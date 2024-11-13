США підтвердили участь військ КНДР у боях на Курщині

Сполучені Штати підтвердили участь північнокорейських військових на боці Росії в Курській області.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми бачимо понад 10 000 солдатів КНДР. Більшість із них переїхали на крайній захід Курської області, де, як повідомляється, почали брати участь у бойових діях з російськими військами. Наразі я не можу надати більше щодо того, що конкретно це спричинить або може спричинити, крім того, що ми дуже уважно спостерігаємо", - сказав він.

За даними Пентагону, окупанти навчили військових КНДР застосуванню артилерії, БПЛА, основним діям піхоти - ці навички використовуватимуться на передовій.

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Водночас представник Держдепартаменту США Ведант Патель підтвердив, що військові КНДР почали брати участь у бойових діях проти українських військ на території Курщини.

"Росія навчила солдатів КНДР артилерійській справі, використанню БПЛА та основним навичкам піхоти, включаючи розчищення траншей, що є критично важливими навичками для операцій на передовій", - додав він.

За словами Пателя, успіх Росії на полі бою із залученням військ КНДР багато в чому буде залежати від того, наскільки добре РФ зможе інтегрувати північнокорейських солдатів у свої збройні сили.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

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