МИД об ударе по Днепру: Ожидаем выводы экспертов о новом типе ракеты, которая имела все характеристики МБР

Украина ожидает выводы экспертов о точном типе новой ракеты, которую враг применил утром 21 ноября для удара по Днепру.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ждем выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила по Украине сегодня утром и которая имела все летно-технические характеристики МБР (межконтинентальной баллистической ракеты - ред.)", - отметил он.

В МИД подчеркнули, что сам удар доказывает: Россия не стремится к миру, а наоборот, она прилагает все усилия для расширения войны".

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РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

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