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Новини Війна
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Всі хочуть миру, питання лише на яких умовах. Є речі важливіші за мир, - Сікорський

Радослав Сікорський про війну в Україні

У дискусіях про припинення війни в Україні важливо пам’ятати, що умови цього потенційного миру важливіші, аніж просто припинення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі RMF24 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Всі хочуть миру, питання лише на яких умовах. Є речі важливіші за мир. Україна бореться за свободу, за право бути державою, щоб не було концтаборів, щоб їхніх дітей не крали, не русифікували",  – сказав Сікорський.

Він додав, що пріоритети польської сторони сьогодні полягають у тому, щоб зрозуміти чи готові найбільші країни ЄС знайти кошти на закупівлю боєприпасів та інвестувати в український збройний сектор, щоб Україна зміцнила свої переговорні позиції.

Нагадаємо, раніше Сікорський заявив, що Європейський Союз зробив для підтримки України у її протистоянні російській агресії набагато більше, ніж можна було очікувати.

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Автор: 

Сікорський Радослав (248)


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Топ коментарі
+8
Правильно каже.
Коли у різних ситуаціях мені бажають миру - я відповідаю - ПЕРЕМОГИ, а щойно потім миру, бо без НАШОЇ перемоги миру не буде. Хочеш миру - перемагай!
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19.11.2024 12:38
+7
Може ексгумация важливіша за мир?
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19.11.2024 12:31
+6
"Є речі важливіші за мир"

І прошепотів: наприклад, російський газ, нафта, російський метал, алмази. Це звичайний бізнес, нічого особистого . А, і щоб не було концтаборів !
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19.11.2024 12:36
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Може ексгумация важливіша за мир?
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19.11.2024 12:31 Відповісти
Є речі важливіші за мир, - Сікорський

Атож.
Україна завелика для Еуропи - це її лякає.
Ставимося з розумінням. (с)
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19.11.2024 12:36 Відповісти
"Є речі важливіші за мир"

І прошепотів: наприклад, російський газ, нафта, російський метал, алмази. Це звичайний бізнес, нічого особистого . А, і щоб не було концтаборів !
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19.11.2024 12:36 Відповісти
Правильно каже.
Коли у різних ситуаціях мені бажають миру - я відповідаю - ПЕРЕМОГИ, а щойно потім миру, бо без НАШОЇ перемоги миру не буде. Хочеш миру - перемагай!
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19.11.2024 12:38 Відповісти
тож повертайся, дамо і коня і шаблю, і вперед до перемоги разом!
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19.11.2024 12:45 Відповісти
Я щойно у неділю приїхав у Польщу, за пару днів поїду на 3 тижні у Мюнхен, а перед Різдвом повернуся в Україну. То підготуй до того часу шаблю і коня, якщо не балабол чи кацап.
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19.11.2024 12:51 Відповісти
після мюнхенських сосисок прямуй відразу на Покровськ - буде там і білка , буде і свисток. і буде тобі щастя
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19.11.2024 12:59 Відповісти
"Коня й шаблю" мають отримати всі виборці шановного Володимира Олександровича щоб на власних шкурках відчули "какую разгніцу".
Тому шо, очевидно, вам нічого не дійшло в ваші мудрі голови і ви знову вирішили сойтісь посередині.
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19.11.2024 13:27 Відповісти
отож
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19.11.2024 14:13 Відповісти
Ну тоді мені прийдеться все купляти самому, бо я голосував за Пороха.
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19.11.2024 15:39 Відповісти
Посмотрел бы Радек на этих детей в интернете. Они сами кого хочешь русификуют.
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19.11.2024 12:39 Відповісти
Ця фраза належить Олександру Хейгу, держсекретарю США при Рейгані, ветерану Корейської та В'єтнамської війн.
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19.11.2024 12:39 Відповісти
Для Сікорського війна між мертвими важливіша за мир між живими.
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19.11.2024 12:40 Відповісти
І ще один. Чемберлен 21 сторіччя. Мир з московією. А чи він був коли-небудь для Польщі ? Ранор чи пізно кацапи ніж завжди встромляли полякам по саме .... Йому б краще мовчати, якщо не має посади у кремлі чи на Лубянці.
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19.11.2024 12:42 Відповісти
дивно читати як одні й ті самі слова викривляються (свідомо чи не свідомо) коментарях. А може мова про те що свобода та честь важливіші за мир? а не той брєд що тут вище написано (гроші, газ і інша хня)
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19.11.2024 12:47 Відповісти
Ну поляки ж в усіх війнах перемагали? Час вчити інших воювати до останнього українця а потім як за Симона Петлюри вдарити в спину під гаслом захисту польського населення на східних кресах. Про важливість війни над миром може розповідати людина з окопу а не чиновник не воюючої країни.
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19.11.2024 12:48 Відповісти
Влада дійсно важливша за мир та життя холопів
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19.11.2024 12:48 Відповісти
Якщо є речі важливіші за мир то чого Польща боїться ракет збивать на Україною?
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19.11.2024 13:29 Відповісти
особливо, коли ці речі відбуваються не в країні проживання
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19.11.2024 13:47 Відповісти
Посидьте роками під кацапськими ракетами, а потім рот відкривайте. Задрали геройствувати за спинами українців.
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19.11.2024 14:44 Відповісти
 
 