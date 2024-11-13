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Новини Війна
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Військові КНДР уже ведуть бої проти України, - розвідка Південної Кореї

Північні корейці воюють проти українців

За даними розвідувального агентства Південної Кореї, північнокорейські військові, яких Росія скерувала в Курську область, уже беруть участь у бойових діях проти ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Військові Південної Кореї зазначили, що розгортання солдатів з КНДР у Курській області відбулося упродовж двох тижнів. Більше подробиць південнокорейські розвідники не оприлюднили, додавши, що збирають додаткові дані.

Також читайте: Росія підготувала 50 тисяч військових, зокрема й з КНДР, для наступу у Курській області, - The New York Times

Заяву оприлюднили через день після того, як Північна Корея повідомила про ратифікацію її лідером Кім Чен Ином договору про взаємну оборону, який він підписав із главою Росії Володимиром Путіним у червні.

Цей договір, який зобов’язує дві країни надавати військову допомогу одна одній у разі війни, вивів відносини між країнами на новий рівень. У відповідь на тіснішу співпрацю Пхеньяна та Москви Сеул пообіцяв вжити "необхідних заходів".

Читайте також: США підтвердили участь військ КНДР у боях на Курщині

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

Автор: 

КНДР (1210) Південна Корея (451)


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Топ коментарі
+9
тренуються воювати поки усі - стурбовані та засмучені.
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13.11.2024 15:08
+7
Ето уже Ыскалация или еще нет? Или скоро китайцы вступят в войну против Украины а Запад будет проявлять озабоченность и грозить санкциями
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13.11.2024 15:20
+5
В вопросах союзников параше можно только позавидовать.
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13.11.2024 17:56
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тренуються воювати поки усі - стурбовані та засмучені.
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13.11.2024 15:08 Відповісти
Краще б вони один в одного в рот брали у себе в свинарнику, а не приперлися собак жерти, яких на родине уже в Червону книгу занесли.
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13.11.2024 15:11 Відповісти
вони вже кацапам консерви із собачатини постачають , тому до червоної книги ще далекувато .
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13.11.2024 21:09 Відповісти
Наші військові не підтверджують. Більше того, відео з якимись косоокими називають фейковими.
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13.11.2024 15:11 Відповісти
Южно - корейская разведка, это вам не британские ученные, они знают всё. "Сужденья черпают из забытых газет ТГ каналов"
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13.11.2024 18:28 Відповісти
південнокорейська воєнна розвідка не бажає потренуватися воювати проти чучхеїстів?
оно Магура трансфери вигідні пропонує, увесь пакет ол інклюзів
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13.11.2024 15:18 Відповісти
Не бажает, не бажает. Не обижайтесь, но для південнокорейської воєнной розвідки важливо тільки що ***** передал Чену. На остальное похер.
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13.11.2024 18:31 Відповісти
Ето уже Ыскалация или еще нет? Или скоро китайцы вступят в войну против Украины а Запад будет проявлять озабоченность и грозить санкциями
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13.11.2024 15:20 Відповісти
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13.11.2024 15:23 Відповісти
Якщо воюють, то де ваша зброя для УкраЇни проти Ина? Не вчіться поганим звичкам від "партнерів" висловлювати "глибоке занепокоєння " і вживати" необхідних заходів".
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13.11.2024 15:40 Відповісти
Хто б мав сумніви!
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13.11.2024 15:53 Відповісти
В вопросах союзников параше можно только позавидовать.
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13.11.2024 17:56 Відповісти
Союзникам пох , кацапы +ускоглазая тварь , Украина одна.
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13.11.2024 18:00 Відповісти
Когда подтвердят воины ВСУ - пленным или убитым, тогда и будет разговор. А то получается, что южнокорейская разведка лучше их знает.
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13.11.2024 19:08 Відповісти
Если пока нет прямых улик---то стоит проработать вот что. Если вдруг и правда будут труппы узкожопоглазых, любой ценой труппы в кучу как есть с амуницией и к ближайшей территории нашей где бои! Сумск обл, Купянск итд. И сми туда, видео трупов и прочее. Мы слишком заигрались в какие то конвенции, белые перчатки, мораль, и прочее чистоплюйство. За то кацапы запростро растреливают военнопленных наших. И мы ведь это знаем по доказанным фактам и видео! А сколько в реале, где не было фиксации? В 10 раз больше таких случаев! Уверен. Помним древний закон войны. ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ! Война спишет всё. Ведь эта война за свободу и независимость страны и народа! Нужно втянуть в эту войну против нас ещё одну страну, с корею! Тем более это страна с яо. Чуть развяжем руки ястребам из США. Там они к власти пришли.
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13.11.2024 20:09 Відповісти
Це тупо прикол якийсь. Типу такого: пише сусід, я бачив у вас там квартиру грабують, то оце пишу вам сказати, але ви вже якось самі розбирайтеся, бо всі глибоко стурбовані і всі сусіди також і сусідні будинки також.

Світ сцикунів, от і все. Фемінізм перетворив чоловіків на тряпок, які стють прийняти рішення. Корейці підуть собі пластику зроблять нову і все.

Казали багато, що буде дуже страшне НІЧОГО.

Кидає раша ракети і дрони, світ глибоко занепокоєний і далі продає запчастини і деталі на ракети, шахеди, зали, інскандери і т.д.

Поки наші депутати полудурки не зрозуміють, що вони тупо нікому не треба в інших країнах і тих грошей їм вистачить на одни життя внуків, а потім більшість нащадків дерградує по різних причинах через надлишок бабла (статистика), то може перестануть красти вагонами ... хоча тих тільки могила виправить, бо війна не виправила.
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13.11.2024 20:34 Відповісти
 
 