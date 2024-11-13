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Новости Война
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США подтвердили участие войск КНДР в боях на Курщине

США підтвердили участь військ КНДР у боях на Курщині

Соединенные Штаты подтвердили участие северокорейских военных на стороне России в Курской области.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы видим более 10 000 солдат КНДР. Большинство из них переехали на крайний запад Курской области, где, как сообщается, начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками. Сейчас я не могу предоставить больше относительно того, что конкретно это повлечет или может повлечь, кроме того, что мы очень внимательно наблюдаем", - сказал он.

По данным Пентагона, оккупанты обучили военных КНДР применению артиллерии, БПЛА, основным действиям пехоты - эти навыки будут использоваться на передовой.

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В то же время представитель Госдепартамента США Ведант Патель подтвердил, что военные КНДР начали участвовать в боевых действиях против украинских войск на территории Курской области.

"Россия научила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты, включая расчистку траншей, что является критически важными навыками для операций на передовой", - добавил он.

По словам Пателя, успех России на поле боя с привлечением войск КНДР во многом будет зависеть от того, насколько хорошо РФ сможет интегрировать северокорейских солдат в свои вооруженные силы.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

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Автор: 

Госдепартамент США (1828) КНДР (1193) Пентагон (1451)


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Топ комментарии
+17
О! США підтвердили!
Ну теперка фсьо в порядку!
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13.11.2024 10:40
+14
І шо, ескалація чи ще ні?
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13.11.2024 10:41
+11
Які потужні молодці.
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13.11.2024 10:43
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Правила форума Совет форумчан
О! США підтвердили!
Ну теперка фсьо в порядку!
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13.11.2024 10:40 Ответить
Не варто так іронізувати. На фоні американського підтвердження, Zелений пустопорожній піздьож взагалі вигляда не переконливо. І взагалі, в чому сенсація? Кацапи НА СВОЇЙ території можуть використовувати кого завгодно і для чого завгодно.
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13.11.2024 11:20 Ответить
І шо, ескалація чи ще ні?
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13.11.2024 10:41 Ответить
Вот если бы это были не корейцы, а въетконговцы то Америкосы бы вписались
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13.11.2024 10:44 Ответить
нє,колись крутий американський ковбой наразі залишається у позі страуса-тобто голва у піску а дупа зверху...
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13.11.2024 10:45 Ответить
Де Ви її помітили? Кацапи НА СВОЇЙ території можуть використовувати кого завгодно і для чого завгодно.
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13.11.2024 11:21 Ответить
Курщина - це історичні землі України. У кацапів немає своєї території, це штучна держава яка вкрала історію та поневолила багато народів диктатурою
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13.11.2024 12:45 Ответить
А до чого тут ваші лекції з історії ,тим більше Курщина ніколи не входила до складу України.
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13.11.2024 16:21 Ответить
Ви кізяки якого сорту курите?
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14.11.2024 14:23 Ответить
Які потужні молодці.
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13.11.2024 10:43 Ответить
США запаслись поп-корном і уважно спостерігають, як Україна б"ється з двома ядерними державами!
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13.11.2024 10:45 Ответить
Чому б і ні? Спостерігати як хтось воює з твоїм ворогом неймовірно приємно і ефективно.
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13.11.2024 10:59 Ответить
Якби за це не платити, було зовсім чудово.
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13.11.2024 13:17 Ответить
І зараз ще набіжать захисники нещасних американців, чому ми в них просимо зброї, адже всім очевидно, що Україна повинна виготовляти всю зброю самотужки, щоби могти воювати проти рф, КНДР та Ірана
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13.11.2024 11:08 Ответить
І Кєтая!
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13.11.2024 11:14 Ответить
як казав один американський комік:
росія, єдина країна яка заставляє США думати.
бо, шоб не зробила росія, США такі - ми обов'язково подумаємо про це.

і все, подумають і забудуть
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13.11.2024 10:47 Ответить
нарешті..
аж полегчало
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13.11.2024 10:53 Ответить
думаю що коли московити бахнуть ядерною бомбою по центру Києва - захід просто утреться і "занепокоєння" буде дууууже великим.
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13.11.2024 10:59 Ответить
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13.11.2024 11:09 Ответить
Будемо відверті...НАТО більше політична організація чим військова...НАТО було діючим коли існувала реальна можливість застосування стратегічної ядерної зброї в випадку нападу на члена учасника і світу наставав кирдик...Навіть було гарантоване її застосування...
НАТО було обмежено кількістю членів, відповідно і менше було різноманітних думок...
Тобто вступ до НАТО давав повні гарантії що війни не буде....
А тепер уявіть що буде якщо під виглядом білорусів рашка почне пробивати коридор в кАлінінград...Щось я впевнений що буде особлива мегамастурбованість, а орбан запропонує мир
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13.11.2024 12:11 Ответить
Чому тоді росія не напала на Естонію?
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13.11.2024 12:29 Ответить
"Захід просто утсреться"
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13.11.2024 11:16 Ответить
кацапського м'яса не вистачає)), додали корейське))
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13.11.2024 11:04 Ответить
І що далі?
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13.11.2024 11:15 Ответить
Далі - черговий візит Трампа до "харошево парня Ына".
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13.11.2024 11:19 Ответить
дякуємо, дуже дякуємо
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13.11.2024 11:20 Ответить
Якщо дивитись об'єктивно, то це - ні про що. Війська однієї країни знаходяться на території іншої по її запрошенню та у відповідності до двосторонньої угоди між цими країнами. На території третьої країни участі у бойових діях не приймають. Ніяких дій (можливо, окрім відслідковування переміщення північнокорейського контингенту) ні США, ні НАТО, ні ЄС робити не будуть.
А от якщо з'являться докази участі чучхе в бойових діях в Україні - то вже буде зовсім інша риторика та набір дій Заходу.
А от для України це пагано: той контингент вивільняє московитські війська на Курщині і кремляді, скоріш за все, перекинуть їх на східний фронт для захоплення більшої території та атаки на Запоріжжя.

Але це в мене складається така думка, коли намагаюсь проаналізувати інформацію з відкритих джерел. Можу й не вгадати - я ж не Ванга
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13.11.2024 11:27 Ответить
Дашовыгаварите?!!! Не прошло и пол года как США признали что войска северной кореи уже в Европе. Все таки рашисты были в чем то правы что дойти до Ламанша вполне реально прежде чем НАТО зашевелится
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13.11.2024 11:34 Ответить
Чи й не секрет .
Кацапи і самі - підтверджують присутність в рашці корейців ,, от правда не на фронті - а в тилу . !
.
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13.11.2024 11:45 Ответить
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13.11.2024 11:53 Ответить
Тепер собаки помстяться корейцям.
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13.11.2024 11:53 Ответить
Наблюдали ... подтвердили ... начинаем ,, поддерживать ,,
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13.11.2024 12:20 Ответить
В Курской области местные псы внимательно следят за корейцами. Облизываясь
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13.11.2024 14:24 Ответить
Занепокоїно спостерігаємо )
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13.11.2024 15:26 Ответить
 
 