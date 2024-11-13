Військові КНДР уже ведуть бої проти України, - розвідка Південної Кореї

За даними розвідувального агентства Південної Кореї, північнокорейські військові, яких Росія скерувала в Курську область, уже беруть участь у бойових діях проти ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Військові Південної Кореї зазначили, що розгортання солдатів з КНДР у Курській області відбулося упродовж двох тижнів. Більше подробиць південнокорейські розвідники не оприлюднили, додавши, що збирають додаткові дані.

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Заяву оприлюднили через день після того, як Північна Корея повідомила про ратифікацію її лідером Кім Чен Ином договору про взаємну оборону, який він підписав із главою Росії Володимиром Путіним у червні.

Цей договір, який зобов’язує дві країни надавати військову допомогу одна одній у разі війни, вивів відносини між країнами на новий рівень. У відповідь на тіснішу співпрацю Пхеньяна та Москви Сеул пообіцяв вжити "необхідних заходів".

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.