во время Ирано-Иракской войны, поскольку в конце 1980 года Иран приобрел неназванное количество этих артустановок.

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