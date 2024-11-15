Ким Чен Ын приказал нарастить производство дронов-камикадзе, - Reuters

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал массово производить дроны-камикадзе.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

В начале года он руководил испытанием БПЛА-камикадзе.

На фоне развития военного сотрудничества с Россией, пишет издание, это вызывает вопросы относительно того, получал ли он техническую помощь от Москвы для их разработки.

В частности, по данным государственного информагентства КНДР, Ким Чен Ын приказал как можно раньше наладить систему серийного производства и перейти к массовому производству.

Ранее сообщалось, что россияне обучают военных из КНДР применять дроны.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.

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