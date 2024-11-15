Северная Корея, вероятно, передала России крупнокалиберную артиллерию, - Forbes
Российские войска вероятно уже вскоре смогут применять на фронте против Сил обороны Украины мощнейшие северокорейские самоходные артиллерийские установки (САУ) M-1989 Koksan.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
В издании отмечают, что существует две вероятные причины: либо артиллерийское подразделение КНДР готовится к фронту в России или Украине, либо эти гаубицы передадут российским войскам, которые планируют использовать их против Украины. Последний вариант кажется более вероятным, ведь Северная Корея уже отправила несколько тысяч военных, которые присоединились к российским подразделениям на фронте.
Как известно, сейчас российская армия нуждается как в иностранных военных, так и в технике, поскольку боевые потери и нехватка боеприпасов на фронте становятся все более ощутимыми. Старые запасы советского оружия РФ истощаются быстрыми темпами, особенно артиллерия.
Однако есть проблема: гаубицы M1989 используют уникальные 170-мм боеприпасы, которые производятся исключительно в Северной Корее. Россия уже закупает боеприпасы у КНДР, но для таких гаубиц не сможет производить снаряды самостоятельно. Это означает, что применение этих пушек будет зависеть от поставок Пхеньяна, что может создать логистические трудности.
Факт сотрудничества с Северной Кореей и Ираном является очередным подтверждением того, что Россия все больше полагается на своих союзников для продолжения войны против Украины.
Что известно о северокорейских САУ Koksan?
Эти северокорейские САУ были впервые представлены в 1978 году. Подтвержденная дальность стрельбы установок, имеющих калибр 170 мм, составляет 40 километров стандартным снарядом и до 60 километров активно-реактивными снарядами.
В 1989 году Северная Корея выпустила улучшенную версию САУ. Из-за закрытости КНДР доподлинно неизвестно, сколько именно установок есть на вооружении, однако обнародованные государственными пропагандистскими СМИ кадры с военных учений и парадов дают основания полагать, что есть по меньшей мере десятки единиц.
Показательно, что это северокорейское вооружение прошло свое "боевое крещение" во время Ирано-Иракской войны, поскольку в конце 1980 года Иран приобрел неназванное количество этих артустановок.
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жопістурбованості!
Ну от Зеленський і влаштував для виборців своє саме грандіозне шоу.
Десь так
У коксохімічній уяві дешевої пародії на "верховного головнокомандувача" ?
Колись дивився відео про тяжке життя в кндр. Як прості "люди" там мруть від голоду холоду та знущань в тюрьмах. Тепер зрозуміло, що ці істоти і не заслуговують на інше життя, вони взагалі на життя не заслуговують. Ні старе ні мале.