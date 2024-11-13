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Новости Война
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Военные КНДР уже ведут бои против Украины, - разведка Южной Кореи

Північні корейці воюють проти українців

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Военные Южной Кореи отметили, что развертывание солдат из КНДР в Курской области произошло в течение двух недель. Больше подробностей южнокорейские разведчики не обнародовали, добавив, что собирают дополнительные данные.

Также читайте: США подтвердили участие войск КНДР в боях на Курщине

Заявление обнародовали через день после того, как Северная Корея сообщила о ратификации ее лидером Ким Чен Ыном договора о взаимной обороне, который он подписал с главой России Владимиром Путиным в июне.

Этот договор, который обязывает две страны оказывать военную помощь друг другу в случае войны, вывел отношения между странами на новый уровень. В ответ на более тесное сотрудничество Пхеньяна и Москвы Сеул пообещал принять "необходимые меры".

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

Автор: 

КНДР (1193) Южная Корея (333)


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Топ комментарии
+9
тренуються воювати поки усі - стурбовані та засмучені.
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13.11.2024 15:08
+7
Ето уже Ыскалация или еще нет? Или скоро китайцы вступят в войну против Украины а Запад будет проявлять озабоченность и грозить санкциями
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13.11.2024 15:20
+5
В вопросах союзников параше можно только позавидовать.
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13.11.2024 17:56
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тренуються воювати поки усі - стурбовані та засмучені.
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13.11.2024 15:08 Ответить
Краще б вони один в одного в рот брали у себе в свинарнику, а не приперлися собак жерти, яких на родине уже в Червону книгу занесли.
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13.11.2024 15:11 Ответить
вони вже кацапам консерви із собачатини постачають , тому до червоної книги ще далекувато .
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13.11.2024 21:09 Ответить
Наші військові не підтверджують. Більше того, відео з якимись косоокими називають фейковими.
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13.11.2024 15:11 Ответить
Южно - корейская разведка, это вам не британские ученные, они знают всё. "Сужденья черпают из забытых газет ТГ каналов"
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13.11.2024 18:28 Ответить
південнокорейська воєнна розвідка не бажає потренуватися воювати проти чучхеїстів?
оно Магура трансфери вигідні пропонує, увесь пакет ол інклюзів
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13.11.2024 15:18 Ответить
Не бажает, не бажает. Не обижайтесь, но для південнокорейської воєнной розвідки важливо тільки що ***** передал Чену. На остальное похер.
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13.11.2024 18:31 Ответить
Ето уже Ыскалация или еще нет? Или скоро китайцы вступят в войну против Украины а Запад будет проявлять озабоченность и грозить санкциями
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13.11.2024 15:20 Ответить
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13.11.2024 15:23 Ответить
Якщо воюють, то де ваша зброя для УкраЇни проти Ина? Не вчіться поганим звичкам від "партнерів" висловлювати "глибоке занепокоєння " і вживати" необхідних заходів".
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13.11.2024 15:40 Ответить
Хто б мав сумніви!
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13.11.2024 15:53 Ответить
В вопросах союзников параше можно только позавидовать.
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13.11.2024 17:56 Ответить
Союзникам пох , кацапы +ускоглазая тварь , Украина одна.
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13.11.2024 18:00 Ответить
Когда подтвердят воины ВСУ - пленным или убитым, тогда и будет разговор. А то получается, что южнокорейская разведка лучше их знает.
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13.11.2024 19:08 Ответить
Если пока нет прямых улик---то стоит проработать вот что. Если вдруг и правда будут труппы узкожопоглазых, любой ценой труппы в кучу как есть с амуницией и к ближайшей территории нашей где бои! Сумск обл, Купянск итд. И сми туда, видео трупов и прочее. Мы слишком заигрались в какие то конвенции, белые перчатки, мораль, и прочее чистоплюйство. За то кацапы запростро растреливают военнопленных наших. И мы ведь это знаем по доказанным фактам и видео! А сколько в реале, где не было фиксации? В 10 раз больше таких случаев! Уверен. Помним древний закон войны. ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ! Война спишет всё. Ведь эта война за свободу и независимость страны и народа! Нужно втянуть в эту войну против нас ещё одну страну, с корею! Тем более это страна с яо. Чуть развяжем руки ястребам из США. Там они к власти пришли.
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13.11.2024 20:09 Ответить
Це тупо прикол якийсь. Типу такого: пише сусід, я бачив у вас там квартиру грабують, то оце пишу вам сказати, але ви вже якось самі розбирайтеся, бо всі глибоко стурбовані і всі сусіди також і сусідні будинки також.

Світ сцикунів, от і все. Фемінізм перетворив чоловіків на тряпок, які стють прийняти рішення. Корейці підуть собі пластику зроблять нову і все.

Казали багато, що буде дуже страшне НІЧОГО.

Кидає раша ракети і дрони, світ глибоко занепокоєний і далі продає запчастини і деталі на ракети, шахеди, зали, інскандери і т.д.

Поки наші депутати полудурки не зрозуміють, що вони тупо нікому не треба в інших країнах і тих грошей їм вистачить на одни життя внуків, а потім більшість нащадків дерградує по різних причинах через надлишок бабла (статистика), то може перестануть красти вагонами ... хоча тих тільки могила виправить, бо війна не виправила.
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13.11.2024 20:34 Ответить
 
 