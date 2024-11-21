Зеленский об ударе баллистикой: Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к расширению этой войны

Ударом баллистической ракетой по Днепру кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны.

Об этом написал Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. Была применена новая баллистическая ракета. Путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины - контингента в не менее 11 тысяч солдат.

Путин сделал оба эти шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну. Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все остальные страны мира. Путин единственный, кто начал эту войну - абсолютно неспровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней.

Читайте: Зеленский отметил воинов ДШВ государственными наградами. ФОТОрепортаж

Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что мира Россия точно не хочет. И Путин врет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну длиннее - он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира.

Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Вот что Путин делает.

Также смотрите: Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - межконтинентальной баллистической, - Зеленский. ВИДЕО

Нужно, чтобы Путин чувствовал, чего стоят его больные амбиции.

Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к настоящему миру, который возможен только благодаря силе. Иначе будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины.

Настоящий мир стоит того, чтобы действовать ради него. Действовать нужно.

Спасибо всем, кто помогает!