Всі хочуть миру, питання лише на яких умовах. Є речі важливіші за мир, - Сікорський

У дискусіях про припинення війни в Україні важливо пам’ятати, що умови цього потенційного миру важливіші, аніж просто припинення бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі RMF24 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Всі хочуть миру, питання лише на яких умовах. Є речі важливіші за мир. Україна бореться за свободу, за право бути державою, щоб не було концтаборів, щоб їхніх дітей не крали, не русифікували", – сказав Сікорський.

Він додав, що пріоритети польської сторони сьогодні полягають у тому, щоб зрозуміти чи готові найбільші країни ЄС знайти кошти на закупівлю боєприпасів та інвестувати в український збройний сектор, щоб Україна зміцнила свої переговорні позиції.

Нагадаємо, раніше Сікорський заявив, що Європейський Союз зробив для підтримки України у її протистоянні російській агресії набагато більше, ніж можна було очікувати.

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