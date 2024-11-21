Україна - перша у світі країна, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету, - ЗСУ
Першою країною, по якій було завдано удару міжконтинентальною балістичною ракетою є Україна.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Україна - перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", - йдеться в повідомленні.
РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
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ней собі стоїть , ще ми користуватися будемо
" конкретних " цілей у Раші - більш ніж достатньо
ТАК ЩО , хлопці, всипте москалям і по мосту
кацапська місцева влада на пітері та області терміново примусово вилучає усі підвальні приміщення задля облаштування бобмосховищ, у т.ч. із протирадіаційним захистом, строк відкриття бомбосховищ - до 01.12.24
готуйтеся тварюки рашистські, далі буде...
Чи ви з тих, хто визнає парашу виключним нащадком СРСР, віддаючи їм не лише злочини тієї держави, а і права на усі досягнення? А ми тут просто.....десь взялись, як це стверджує їх пропаганда?
Україна офіційно відмовилась від правонаступництва УРСР, позбавилась та засудила всі ії атрибути, тому не розумію цих розмов про права на досягнення.
А щодо правонаступництва. Знаєте, схотіли відмовились, схотіли знову згадали. І окрім того атрибути СРСР, це не досягнення українців тих часів. Хоча частково Ви праві, зараз багато "патріотів", вважають геніальним рішенням, забути 70+ років нашої історії. З нашими (наших батьків, дідів) досягненнями в т.ч. Що ж зробиш, пам'ятники Леніну закінчились, вулиці перейменувались, потрібно далі на чомусь піаритись. А на наслідки їм плювати.
А щодо юридичних деталей і декомунізації - то так це не працює, щоб коли вигідно то наше, а коли ні - то відмовляємось. Це ідеологія країни, яку так просто на 180 градусів не перегорнути. Вона може бути чи постійно інклюзивною чи вузько-націоналістичною по суті, третього не дано.
А щодо ідеології. Декілька років назад, я погодився б з тим, що це не флюгер, і його так просто не розвернеш. Але зараз....трохи телевізора, трохи цензурованого інтернету, трохи переписаних підручників історії і вуаля..... все стає з ніг на голову. Прикладів в ********** достатньо. Було б бажання, правда таке бажання в основному демонструють диктаторські країни, але це вже інша тема для роздумів.
Для цього був удар. Для цього зараз росіяни будуть усюди розповсюджувати відео, яке дійсно вражає та нагадує кадр із фантастичного кіно.
Для цього була і пресконференція Захарової. Де буцімто https://nv.ua/ukr/world/countries/mizhkontinentalna-raketa-zaharoviy-pid-chas-brifingu-zaboronili-komentuvati-udar-video-50468256.html випадково подзвонили й хотіли, щоб вона не коментувала цей удар . Щоб ще раз наголосити на цьому факті і привернути увагу. Ще раз показати «кузькіну мать». Ще раз налякати.
Росія влаштовує шоу. Але, на жаль, у цього шоу багато вдячних глядачів. Росія змогла вже переконати західних глядачів у тому, що перемагає, не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку. Фактично не досягнувши нічого. Окрім медіаефекту. Але і цього їм може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі будуть ухвалювати рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.
А що ми? Щонайменше ми маємо розуміти, чого хоче Росія. І не давати їй цього. Не пускати Путіна в свою голову. Не бути Ілоном Маском…