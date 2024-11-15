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Новини Війна
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Кім Чен Ин наказав наростити виробництво дронів-камікадзе, - Reuters

Кім Чен Ин наказав наростити виробництво дронів-камікадзе

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав масово виробляти дрони-камікадзе.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

На початку року він керував випробуванням БПЛА-камікадзе.

На тлі розвитку військової співпраці з Росією, пише видання, це викликає питання щодо того, чи отримував він технічну допомогу від Москви для їхньої розробки.

Так, за даними державного інформагентства КНДР, Кім Чен Ин наказав якомога раніше налагодити систему серійного виробництва та перейти до масового виробництва.

Раніше повідомлялось, що росіяни навчають військових із КНДР застосовувати дрони.

Також читайте: Північна Корея, ймовірно, передала Росії великокаліберну артилерію, - Forbes

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

За даними розвідувального агентства Південної Кореї, північнокорейські військові, яких Росія скерувала в Курську область, уже беруть участь у бойових діях проти ЗСУ.

Читайте: Ситуація на Курщині стабілізована, військові КНДР поки не брали участі в штурмових діях, - керівник ЦПД Коваленко

Автор: 

безпілотник (4127) КНДР (1211) Кім Чен Ин (170) дрони (4652)


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Топ коментарі
+7
Південніше 38-ї паралелі ,така ж сама "озабочєнность", як і всюди, в демократіях
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15.11.2024 08:29
+5
Буде привязувати крила до корейців і запускать з гармати
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15.11.2024 08:13
+2
Південніше 38-ї паралелі мають напружитись. І не просто напружитись, а прийняти активну участь у бойових діях в Україні.
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15.11.2024 08:20
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Буде привязувати крила до корейців і запускать з гармати
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15.11.2024 08:13 Відповісти
тим хто опинився під курськом, хоч перед смертю повезло. надрочилися на дівчуль з кей попу.
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15.11.2024 08:40 Відповісти
Південніше 38-ї паралелі мають напружитись. І не просто напружитись, а прийняти активну участь у бойових діях в Україні.
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15.11.2024 08:20 Відповісти
Південніше 38-ї паралелі ,така ж сама "озабочєнность", як і всюди, в демократіях
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15.11.2024 08:29 Відповісти
там кей поп у повний хріст!
там чорнявенький розстався з білявкою.
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15.11.2024 08:38 Відповісти
Всі ті кейпопери доречі служили в армії.
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15.11.2024 08:47 Відповісти
Ви за Південну не хвилюйтесь. Там до вторгнення готуються з 53. Там Клоунів нема, армію не проспали, впк один з найпотужніших у світі.
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15.11.2024 08:46 Відповісти
і ВВП на порядок більший чим в України (тобто майже такий як в кацапії) - пишіть уже все раз взялися
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15.11.2024 08:57 Відповісти
ну от і подивимось, як консерватор традиційник трамп буде розрулювати пройоби попередників.
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15.11.2024 09:04 Відповісти
наказав- і неіпьот. попробуй не виконать.
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15.11.2024 09:58 Відповісти
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15.11.2024 10:11 Відповісти
Сунь Висуню добре
не треба купувати електроніку
на кожен дрон посадить
Чіп Кім Йонга
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15.11.2024 10:58 Відповісти
 
 