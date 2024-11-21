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Новости Война
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Зеленский об ударе баллистикой: Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к расширению этой войны

Президент Володимир Зеленський

Ударом баллистической ракетой по Днепру кремлевский диктатор Владимир Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны.

Об этом написал Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Путин признал, что он сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. Была применена новая баллистическая ракета. Путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины - контингента в не менее 11 тысяч солдат.

Путин сделал оба эти шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну. Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все остальные страны мира. Путин единственный, кто начал эту войну - абсолютно неспровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней.

Читайте: Зеленский отметил воинов ДШВ государственными наградами. ФОТОрепортаж

Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что мира Россия точно не хочет. И Путин врет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну длиннее - он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира.

Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Вот что Путин делает.

Также смотрите: Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики - межконтинентальной баллистической, - Зеленский. ВИДЕО

Нужно, чтобы Путин чувствовал, чего стоят его больные амбиции.
Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к настоящему миру, который возможен только благодаря силе. Иначе будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины.

Настоящий мир стоит того, чтобы действовать ради него. Действовать нужно.

Спасибо всем, кто помогает!

Автор: 

Зеленский Владимир (20331) путин владимир (31244) баллистические ракеты (376)


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Топ комментарии
+13
Ага, хтось проходи розміновував, військо відводив-ось і *уйло і скористався пропозицією
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21.11.2024 22:22
+10
ЗЕ нафіга ти нам про )(уйла чешеш? Де ракети? Чого не херачать по кацапстану?
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21.11.2024 22:30
+10
Американці стверджують що попередили владу українську про удар Ти,****,знову промовчав не попередив?
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21.11.2024 22:49
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Ну, визнав - і що?
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21.11.2024 22:22 Ответить
Ага, хтось проходи розміновував, військо відводив-ось і *уйло і скористався пропозицією
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21.11.2024 22:22 Ответить
Та иому пох чим бити і куди бити - в нас немає чим гарно вдарити і чим захиститись
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21.11.2024 22:23 Ответить
Так, у нас немає МБР з більш-менш потужною бойовою частиною, але ж і БПЛА може, наприклад, трохи політати над москвою, розпилюючи щось цікаве (наприклад, те, чим колись москалі в Лондоні труйнули полковника Литвиненка).
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21.11.2024 23:22 Ответить
Що прийшов до свідомості чи як ?
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21.11.2024 22:23 Ответить
Завтра знов сяде за черговий план
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21.11.2024 22:34 Ответить
Воно війну розширило 24.02.22. далі нікуди. Такі майовки зірвав падлюка!
Вірне кажу, пане президент?
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21.11.2024 22:25 Ответить
а )(уйлу похєр
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21.11.2024 22:28 Ответить
Чмо вчора на повідало про паніку, яку розганяли всі кому не лінь. А сьогодні ішак вже розглагольствує та закликає усіх до дій.
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21.11.2024 22:28 Ответить
ЗЕ нафіга ти нам про )(уйла чешеш? Де ракети? Чого не херачать по кацапстану?
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21.11.2024 22:30 Ответить
Так шо там с ТТХ этой вандерфавли?
Почему она дальше Днепра не полетела?
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21.11.2024 22:30 Ответить
Під Києвом збили б, і *уйлу був би об*ирон. А так він ''на коні''.
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21.11.2024 22:39 Ответить
і шо ж бл? і шо?
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21.11.2024 22:49 Ответить
Американці стверджують що попередили владу українську про удар Ти,****,знову промовчав не попередив?
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21.11.2024 22:49 Ответить
Чесно..в мене вжеповністю зламаний ********* здох...
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21.11.2024 23:05 Ответить
Это нужно Шольцу лично высказать - Эскалация конфликта происходит независимо от того даёт нам Германия Таурусы или не даёт.

Эскалация конфликта происходит независимо от того как далеко вглубь Рашки летят американские, британские, французкие ракеты.

Эскалация происходит только потому что некоторые европейские недополитики показывают бункерному нацисту свою слабость и нерешительность. Как преступник, он на нюх чует тех кто обо@ался перед ним.
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21.11.2024 22:50 Ответить
И до тех пор пока будут те кто боится путина, он и будет нагнетать дальше так любое проявление слабости позволяет ему чувствовать себя выше вас. Шольц, Орбан, Фицо и другие политические ссыкуны, должны понять что именно они являются причиной эскалации.

