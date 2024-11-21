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РФ вдарила по Україні балістичною ракетою "Орєшнік", це було її випробування, - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік". Нею ворог вдарив по Дніпру. 

Про це він сказав у зверненні до росіян, передає Цензор.НЕТ.

За словами Путіна, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по РФ.

"Застосування системи "Орєшнік" стало відповіддю на рішення США вийти з договору про ракети середньої й меншої дальності", - стверджує очільник Кремля.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вже задіює механізми ООН та НАТО через застосування РФ міжконтинентальної зброї, - речник МЗС Тихий

Путін заявив, що у світі нібито немає засобів протидії російським ракетам "Орєшнік".

Ракета "Орєшнік" призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як заявив сам російський диктатор, це була балістична ракета в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.

"Ми заздалегідь пропонуватимемо мирним жителям України покинути небезпечну зону під час застосування ракет", - цинічно заявив Путін. 

Він також сказав, що РФ застосовуватиме зброю проти обʼєктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти російських обʼєктів.

"Ракети атакують ціль зі швидкістю 10 махів, це 2,5-3 кілометри на секунду. Сучасні наявні у світі засоби протиповітряної оборони і створювані американцями системи протиракетної оборони в Європі подібні ракети не перехоплюють. Це виключено", - заявив Путін.

"Росія буде рішучо та дзеркально відповідати на ескалацію", - додав глава Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - перша у світі країна, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету, - ЗСУ

Новина доповнюється...

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Автор: 

Дніпро (3258) путін володимир (23766) росія (64969) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+49
)(уйлушник.
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21.11.2024 19:32
+47
''Какашнік''. Кацапи побачили що ''запахло керосіном'' почали викручуватися
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21.11.2024 19:33
+42
Знову аналоговнєт?
Повторюється дідок. Мабуть, маразм наздоганяє.
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21.11.2024 19:33
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Читайте Жорж Сіменон "И, все-таки, орешник зеленеет!" (радянське видання російською)!
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21.11.2024 23:08 Відповісти
Свет мой зеркальце, скажи
Да всю правду расскажи
Я ль на свете всех сильнее
Всех коварнее и злее?
И ответило стекло,
Ты по прежнему *****!!!
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21.11.2024 23:09 Відповісти
Що робить терорист? Бере в заручники жінок та дітей і говорить, що всіх підірве, якщо не віддадуть йому все, що він хоче. Що робить путін? Робить те саме, що терорист.
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21.11.2024 23:25 Відповісти
Ви праві. Але терорист каже, що в нього дубинка друга в світі, і "що ви мені зробите".
І тепер питання, що скажуть ті, в кого дубинка перша (США), третя (Китай)
та всі решту з дубинками меншими, але достатніми (Індія, Пакистан, Франція, Великобританія)
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21.11.2024 23:41 Відповісти
до біса розмір дубинки коли є 45 калібр
америка може його вбити як усаму
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22.11.2024 04:07 Відповісти
Неважливо, що думають тут дописувачі.
Є факт, що москалі мають приблизно 150 ракет такого класу, і ще біля 250 типу Ярс, трохи потужніших.
І питання наступне: що робити з окурком.
Або ми маємо хоч 30 ракет меншого класу, або нам дають.
Або вбивають окурка, що може почати ядерну війну.
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21.11.2024 23:26 Відповісти
або нас знищують
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22.11.2024 00:27 Відповісти
Не важно, шо ти пишеш українською, а вожно шо ти до всіх донесла кількість ракет, яка ніби-то існує у москалів, зі слів самих москалів. Ага
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22.11.2024 14:00 Відповісти
Гітлєр
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21.11.2024 23:43 Відповісти
Дворнік. Щодо "орєшніка" пригадалася пісенька зі старого мультика "Пластіліновая ворона":

"А может ето дворнік бил. Он шол по сєльской мєстності к бліжайшему орєшніку за новою мєтлой..."

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22.11.2024 00:37 Відповісти
***** забыло про системы БИУС AEGIS и THAAD, которые способны сбивать все высокоскоростное кацапское говно, летящее хоть из космоса, хоть из системы обратного осмоса.
По сравнению с этими системами ПРО/ПВО система Патриот, при всем уважении, - школьник
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21.11.2024 23:53 Відповісти
США вийшли з договору, а бомбили Україну?? десь тут є логіка?
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22.11.2024 00:26 Відповісти
Перейменований топольм. А ***** аш посивів😆
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22.11.2024 03:24 Відповісти
С Арестовичем веселее было, он бы сейчас все орешки пощёлкал и уверенно обнадёжил.
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22.11.2024 03:49 Відповісти
Цей підоркін наснився у вигляді голови з рогами из кущив. Мабудь то був орєшник))). А голова мертва, зелена, без очей.
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22.11.2024 04:50 Відповісти
Во первых - Он говорит что не существует средств способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты. Вот список американско израильских систем способных перехватывать межконтинентальные ядерные ракеты на расстоянии 1200, 3000 и даже 5000 метров - Хец 3, Хец 4, Хец 5, Arrow 3, Arrow 4

Во вторых. Украина должна требовать международного признания Рашки ядерным террористом. Применение межконтинентальной ядерной ракеты даже с не ядерной боевой частью, это ядерный терроризм.
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22.11.2024 05:35 Відповісти
Поправочка в дальности. Не метров, а километров
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22.11.2024 05:52 Відповісти
гітлер теж хвастався вундервафлями ..фау.. на Лондон прилетіло 2400 ракет з 10400 які німецький ***** запустив по британцям і закінчив той вурдалак ****** --- те саме чекає і на кацапського ***** з його вундервафлями
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22.11.2024 06:16 Відповісти
Ну і за яку ескалацію США переживають? Яку б зброю вони не поставили Україні, ботоксний маньяк все одно буде обстрілювати лише Україну і розповідати що це його помста США і НАТО.
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22.11.2024 07:11 Відповісти
Зараз би Україні з КБ південне лупонути отвєтку зменшеною версією сатани-воєводи по Москві, такий собі алавєрди. Але ж ні, зє, єрмак, арахамія - асфальт...
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22.11.2024 07:53 Відповісти
Щоб знищити цього ****#того сцарька українцям немає потреби випробовувати якусь новітню зброю - достатньо буде старого "конвенційного" черешка від лопати. Він давно кіно про Каддафі передивлявся?
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22.11.2024 07:56 Відповісти
Не уверен, что для такой ракеты существуют "обычные" боеголовки (фугасные). Скорей всего были массо-габаритные головные части, без взрывчатого вещества. Хотя конечно учитывая их скорость при падении на землю, какой-то урон они нанесли, если куда-то попали.
В целом Путлер просто попытался по "пацански" дать ответку с повышением ставок. Как по мне - гора родила мышь
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22.11.2024 08:49 Відповісти
Так так, вірим, а вдарили по пустим цехам Южмашу у Дніпрі, а не по Києву тільки тому, що "західні партнери попросили", а не тому, що там стоять батареї петріотів та насамів, і щоби не обісратися як з таким же ш колись аналоговнєтним "Кінжалом"
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22.11.2024 13:59 Відповісти
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