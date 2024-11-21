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Україна - перша у світі країна, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету, - ЗСУ

РФ вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою

Першою країною, по якій було завдано удару міжконтинентальною балістичною ракетою є Україна.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Україна - перша країна світу, проти якої застосували міжконтинентальну балістичну ракету. Ми зробимо все, аби росія залишилася в історії тільки своїми злочинами", - йдеться в повідомленні.

РФ вдарила по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою

Читайте: МЗС про удар по Дніпру: Очікуємо на висновки експертів про новий тип ракети, яка мала всі характеристики МБР

РФ випустила міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Також читайте: Спецслужби Британії вивчають дані про застосування РФ міжконтинентальної ракети, - The Guardian

Автор: 

обстріл (28284) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+32
Україна- перша країна в світі, яка власні ракети проміняла на клоунський хрєн.
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21.11.2024 16:08
+28
будьмо справедливими: ракет Україна позбавилася, коли у клоуна хрєн ще не стояв
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21.11.2024 16:11
+22
Було діло, но там не хрен, там скляні буси були, загорнуті в папірець під назвою "мєморандум". І люди ті що підписували живі і здорові, хіхікають десь зараз, з дурнів...
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21.11.2024 16:11
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І ніяких тобі звернень в ООН інші світові організація ,дипломатія Зеленського Єрмака в дії ,що їм український народ ,вони не українці для неих рейтинг понад усе.
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21.11.2024 16:04 Відповісти
В США ще 6.00 ранку, чого репетуєш?
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21.11.2024 16:07 Відповісти
В якому штаті?
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21.11.2024 16:27 Відповісти
Купертіно де, в Каліфорнії.
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21.11.2024 16:30 Відповісти
Путлєр підвищує ставки - Томагавків би
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21.11.2024 16:07 Відповісти
Щось дадуть, так завжди було, а цей випадок показовий.
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21.11.2024 16:21 Відповісти
Знову винні США, тепер вже що не дають Томагавки? А беріть наші ракети, вони не гірші Томагавок. А ще за 5,5. років одноосібної влади Боневтік мав зробити ще покруче Томагавок, він же не барига?
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21.11.2024 18:53 Відповісти
Україна- перша країна в світі, яка власні ракети проміняла на клоунський хрєн.
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21.11.2024 16:08 Відповісти
будьмо справедливими: ракет Україна позбавилася, коли у клоуна хрєн ще не стояв
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21.11.2024 16:11 Відповісти
Вже при ньому був забитий болт і те, чим він грав на роялі, на ракетну програму, яку почали відроджувати ДО нього.
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21.11.2024 16:17 Відповісти
будьмо справедливими: не позбавилася, а мусили віддати
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21.11.2024 18:16 Відповісти
Не дуріть себе і людей. Про ті ракети, коли позбулася Україна мови немає. Вже починаючи з 2014 поку і по 2019 роки Україна створила нові ракети, але Гундос Боневтік Потужний їх просто знищив. Як же він може дозволити вбивати кацапів, коли там його бізнес, там його фільми і друзі.
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21.11.2024 18:55 Відповісти
Тут йдеться про "нептуни"
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21.11.2024 19:42 Відповісти
Було діло, но там не хрен, там скляні буси були, загорнуті в папірець під назвою "мєморандум". І люди ті що підписували живі і здорові, хіхікають десь зараз, з дурнів...
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21.11.2024 16:11 Відповісти
Десь так, але саме цікаво, що ми самі віддали ядерну зброю і віддали кацапам, половину ще до підписання "Будапештського меморандуму". А далі супер юристи і міжнародники президента кравчука і кучми спрацювали на користь Цапії. А можливо то вони зробили навмисно?
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21.11.2024 18:57 Відповісти
Навіть не сумнівайтесь, поміняли обороно здатність держави, на згоду западу закрити очі на розграбування України, тоді "олігархат" наш і сформувався, а кацапи тільки руки потирали, вони вже тоді знали що буде далі. І все під мовчазну згоду наріду, якому тільки рота варениками набити, да пиваса надудлитись. Націоналісти тоді пробували протестувати, та ніхто їх не чув. При Ющенко продовжили нищити армію вже "любі друзі", бджоляри тупорилі в вишиванках, з такою швидкостью що янику вже нічого не залишилось. А тепер завивають, ...чому, та за що!!!...
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21.11.2024 20:06 Відповісти
Про "любих друзів" тссс можуть забанити..... Один з них тут святий