Слабые и нерешительные политики должны уйти дав дорогу тем кто смелее и решительнее. Тем кто не будет преклоняться перед бункерным нацистом 21 века
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21.11.2024 23:00 Ответить
Олег Пономарь:
Баллистическая ракета RS-26 Рубеж по классификации НАТО является баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной. О чем западные официальные лица так и комментируют. Хотя, на самом деле, это не принципиально.
Россия послала США вчера официальное уведомление о применении - отсюда и эвакуация посольства США. Обычная практика, согласно протоколу безопасности. Главное то, что месседж направлен странам Запада - такая ракета способна нести ядерные боеголовки - и это ответ России на разрешение США, Великобритании и Франции наносить удары вглубь России.
Испугались ли эти страны? Нет. Поэтому странно читать комментарии некоторых - Запад наложил в штаны.. и тд.
Обе стороны пытаются улучшить свои переговорные позиции к 20 января. И странно было бы, согласитесь, если бы Россия покорно согласилась на ухудшение своей переговорной позиции.

О потенциальном применении Россией ядерного оружия - Китай свою позицию не изменил и является предохранителем от этого. Но, когда некоторые комментаторы просят tomahawk для ударов по России, то понимают ли они, что после такого и Китай может изменить свою позицию?
До сегодня мы все просили и мечтали о разрешении на удары вглубь России на 300 км и очень счастливы, что разрешение получено и уже было два комбинированных удара.

https://www.ponomaroleg.com/obe-storony-pytayutsya-uluchshit-svoi-peregovornye-poziczii-k-20-yanvarya-2025/
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21.11.2024 23:02 Ответить
Ударом балістичною ракетою по Дніпру кремлівський диктатор Володимир Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Куйло із своїми вбивцями бігає по територіїУкраїни починаючи з 2014 року.ва в "зезедента" лише другий крок ...
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21.11.2024 23:04 Ответить
Конферансье.
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21.11.2024 23:07 Ответить
володя почни вже щось робити у напрямку своеи зброи, твои стурбованисть та занепокоеня путину до сраци.
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21.11.2024 23:07 Ответить
зеленский.тебя уже ненавидит 99 процентов народа Украины .****** со своим ермаком *****
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21.11.2024 23:08 Ответить
Бабченко-

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр: Нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності. ... Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. ... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

*****, ****, без комментариев.
Долбаное дежа-вю.
Шашлыки в обе руки.
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21.11.2024 23:12 Ответить
Опа так це ж вчора було нагнітаніє !?
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21.11.2024 23:53 Ответить
Зеленскому доповіли про другий за цей рік крок Пуйла до розширення цієї війни!!! Ай-йа-йай!!!
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22.11.2024 00:09 Ответить
Ну он расширяет, ему есть чем, а мы? Патужна абеспакоимся?
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22.11.2024 01:16 Ответить
А що зробив особисто ти, щоб ця війна не розпочалась в 24.02.2022 року!?
Ти робив навпаки, щоб руський мір прийшов в Київ!
Ти все злив вагнеровцям, ти не дбав про армію та оборону, ти гульбенив, турборежимив, кварталив і карав, крав, крав разом з кумою Оленою Кравець, Оленою-скумбрією і всім квартальним шоблом!
Шановні Українці!
Давайте вижинемо й судитимемо цею зелену гниду, поки воно всіх нас не довело до могильної ями!!!
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22.11.2024 07:08 Ответить
Активно зазирав в очко хутіну він
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22.11.2024 08:34 Ответить
А ти визнав що в черовий раз знехтував попередженням із за якого могло загинути багато людей.
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22.11.2024 07:51 Ответить
Для всіх зелених і "мудрого нАріду": мріяти про те, що путік вже хоче миру - дурня!, путіку діватися нікуди, він або здохне або доб'ється свого - знищення України! І вина в цьому буде зелені і "мудрого нАріду"!
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22.11.2024 10:10 Ответить
Йому дозволили говорити будь що- рішення приймає ермак.
В цьому особливість рос.проекту сн,щоби прикривати групу ермака(т.зв.5-6 "менеджерів").
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22.11.2024 10:38 Ответить
Коли це все закiнчиться? Цей дурдом на Украiнi.
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22.11.2024 11:47 Ответить
 
 