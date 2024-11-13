Военные КНДР уже ведут бои против Украины, - разведка Южной Кореи

По данным разведывательного агентства Южной Кореи, северокорейские военные, которых Россия направила в Курскую область, уже участвуют в боевых действиях против ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Военные Южной Кореи отметили, что развертывание солдат из КНДР в Курской области произошло в течение двух недель. Больше подробностей южнокорейские разведчики не обнародовали, добавив, что собирают дополнительные данные.

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Заявление обнародовали через день после того, как Северная Корея сообщила о ратификации ее лидером Ким Чен Ыном договора о взаимной обороне, который он подписал с главой России Владимиром Путиным в июне.

Этот договор, который обязывает две страны оказывать военную помощь друг другу в случае войны, вывел отношения между странами на новый уровень. В ответ на более тесное сотрудничество Пхеньяна и Москвы Сеул пообещал принять "необходимые меры".

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.