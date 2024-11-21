РФ вдарила по Україні балістичною ракетою "Орєшнік", це було її випробування, - Путін. ВIДЕО
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік". Нею ворог вдарив по Дніпру.
Про це він сказав у зверненні до росіян, передає Цензор.НЕТ.
За словами Путіна, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по РФ.
"Застосування системи "Орєшнік" стало відповіддю на рішення США вийти з договору про ракети середньої й меншої дальності", - стверджує очільник Кремля.
Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік".
Ракета "Орєшнік" призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як заявив сам російський диктатор, це була балістична ракета в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.
"Ми заздалегідь пропонуватимемо мирним жителям України покинути небезпечну зону під час застосування ракет", - цинічно заявив Путін.
Він також сказав, що РФ застосовуватиме зброю проти обʼєктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських обʼєктів.
"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.
"Росія буде рішучо та дзеркально відповідати на ескалацію", - додав глава Кремля.
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РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
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Да всю правду расскажи
Я ль на свете всех сильнее
Всех коварнее и злее?
И ответило стекло,
Ты по прежнему *****!!!
І тепер питання, що скажуть ті, в кого дубинка перша (США), третя (Китай)
та всі решту з дубинками меншими, але достатніми (Індія, Пакистан, Франція, Великобританія)
америка може його вбити як усаму
Є факт, що москалі мають приблизно 150 ракет такого класу, і ще біля 250 типу Ярс, трохи потужніших.
І питання наступне: що робити з окурком.
Або ми маємо хоч 30 ракет меншого класу, або нам дають.
Або вбивають окурка, що може почати ядерну війну.
"А может ето дворнік бил. Он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку за новою мєтлой..."
По сравнению с этими системами ПРО/ПВО система Патриот, при всем уважении, - школьник
Во вторых. Украина должна требовать международного признания Рашки ядерным террористом. Применение межконтинентальной ядерной ракеты даже с не ядерной боевой частью, это ядерный терроризм.
В целом Путлер просто попытался по "пацански" дать ответку с повышением ставок. Как по мне - гора родила мышь