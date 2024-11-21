Зеленський про удар балістикою: Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до розширення цієї війни

Ударом балістичною ракетою по Дніпру кремлівський диктатор Володимир Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни.

Про це написав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів.

Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів.

Читайте: Зеленський відзначив воїнів ДШВ державними нагородами. ФОТОрепортаж

Ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські "шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою – він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру.

Світ повинен на це реагувати. Зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить.

Також дивіться: Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики - міжконтинентальної балістичної, - Зеленський. ВIДЕО

Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції.

Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України.

Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно.

Дякую всім, хто допомагає!" - написав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У генсека ООН закликали усі сторони війни в Україні зробити "термінові кроки для запобігання ескалації"