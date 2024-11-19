Всі хочуть миру, питання лише на яких умовах. Є речі важливіші за мир, - Сікорський
У дискусіях про припинення війни в Україні важливо пам’ятати, що умови цього потенційного миру важливіші, аніж просто припинення бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі RMF24 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Всі хочуть миру, питання лише на яких умовах. Є речі важливіші за мир. Україна бореться за свободу, за право бути державою, щоб не було концтаборів, щоб їхніх дітей не крали, не русифікували", – сказав Сікорський.
Він додав, що пріоритети польської сторони сьогодні полягають у тому, щоб зрозуміти чи готові найбільші країни ЄС знайти кошти на закупівлю боєприпасів та інвестувати в український збройний сектор, щоб Україна зміцнила свої переговорні позиції.
Нагадаємо, раніше Сікорський заявив, що Європейський Союз зробив для підтримки України у її протистоянні російській агресії набагато більше, ніж можна було очікувати.
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Атож.
Україна завелика для Еуропи - це її лякає.
Ставимося з розумінням. (с)
І прошепотів: наприклад, російський газ, нафта, російський метал, алмази. Це звичайний бізнес, нічого особистого . А, і щоб не було концтаборів !
Коли у різних ситуаціях мені бажають миру - я відповідаю - ПЕРЕМОГИ, а щойно потім миру, бо без НАШОЇ перемоги миру не буде. Хочеш миру - перемагай!
Тому шо, очевидно, вам нічого не дійшло в ваші мудрі голови і ви знову вирішили сойтісь посередині.