МИД об ударе по Днепру: Ожидаем выводы экспертов о новом типе ракеты, которая имела все характеристики МБР
Украина ожидает выводы экспертов о точном типе новой ракеты, которую враг применил утром 21 ноября для удара по Днепру.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ.
"Мы ждем выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила по Украине сегодня утром и которая имела все летно-технические характеристики МБР (межконтинентальной баллистической ракеты - ред.)", - отметил он.
В МИД подчеркнули, что сам удар доказывает: Россия не стремится к миру, а наоборот, она прилагает все усилия для расширения войны".
РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
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І шо вон вам дасть?
Треба зробити серйозну пику?
вон
воно
Орки їх повідомили завчасно тут і до ворожки не ходи. Тому вони запхали голову в пісок та якщо оминати проблему то її не існує.
Вони дальше годують двох монстрів купуючи у орків ресурси а в Китая продукцію. Другий то взагалі ще й робочі місця відбирає у європейців та американців дешевими аналогами.
А Грім уже давно готовий, ви що не слухаєте марафон де ми 100 ракет зробили.