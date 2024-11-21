Зеленский об ударе баллистикой: Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к расширению этой войны
Ударом баллистической ракетой по Днепру кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны.
Об этом написал Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. Была применена новая баллистическая ракета. Путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины - контингента в не менее 11 тысяч солдат.
Путин сделал оба эти шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну. Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все остальные страны мира. Путин единственный, кто начал эту войну - абсолютно неспровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней.
Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что мира Россия точно не хочет. И Путин врет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну длиннее - он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира.
Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Вот что Путин делает.
Нужно, чтобы Путин чувствовал, чего стоят его больные амбиции.
Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к настоящему миру, который возможен только благодаря силе. Иначе будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины.
Настоящий мир стоит того, чтобы действовать ради него. Действовать нужно.
Спасибо всем, кто помогает!
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Вірне кажу, пане президент?
Почему она дальше Днепра не полетела?
Эскалация конфликта происходит независимо от того как далеко вглубь Рашки летят американские, британские, французкие ракеты.
Эскалация происходит только потому что некоторые европейские недополитики показывают бункерному нацисту свою слабость и нерешительность. Как преступник, он на нюх чует тех кто обо@ался перед ним.
Слабые и нерешительные политики должны уйти дав дорогу тем кто смелее и решительнее. Тем кто не будет преклоняться перед бункерным нацистом 21 века
Баллистическая ракета RS-26 Рубеж по классификации НАТО является баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной. О чем западные официальные лица так и комментируют. Хотя, на самом деле, это не принципиально.
Россия послала США вчера официальное уведомление о применении - отсюда и эвакуация посольства США. Обычная практика, согласно протоколу безопасности. Главное то, что месседж направлен странам Запада - такая ракета способна нести ядерные боеголовки - и это ответ России на разрешение США, Великобритании и Франции наносить удары вглубь России.
Испугались ли эти страны? Нет. Поэтому странно читать комментарии некоторых - Запад наложил в штаны.. и тд.
Обе стороны пытаются улучшить свои переговорные позиции к 20 января. И странно было бы, согласитесь, если бы Россия покорно согласилась на ухудшение своей переговорной позиции.
О потенциальном применении Россией ядерного оружия - Китай свою позицию не изменил и является предохранителем от этого. Но, когда некоторые комментаторы просят tomahawk для ударов по России, то понимают ли они, что после такого и Китай может изменить свою позицию?
До сегодня мы все просили и мечтали о разрешении на удары вглубь России на 300 км и очень счастливы, что разрешение получено и уже было два комбинированных удара.
https://www.ponomaroleg.com/obe-storony-pytayutsya-uluchshit-svoi-peregovornye-poziczii-k-20-yanvarya-2025/
Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр: Нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності. ... Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись.
"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. ... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
*****, ****, без комментариев.
Долбаное дежа-вю.
Шашлыки в обе руки.
Ти робив навпаки, щоб руський мір прийшов в Київ!
Ти все злив вагнеровцям, ти не дбав про армію та оборону, ти гульбенив, турборежимив, кварталив і карав, крав, крав разом з кумою Оленою Кравець, Оленою-скумбрією і всім квартальним шоблом!
Шановні Українці!
Давайте вижинемо й судитимемо цею зелену гниду, поки воно всіх нас не довело до могильної ями!!!
В цьому особливість рос.проекту сн,щоби прикривати групу ермака(т.зв.5-6 "менеджерів").