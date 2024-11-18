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ООН призывает защитить гражданское население из-за разрешения США на удары ракетами ATACMS по РФ

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік про дозвіл США на удари вглиб Росії

У генерального секретаря ООН призвали обеспечить безопасность гражданских лиц на фоне сообщений о разрешении президента США Джо Байдена наносить удары с территории Украины вглубь России американскими баллистическими ракетами ATACMS.

Об этом спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились", - сказал он, комментируя соответствующее сообщение газеты The New York Times.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ, - AXIOS

Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

Читайте также: Разрешение Украине на дальнобойные удары по территории РФ - шаг к эскалации, - советник Трампа по нацбезопасности США Волтц

Автор: 

ООН (4161) разрешение (149) США (26422) Дюжаррик Стефан (17) ATACMS (138)


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Топ комментарии
+92
Ах ти ж падаль промоск...ка!!!
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18.11.2024 23:25
+85
це повний 3.14здець.....
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18.11.2024 23:24
+77
ООН ******** . ( вибачайте за слєнг)
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18.11.2024 23:25
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Щось за 1000 днів війни я не чув від цих фарисеїв слів про захист українського населення від варварських бомбардувань рашефашистів.
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19.11.2024 09:28 Ответить
ООН - блакитний двулікий анус!
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19.11.2024 09:37 Ответить
так це речник Путерріша, тобто оонівський пєсков💩
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19.11.2024 09:41 Ответить
ООН має звернутись до РФ щоби РФ припинила обстрілювати Україну взагалі і забралась з нашої території. А щодо захисту мирного населення РФ, то ППО РФ не повинно збивати АТАКАМСИ, які
летітимуть виключно на військові об'єкти, і тоді неконтрольовані уламки не пошкодіть цивільну
інфраструктуру та людей.
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19.11.2024 10:05 Ответить
нет чтоб раху выгнать с постоянных членов совбеза, они отсмоктуют у фашистов....
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19.11.2024 10:06 Ответить
Чтобы не гибли гражданские люди, надо прекратить войну, а не требовать, чтобы перестала стрелять только одна сторона да еще и та, на которую напали.
Почему то этот купленный козел не призывает рашку не стрелять такими же баллистическими и крылатыми ракетами по украинским городам Харькову, Киеву, Одессе, Сумам, Кривому Рогу и т.д.?
Сразу видно, что у него на голове торчат уши в лаптях.
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19.11.2024 10:14 Ответить
А от проти винищення цивільного населення України так звана ООН не має нічого, не проти. Це можна.
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19.11.2024 10:26 Ответить
А які питання можуть бути до генсека ООН, якщо він кормиться з пісі *****.
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19.11.2024 10:45 Ответить
До гутіереша питань нема. Він 100% холуй путєна. Це огидно.
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19.11.2024 14:45 Ответить
Скажіть цьому ушльопку що Україна кожен день втрачає цівільних.
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19.11.2024 11:02 Ответить
Щоб ти підар опинився десь в Покровсбку або Часіку.
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19.11.2024 11:11 Ответить
Цинічні тварюки. А чому ж не немає закликів захищати цивільне населення України ? ООН продажна контора. Потрібне щось інше на сьогодні.
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19.11.2024 11:29 Ответить
*****! А мирные жертвы Украины - ничего? Только кацапские свиньи заслуживают защиты от оон?!!!
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19.11.2024 11:29 Ответить
Навіть нічого коментувати. Повне ДНО!...
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19.11.2024 11:53 Ответить
п и д а р а с ы!
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19.11.2024 11:58 Ответить
Не переконливо, не зазначено, що це населення Росії. Гутаперчевий в Казані отримав заохочення від х...... То можна поговорити секретарю Дужику.
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19.11.2024 13:32 Ответить
Потрібно сказати, що ми уважно вислухаємо їх рекомендації. Та й все, бо виходу у нас нема.
Ізраїльдавно кладе (чи ложить) на рекомендації ООН.
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19.11.2024 14:04 Ответить
А чего столько эмоций?
Ожидали от ООН чего-то другого?
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19.11.2024 14:39 Ответить
Де те дно? Принаймні він міг не озвучувати цю хню.
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19.11.2024 17:21 Ответить
Щось я не пам'ятаю що би ООН хвилювалась за життя і здоров'я нашого цивільного населення під час ракетних ударів ворога. Життя наших людей для ООН пофігу. Головне це здоров'я кремлівських нацистів-агрессорів.
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19.11.2024 14:43 Ответить
Ах ти сволота смердюча так кожного дня і ночі сотні дронів і ракет падають на голови і помирає мирне населення та ця помийка ООН захищає вбивць і терористів,5 мільйонів українців ходять по світу кожного дня смерть,так щоб і тобі смерть!
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19.11.2024 15:13 Ответить
Да выйдете уже ***** из этой паганой организации.
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19.11.2024 15:15 Ответить
Бляха, вже Ліга Націй була. Розформовуйтесь нахєр
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19.11.2024 16:08 Ответить
****** ПУТІНСЬКИЙ
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19.11.2024 17:47 Ответить
керівництво оон -це зборище продажних негідникіів
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19.11.2024 19:53 Ответить
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