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21.11.2024 21:11 Відповісти
Дійсно перша, но щось не радісно...
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21.11.2024 16:08 Відповісти
Як там кримський міст ?
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21.11.2024 16:13 Відповісти
Циц! Сидимо й неенскаліруємо. 100 ракет не для того настругали.
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21.11.2024 16:15 Відповісти
Боже, а я думала що ці ракети для знищення хремля
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21.11.2024 16:17 Відповісти
Не з цим командуванням (((((
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21.11.2024 17:01 Відповісти
та дався вам той кримський міст ---
ней собі стоїть , ще ми користуватися будемо
" конкретних " цілей у Раші - більш ніж достатньо
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21.11.2024 18:37 Відповісти
Давайте без кацапських наративів . НЕ БУДЕ УКРАЇНА КОРИСТУВАТИСЯ КРИМСЬКИМ МОСТОМ, тому що на 100 років буде зачинен кордон з рашею .
ТАК ЩО , хлопці, всипте москалям і по мосту
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21.11.2024 22:30 Відповісти
А що було?
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21.11.2024 16:18 Відповісти
Історію читай самостійно.
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21.11.2024 16:19 Відповісти
Там одні обіцянки...
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22.11.2024 10:26 Відповісти
Читай Вікіпедію Оборонно-промисловий комплекс України.
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21.11.2024 16:26 Відповісти
Голодомор, Чорнобиль, МБР - колекціонуємо сумну першість
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21.11.2024 16:17 Відповісти
І все в звязку з кацапами...
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21.11.2024 16:19 Відповісти
От ця частина мого коментаря не опублікувалася.
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21.11.2024 16:22 Відповісти
Голодомор був до нас. В Ірландії наприклад.
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21.11.2024 17:22 Відповісти
Штучно створений, на багатийших землях, то тільки у нас.
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22.11.2024 11:16 Відповісти
Там на небагатих землях, щоб прогнати місцеве населення і звільнити землі для випасу худоби, окупанти підняли орендну плату. Голод теж штучний, але з "економічною доцільністтю" для англійських власників земель.
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22.11.2024 15:45 Відповісти
в реалі, вперше в світі,хотіли особисто проти зєлі, ну дєрьмак дуже попросив не нервувати його куклу. і його шеф дав добро, уважив його просьбу ))
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21.11.2024 16:15 Відповісти
А где возмущенные вопли ООН?
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21.11.2024 16:15 Відповісти
З нетерпінням чекаю реакції ООН, що ж це буде - стурбованість, глибока стурбованість, чи застереження берегти життя цивільних рашистів?
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21.11.2024 16:16 Відповісти
ООН як завжди зробить вигляд, що нічого страшного не трапилось, або взагалі нічого не трапилось.... ми ж не погноблений нарід палестини...
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21.11.2024 16:19 Відповісти
Навіть цього не буде, бо влада України не знає, що є Рада Безпеки ООН
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21.11.2024 16:27 Відповісти
знають кацапські пі@ари, що відповідь буде:
кацапська місцева влада на пітері та області терміново примусово вилучає усі підвальні приміщення задля облаштування бобмосховищ, у т.ч. із протирадіаційним захистом, строк відкриття бомбосховищ - до 01.12.24
готуйтеся тварюки рашистські, далі буде...
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21.11.2024 16:18 Відповісти
А взагалі досить сумно - країна котра змогла силами українських вчених та інженерів вивести в космос перший супутник, собаку, та кацапа, тепер спостерігає, як по факту розробленими в неї ракетами, вбивають її населення. Спостерігає, та надіється на отримання ще десятка, не таких уже і потужних ракет, від союзників.
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21.11.2024 16:19 Відповісти
Бо це все робила взагалі інша країна.
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21.11.2024 16:32 Відповісти
А що, коли в 91, спалили папірець з назвою СРСР, то з ним зникли інженери, конструктори, заводи, креслення.....?
Чи ви з тих, хто визнає парашу виключним нащадком СРСР, віддаючи їм не лише злочини тієї держави, а і права на усі досягнення? А ми тут просто.....десь взялись, як це стверджує їх пропаганда?
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21.11.2024 16:57 Відповісти
Ну так в деякій мірі це навіть зрозуміло, коли шанований в свій час, конструктор ракет змушений торгувати в 90-х шкарпетками на ринку, а потім жити на мінімальну пенсію, то важко пояснити їм за патріотизм. Але звісно сидіти в Харкові та допомагати модернізувати Шахеди (як в наведеному Вами прикладі), це взагалі за межами добра і зла.
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21.11.2024 17:13 Відповісти
А що, зараз ще є ті інженери, конструктори, заводи, креслення?

