США подтвердили участие войск КНДР в боях на Курщине

Соединенные Штаты подтвердили участие северокорейских военных на стороне России в Курской области.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы видим более 10 000 солдат КНДР. Большинство из них переехали на крайний запад Курской области, где, как сообщается, начали участвовать в боевых действиях с российскими войсками. Сейчас я не могу предоставить больше относительно того, что конкретно это повлечет или может повлечь, кроме того, что мы очень внимательно наблюдаем", - сказал он.

По данным Пентагона, оккупанты обучили военных КНДР применению артиллерии, БПЛА, основным действиям пехоты - эти навыки будут использоваться на передовой.

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В то же время представитель Госдепартамента США Ведант Патель подтвердил, что военные КНДР начали участвовать в боевых действиях против украинских войск на территории Курской области.

"Россия научила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты, включая расчистку траншей, что является критически важными навыками для операций на передовой", - добавил он.

По словам Пателя, успех России на поле боя с привлечением войск КНДР во многом будет зависеть от того, насколько хорошо РФ сможет интегрировать северокорейских солдат в свои вооруженные силы.

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Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

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