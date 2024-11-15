РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10780 посетителей онлайн
Новости Война
3 530 12

Ким Чен Ын приказал нарастить производство дронов-камикадзе, - Reuters

Кім Чен Ин наказав наростити виробництво дронів-камікадзе

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал массово производить дроны-камикадзе.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

В начале года он руководил испытанием БПЛА-камикадзе.

На фоне развития военного сотрудничества с Россией, пишет издание, это вызывает вопросы относительно того, получал ли он техническую помощь от Москвы для их разработки.

В частности, по данным государственного информагентства КНДР, Ким Чен Ын приказал как можно раньше наладить систему серийного производства и перейти к массовому производству.

Ранее сообщалось, что россияне обучают военных из КНДР применять дроны.

Читайте также: Военные КНДР уже ведут бои против Украины, - разведка Южной Кореи

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.

Читайте также: Ситуация на Курщине стабилизирована, военные КНДР пока не участвовали в штурмовых действиях, - руководитель ЦПД Коваленко

Автор: 

беспилотник (3516) КНДР (1188) Ким Чен Ын (177) дроны (3831)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Південніше 38-ї паралелі ,така ж сама "озабочєнность", як і всюди, в демократіях
показать весь комментарий
15.11.2024 08:29
+5
Буде привязувати крила до корейців і запускать з гармати
показать весь комментарий
15.11.2024 08:13
+2
Південніше 38-ї паралелі мають напружитись. І не просто напружитись, а прийняти активну участь у бойових діях в Україні.
показать весь комментарий
15.11.2024 08:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Буде привязувати крила до корейців і запускать з гармати
показать весь комментарий
15.11.2024 08:13 Ответить
тим хто опинився під курськом, хоч перед смертю повезло. надрочилися на дівчуль з кей попу.
показать весь комментарий
15.11.2024 08:40 Ответить
Південніше 38-ї паралелі мають напружитись. І не просто напружитись, а прийняти активну участь у бойових діях в Україні.
показать весь комментарий
15.11.2024 08:20 Ответить
Південніше 38-ї паралелі ,така ж сама "озабочєнность", як і всюди, в демократіях
показать весь комментарий
15.11.2024 08:29 Ответить
там кей поп у повний хріст!
там чорнявенький розстався з білявкою.
показать весь комментарий
15.11.2024 08:38 Ответить
Всі ті кейпопери доречі служили в армії.
показать весь комментарий
15.11.2024 08:47 Ответить
Ви за Південну не хвилюйтесь. Там до вторгнення готуються з 53. Там Клоунів нема, армію не проспали, впк один з найпотужніших у світі.
показать весь комментарий
15.11.2024 08:46 Ответить
і ВВП на порядок більший чим в України (тобто майже такий як в кацапії) - пишіть уже все раз взялися
показать весь комментарий
15.11.2024 08:57 Ответить
ну от і подивимось, як консерватор традиційник трамп буде розрулювати пройоби попередників.
показать весь комментарий
15.11.2024 09:04 Ответить
наказав- і неіпьот. попробуй не виконать.
показать весь комментарий
15.11.2024 09:58 Ответить
показать весь комментарий
15.11.2024 10:11 Ответить
Сунь Висуню добре
не треба купувати електроніку
на кожен дрон посадить
Чіп Кім Йонга
показать весь комментарий
15.11.2024 10:58 Ответить
 
 