Україна офіційно відмовилась від правонаступництва УРСР, позбавилась та засудила всі ії атрибути, тому не розумію цих розмов про права на досягнення.
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21.11.2024 17:10 Відповісти
Ну, не так давно все ще існувало - і інженерів можна було знайти і креслення з заводами (по крайній мірі з тими котрі не порізали не чермет відразу). Зараз навіть не знаю.
А щодо правонаступництва. Знаєте, схотіли відмовились, схотіли знову згадали. І окрім того атрибути СРСР, це не досягнення українців тих часів. Хоча частково Ви праві, зараз багато "патріотів", вважають геніальним рішенням, забути 70+ років нашої історії. З нашими (наших батьків, дідів) досягненнями в т.ч. Що ж зробиш, пам'ятники Леніну закінчились, вулиці перейменувались, потрібно далі на чомусь піаритись. А на наслідки їм плювати.
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21.11.2024 17:20 Відповісти
І де б їх знайшли? У нас з початку нулевих університети випускають в масі своїй іканамістів та юристів і мізер інструкторів та інженерів, львина доля з яких ще й утікає закордон. Вони ж не з неба падають щоб їх було звідки взяти.
А щодо юридичних деталей і декомунізації - то так це не працює, щоб коли вигідно то наше, а коли ні - то відмовляємось. Це ідеологія країни, яку так просто на 180 градусів не перегорнути. Вона може бути чи постійно інклюзивною чи вузько-націоналістичною по суті, третього не дано.
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21.11.2024 17:30 Відповісти
В принципі погоджуюсь, якщо вже з 22 у влади не виникло бажання, щось змінити, то скоріше всього, наступникам доведеться починати все з 0. Якщо звісно наступники щось таке бажатимуть, відносно чого в мене є великі сумніви.
А щодо ідеології. Декілька років назад, я погодився б з тим, що це не флюгер, і його так просто не розвернеш. Але зараз....трохи телевізора, трохи цензурованого інтернету, трохи переписаних підручників історії і вуаля..... все стає з ніг на голову. Прикладів в ********** достатньо. Було б бажання, правда таке бажання в основному демонструють диктаторські країни, але це вже інша тема для роздумів.
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21.11.2024 18:06 Відповісти
а чим ми можемо відповісти? а ось чим - поставити на фронт власній армії браковані мінометні постріли...
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21.11.2024 16:22 Відповісти
Ну ці хоч щось поставили, "львівський арсенал" взяв два лярда передплати в 22 му році, і досі шукають...
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21.11.2024 16:24 Відповісти
" Ну ці хоч щось поставили" ... уяви собі що краще "досі шукати" аніж від того що "поставили" своїх хоронити після того як воно або у стволі рвонуло , або поруч з мінометом .
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21.11.2024 17:26 Відповісти
по силі вибуху _звичайний шахед .....не читайте дурню.. якби була континенталка NATO 100 % відреагувало б ....
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21.11.2024 16:29 Відповісти
Так там замість БЧ макет був.
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21.11.2024 16:33 Відповісти
смисл тоді?
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21.11.2024 18:17 Відповісти
Блеф, шантаж, залякування, вони ж по іншому не можуть, це ж московити.
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21.11.2024 20:13 Відповісти
Вообще-то, МБР нужны не для того чтобы их тротилом заряжать. Если это была межконтинентальная, то это, вероятно, был пробно-демонстрационный пуск, потренировать свои РВСН и напугать окружающих.
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21.11.2024 17:01 Відповісти
Кацап, тут водкі нема, пісд_й нах_й...
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21.11.2024 16:34 Відповісти
Хиросима і Нагасакі - процвітаючі міста мільйонники. Ти ж з Японії - поїдь туди і подивися.
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21.11.2024 16:59 Відповісти
Я неодноразово на свої очі (сотні разів) бачив масу різноманітних вибухів...... повірте
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21.11.2024 16:36 Відповісти
Чомусь кудись поділись усі "патріоти" псевдо.. і експерти - замість щоб підтримувати населення України морально - ода балаканина ... ДУМАЙ те
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21.11.2024 16:55 Відповісти
Ще один аргумент для того шо Україні потрібно розробляти ядерну зброю.
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21.11.2024 16:57 Відповісти
В Україні її немає, але коли буде потрібно - Україна її застосує.
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21.11.2024 17:00 Відповісти
Вибачте, ядерної збрлої у нас нема, але можемо застосувати 95 квартал, потужнео та незламно.
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21.11.2024 18:39 Відповісти
Лякаючи всіх невідворотністю ядерної війни. І що Путін, який під час ковіду так боявся за своє життя, що жив у бункері і морочив голову Макрону своєю божевільною історією тільки з відстані 5 метрів, може пожертвувати власним життям, спаливши світ у ядерній війні.

