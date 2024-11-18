ООН призывает защитить гражданское население из-за разрешения США на удары ракетами ATACMS по РФ

У генерального секретаря ООН призвали обеспечить безопасность гражданских лиц на фоне сообщений о разрешении президента США Джо Байдена наносить удары с территории Украины вглубь России американскими баллистическими ракетами ATACMS.

Об этом спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Все стороны должны обеспечить безопасность и защиту гражданских лиц, где бы они ни находились", - сказал он, комментируя соответствующее сообщение газеты The New York Times.

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Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, действующий президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ.

CNN отметило, что разрешение Байдена бить дальнобойными ракетами по РФ усложнит планы Трампа по перемирию.

Издание Axios пишет, что снятие Байденом ограничений на дальнобойные удары касается только Курской области РФ.

Издание Le Figaro накануне сообщило, что Франция и Британия вслед за США разрешили бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow.

Однако впоследствии текст публикации был изменен.

МИД России заявил, что использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для атак по российской территории будет означать "прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России".

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