Украина - первая в мире страна, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету, - ВСУ

Первой страной, по которой был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой, является Украина.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Украина - первая страна мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету. Мы сделаем все, чтобы россия осталась в истории только своими преступлениями", - говорится в сообщении.

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РФ выпустила межконтинентальную баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

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