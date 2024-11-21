Україна - перша у світі країна, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету, - ЗСУ

Першою країною, по якій було завдано удару міжконтинентальною балістичною ракетою є Україна.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Україна - перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", - йдеться в повідомленні.

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РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

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