РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8830 посетителей онлайн
Новости Война
4 172 20

МИД об ударе по Днепру: Ожидаем выводы экспертов о новом типе ракеты, которая имела все характеристики МБР

МЗС України про удар РФ по Дніпру 21 листопада

Украина ожидает выводы экспертов о точном типе новой ракеты, которую враг применил утром 21 ноября для удара по Днепру.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ждем выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила по Украине сегодня утром и которая имела все летно-технические характеристики МБР (межконтинентальной баллистической ракеты - ред.)", - отметил он.

В МИД подчеркнули, что сам удар доказывает: Россия не стремится к миру, а наоборот, она прилагает все усилия для расширения войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС об ударе РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Украине: Путин стремится к эскалации, а не к миру

РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

Читайте также: Спецслужбы Британии изучают данные о применении РФ межконтинентальной ракеты, - The Guardian

Автор: 

МИД (6947) баллистические ракеты (376)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці

І шо вон вам дасть?
Треба зробити серйозну пику?
показать весь комментарий
21.11.2024 15:47
+2
Вже європейці сумніваються що це була МБР.
показать весь комментарий
21.11.2024 15:51
+2
Навіть якщо це ракета середньої дальності це всерівно пуск на який Нато мало реагувати відповіддю, вона так само може і в них полетіти.

Орки їх повідомили завчасно тут і до ворожки не ходи. Тому вони запхали голову в пісок та якщо оминати проблему то її не існує.

Вони дальше годують двох монстрів купуючи у орків ресурси а в Китая продукцію. Другий то взагалі ще й робочі місця відбирає у європейців та американців дешевими аналогами.
показать весь комментарий
21.11.2024 16:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо далі??
показать весь комментарий
21.11.2024 15:47 Ответить
йди
показать весь комментарий
21.11.2024 17:09 Ответить
Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці

І шо вон вам дасть?
Треба зробити серйозну пику?
показать весь комментарий
21.11.2024 15:47 Ответить
вон
воно
показать весь комментарий
21.11.2024 15:57 Ответить
... і щоки надути дуже, дуже...
показать весь комментарий
21.11.2024 16:05 Ответить
Вважаю, наступного разу коли будуть казати про довгы Нептуни, кажіть що їх виробляють у Криму чи Луганську, ***** все рівно куди пулять, а так нам пришвидчить Перемогу.
показать весь комментарий
21.11.2024 15:49 Ответить
А ти вирішив що їх там, на теріторії південь машу виробляють? Ага, щас...
показать весь комментарий
21.11.2024 15:52 Ответить
Якщо не помиляюся, там соковижималки 100 років тому назад виготовляли і м"ясорубки.
показать весь комментарий
21.11.2024 15:55 Ответить
Вже європейці сумніваються що це була МБР.
показать весь комментарий
21.11.2024 15:51 Ответить
Вона і була, тільки з імітаційною БЧ.
показать весь комментарий
21.11.2024 15:55 Ответить
Імітатори (хибні цілі) згорають у атмосфері. Бойові блоки МБР мабуть були болванками (без вибухівки), падали на ціль з гіперзвуковою швидкістю, близькою до 20М. Тому при вході болванок у щільні шари атмосфери виникали незвичні сполохи на небі, а звукові хвилі ударів болванок при зіткненні з землею були специфічні, не схожі на звуки вибухових речовин бомб чи ракет. Руйнівна сила болванок викликана величезною кінетичною енергію, дещо схожою на удар невеликого метеорита.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:45 Ответить
Я і пишу про габаритно масовий макет БЧ, а не про хибні цілі.
показать весь комментарий
21.11.2024 19:53 Ответить
Ок, мабуть зрозумів. Маєте на увазі габаритно -масові макети бойових блоків? Ця МБР має головну частину, яка містить АБР (Автономний Блок Розведення), який має власний двигун і окремо наводить кожний з бойових блоків. Існує відео в інтернет, схоже на відео падіння 6 бойових блоків цієї ракети з гіперзвуковою швидкістю. Шість дуже схожих, але різних сполохів на небі, і зіткнення з поверхнею.
показать весь комментарий
21.11.2024 21:11 Ответить
Навіть якщо це ракета середньої дальності це всерівно пуск на який Нато мало реагувати відповіддю, вона так само може і в них полетіти.

Орки їх повідомили завчасно тут і до ворожки не ходи. Тому вони запхали голову в пісок та якщо оминати проблему то її не існує.

Вони дальше годують двох монстрів купуючи у орків ресурси а в Китая продукцію. Другий то взагалі ще й робочі місця відбирає у європейців та американців дешевими аналогами.
показать весь комментарий
21.11.2024 16:15 Ответить
Захід стурбується?
показать весь комментарий
21.11.2024 15:52 Ответить
цікаво де наші ракети, де наш Грім
показать весь комментарий
21.11.2024 16:13 Ответить
Тут уже треба аналог сс18 робити з меншою траекторією.

А Грім уже давно готовий, ви що не слухаєте марафон де ми 100 ракет зробили.
показать весь комментарий
21.11.2024 16:17 Ответить
А нам кацапів бити неможна це що таке геноцид чи просто зговір кацапів треба нищити від немовля і до старого і всюди це біосміття
показать весь комментарий
21.11.2024 18:58 Ответить
 
 