Для цього був удар. Для цього зараз росіяни будуть усюди розповсюджувати відео, яке дійсно вражає та нагадує кадр із фантастичного кіно.

Для цього була і пресконференція Захарової. Де буцімто https://nv.ua/ukr/world/countries/mizhkontinentalna-raketa-zaharoviy-pid-chas-brifingu-zaboronili-komentuvati-udar-video-50468256.html випадково подзвонили й хотіли, щоб вона не коментувала цей удар . Щоб ще раз наголосити на цьому факті і привернути увагу. Ще раз показати «кузькіну мать». Ще раз налякати.

Росія влаштовує шоу. Але, на жаль, у цього шоу багато вдячних глядачів. Росія змогла вже переконати західних глядачів у тому, що перемагає, не досягнувши жодних цілей під час постійного наступу протягом року, витративши безліч ресурсів і перенапруживши свою економіку. Фактично не досягнувши нічого. Окрім медіаефекту. Але і цього їм може виявитись достатньо. Якщо вдячні глядачі будуть ухвалювати рішення з огляду на непереможність росіян. Улюблена тема фанатів автократів. Улюблений сюжет російської пропаганди.

А що ми? Щонайменше ми маємо розуміти, чого хоче Росія. І не давати їй цього. Не пускати Путіна в свою голову. Не бути Ілоном Маском…
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21.11.2024 16:59 Відповісти
За это рашку надо исключить из ОНН с волчим билетом
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21.11.2024 17:04 Відповісти
Сьогодні 1й раз спробував коментувати..... ПРОШУ усіх не байдужих : 1. Максимально заспокоювати наше населення !! це відіграє НУ дуже важливу роль 2. Не ляпайте своїми язиками про пустопорожні ТЕРЕВЕНЬКИ ! й не вступайте в дискусії з москальскими і подолляками , заощаджуйте ЧАС і нервові клітини 3. Бажаю усім перемоги !
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21.11.2024 17:28 Відповісти
это в знак большой любви и огромной благодарности стране которая ОТКАЗАЛАСЬ от своего ядерного арсенала ради мирного БУДУЩЕГО всего человечества !!!!(((( наххххх такое человечество нужно на планете Земля ???(((
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21.11.2024 17:28 Відповісти
Вася, у этой страны никогда не было ядерного арсенала, зато было ядреное количество идиотов, примерно 75% от народо-населения
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21.11.2024 18:37 Відповісти
Ми ще свій військовий Альянс збудуємо, та будемо приймати туди тих, хто не ходить к памперсах.
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21.11.2024 17:42 Відповісти
який альянс ви збудуєте, потужний, незламний?
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21.11.2024 18:41 Відповісти
Такий, щоб ви - лапті, сіли на жидкій стул.
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21.11.2024 18:48 Відповісти
щось поки не виходить, пробуйте ще.
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21.11.2024 19:26 Відповісти
І входить і виходить. Готуйтесь.
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21.11.2024 20:51 Відповісти
 
 