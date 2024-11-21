Зеленський про удар балістикою: Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до розширення цієї війни
Ударом балістичною ракетою по Дніпру кремлівський диктатор Володимир Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни.
Про це написав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів.
Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів.
Ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські "шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою – він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру.
Світ повинен на це реагувати. Зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить.
Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції.
Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України.
Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно.
Дякую всім, хто допомагає!" - написав Зеленський.
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Вірне кажу, пане президент?
Почему она дальше Днепра не полетела?
Эскалация конфликта происходит независимо от того как далеко вглубь Рашки летят американские, британские, французкие ракеты.
Эскалация происходит только потому что некоторые европейские недополитики показывают бункерному нацисту свою слабость и нерешительность. Как преступник, он на нюх чует тех кто обо@ался перед ним.
Слабые и нерешительные политики должны уйти дав дорогу тем кто смелее и решительнее. Тем кто не будет преклоняться перед бункерным нацистом 21 века
Баллистическая ракета RS-26 Рубеж по классификации НАТО является баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной. О чем западные официальные лица так и комментируют. Хотя, на самом деле, это не принципиально.
Россия послала США вчера официальное уведомление о применении - отсюда и эвакуация посольства США. Обычная практика, согласно протоколу безопасности. Главное то, что месседж направлен странам Запада - такая ракета способна нести ядерные боеголовки - и это ответ России на разрешение США, Великобритании и Франции наносить удары вглубь России.
Испугались ли эти страны? Нет. Поэтому странно читать комментарии некоторых - Запад наложил в штаны.. и тд.
Обе стороны пытаются улучшить свои переговорные позиции к 20 января. И странно было бы, согласитесь, если бы Россия покорно согласилась на ухудшение своей переговорной позиции.
О потенциальном применении Россией ядерного оружия - Китай свою позицию не изменил и является предохранителем от этого. Но, когда некоторые комментаторы просят tomahawk для ударов по России, то понимают ли они, что после такого и Китай может изменить свою позицию?
До сегодня мы все просили и мечтали о разрешении на удары вглубь России на 300 км и очень счастливы, что разрешение получено и уже было два комбинированных удара.
https://www.ponomaroleg.com/obe-storony-pytayutsya-uluchshit-svoi-peregovornye-poziczii-k-20-yanvarya-2025/
Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр: Нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності. ... Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись.
"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. ... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
*****, ****, без комментариев.
Долбаное дежа-вю.
Шашлыки в обе руки.
Ти робив навпаки, щоб руський мір прийшов в Київ!
Ти все злив вагнеровцям, ти не дбав про армію та оборону, ти гульбенив, турборежимив, кварталив і карав, крав, крав разом з кумою Оленою Кравець, Оленою-скумбрією і всім квартальним шоблом!
Шановні Українці!
Давайте вижинемо й судитимемо цею зелену гниду, поки воно всіх нас не довело до могильної ями!!!
В цьому особливість рос.проекту сн,щоби прикривати групу ермака(т.зв.5-6 "менеджерів").