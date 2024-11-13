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Новини Війна
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США підтвердили участь військ КНДР у боях на Курщині

США підтвердили участь військ КНДР у боях на Курщині

Сполучені Штати підтвердили участь північнокорейських військових на боці Росії в Курській області.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми бачимо понад 10 000 солдатів КНДР. Більшість із них переїхали на крайній захід Курської області, де, як повідомляється, почали брати участь у бойових діях з російськими військами. Наразі я не можу надати більше щодо того, що конкретно це спричинить або може спричинити, крім того, що ми дуже уважно спостерігаємо", - сказав він.

За даними Пентагону, окупанти навчили військових КНДР застосуванню артилерії, БПЛА, основним діям піхоти - ці навички використовуватимуться на передовій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі доступні кошти для підтримки України будуть використані до кінця президентського терміну Байдена, - Пентагон

Водночас представник Держдепартаменту США Ведант Патель підтвердив, що військові КНДР почали брати участь у бойових діях проти українських військ на території Курщини.

"Росія навчила солдатів КНДР артилерійській справі, використанню БПЛА та основним навичкам піхоти, включаючи розчищення траншей, що є критично важливими навичками для операцій на передовій", - додав він.

За словами Пателя, успіх Росії на полі бою із залученням військ КНДР багато в чому буде залежати від того, наскільки добре РФ зможе інтегрувати північнокорейських солдатів у свої збройні сили.

Також читайте: США доставили Україні 83% обіцяних боєприпасів та 67% обіцяних засобів ППО, на допомогу залишилось ще понад $9 мільярдів, - Пентагон

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

Також читайте: НАТО засудив пряму участь військ КНДР у війні проти України, - заява

Автор: 

Держдепартамент США (1615) КНДР (1210) Пентагон (1417)


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Топ коментарі
+17
О! США підтвердили!
Ну теперка фсьо в порядку!
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13.11.2024 10:40
+14
І шо, ескалація чи ще ні?
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13.11.2024 10:41
+11
Які потужні молодці.
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13.11.2024 10:43
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О! США підтвердили!
Ну теперка фсьо в порядку!
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13.11.2024 10:40 Відповісти
Не варто так іронізувати. На фоні американського підтвердження, Zелений пустопорожній піздьож взагалі вигляда не переконливо. І взагалі, в чому сенсація? Кацапи НА СВОЇЙ території можуть використовувати кого завгодно і для чого завгодно.
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13.11.2024 11:20 Відповісти
І шо, ескалація чи ще ні?
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13.11.2024 10:41 Відповісти
Вот если бы это были не корейцы, а въетконговцы то Америкосы бы вписались
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13.11.2024 10:44 Відповісти
нє,колись крутий американський ковбой наразі залишається у позі страуса-тобто голва у піску а дупа зверху...
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13.11.2024 10:45 Відповісти
Де Ви її помітили? Кацапи НА СВОЇЙ території можуть використовувати кого завгодно і для чого завгодно.
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13.11.2024 11:21 Відповісти
Курщина - це історичні землі України. У кацапів немає своєї території, це штучна держава яка вкрала історію та поневолила багато народів диктатурою
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13.11.2024 12:45 Відповісти
А до чого тут ваші лекції з історії ,тим більше Курщина ніколи не входила до складу України.
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13.11.2024 16:21 Відповісти
Ви кізяки якого сорту курите?
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14.11.2024 14:23 Відповісти
Які потужні молодці.
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13.11.2024 10:43 Відповісти
США запаслись поп-корном і уважно спостерігають, як Україна б"ється з двома ядерними державами!
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13.11.2024 10:45 Відповісти
Чому б і ні? Спостерігати як хтось воює з твоїм ворогом неймовірно приємно і ефективно.
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13.11.2024 10:59 Відповісти
Якби за це не платити, було зовсім чудово.
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13.11.2024 13:17 Відповісти
І зараз ще набіжать захисники нещасних американців, чому ми в них просимо зброї, адже всім очевидно, що Україна повинна виготовляти всю зброю самотужки, щоби могти воювати проти рф, КНДР та Ірана
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13.11.2024 11:08 Відповісти
І Кєтая!
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13.11.2024 11:14 Відповісти
як казав один американський комік:
росія, єдина країна яка заставляє США думати.
бо, шоб не зробила росія, США такі - ми обов'язково подумаємо про це.

і все, подумають і забудуть
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13.11.2024 10:47 Відповісти
нарешті..
аж полегчало
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13.11.2024 10:53 Відповісти
думаю що коли московити бахнуть ядерною бомбою по центру Києва - захід просто утреться і "занепокоєння" буде дууууже великим.
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13.11.2024 10:59 Відповісти
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13.11.2024 11:09 Відповісти
Будемо відверті...НАТО більше політична організація чим військова...НАТО було діючим коли існувала реальна можливість застосування стратегічної ядерної зброї в випадку нападу на члена учасника і світу наставав кирдик...Навіть було гарантоване її застосування...
НАТО було обмежено кількістю членів, відповідно і менше було різноманітних думок...
Тобто вступ до НАТО давав повні гарантії що війни не буде....
А тепер уявіть що буде якщо під виглядом білорусів рашка почне пробивати коридор в кАлінінград...Щось я впевнений що буде особлива мегамастурбованість, а орбан запропонує мир
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13.11.2024 12:11 Відповісти
Чому тоді росія не напала на Естонію?
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13.11.2024 12:29 Відповісти
"Захід просто утсреться"
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13.11.2024 11:16 Відповісти
кацапського м'яса не вистачає)), додали корейське))
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13.11.2024 11:04 Відповісти
І що далі?
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13.11.2024 11:15 Відповісти
Далі - черговий візит Трампа до "харошево парня Ына".
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13.11.2024 11:19 Відповісти
дякуємо, дуже дякуємо
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13.11.2024 11:20 Відповісти
Якщо дивитись об'єктивно, то це - ні про що. Війська однієї країни знаходяться на території іншої по її запрошенню та у відповідності до двосторонньої угоди між цими країнами. На території третьої країни участі у бойових діях не приймають. Ніяких дій (можливо, окрім відслідковування переміщення північнокорейського контингенту) ні США, ні НАТО, ні ЄС робити не будуть.
А от якщо з'являться докази участі чучхе в бойових діях в Україні - то вже буде зовсім інша риторика та набір дій Заходу.
А от для України це пагано: той контингент вивільняє московитські війська на Курщині і кремляді, скоріш за все, перекинуть їх на східний фронт для захоплення більшої території та атаки на Запоріжжя.

Але це в мене складається така думка, коли намагаюсь проаналізувати інформацію з відкритих джерел. Можу й не вгадати - я ж не Ванга
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13.11.2024 11:27 Відповісти
Дашовыгаварите?!!! Не прошло и пол года как США признали что войска северной кореи уже в Европе. Все таки рашисты были в чем то правы что дойти до Ламанша вполне реально прежде чем НАТО зашевелится
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13.11.2024 11:34 Відповісти
Чи й не секрет .
Кацапи і самі - підтверджують присутність в рашці корейців ,, от правда не на фронті - а в тилу . !
.
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13.11.2024 11:45 Відповісти
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13.11.2024 11:53 Відповісти
Тепер собаки помстяться корейцям.
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13.11.2024 11:53 Відповісти
Наблюдали ... подтвердили ... начинаем ,, поддерживать ,,
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13.11.2024 12:20 Відповісти
В Курской области местные псы внимательно следят за корейцами. Облизываясь
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13.11.2024 14:24 Відповісти
Занепокоїно спостерігаємо )
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13.11.2024 15:26 Відповісти
 
 