Кім Чен Ин наказав наростити виробництво дронів-камікадзе, - Reuters

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин наказав масово виробляти дрони-камікадзе.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

На початку року він керував випробуванням БПЛА-камікадзе.

На тлі розвитку військової співпраці з Росією, пише видання, це викликає питання щодо того, чи отримував він технічну допомогу від Москви для їхньої розробки.

Так, за даними державного інформагентства КНДР, Кім Чен Ин наказав якомога раніше налагодити систему серійного виробництва та перейти до масового виробництва.

Раніше повідомлялось, що росіяни навчають військових із КНДР застосовувати дрони.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

За даними розвідувального агентства Південної Кореї, північнокорейські військові, яких Росія скерувала в Курську область, уже беруть участь у бойових діях проти ЗСУ.

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