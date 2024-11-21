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Новини Війна
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Зеленський про удар балістикою: Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до розширення цієї війни

Президент Володимир Зеленський

Ударом балістичною ракетою по Дніпру кремлівський диктатор Володимир Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни.

Про це написав Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Була застосована нова балістична ракета. Путін ударив по нашому місту Дніпру – одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення Росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок Росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України – контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів.

Путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну. Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну – абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів.

Читайте: Зеленський відзначив воїнів ДШВ державними нагородами. ФОТОрепортаж

Ця сьогоднішня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру Росія точно не хоче. І Путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно норм міжнародного права; наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації. І коли російські ракети б’ють по наших містах, коли щоночі Україну атакують іранські "шахеди", коли в нас на кордоні розгорнуто контингент із Північної Кореї, Путін не тільки робить війну довшою – він просто щоразу плює в обличчя тим у світі, хто справді хоче відновлення миру.

Світ повинен на це реагувати. Зараз сильної реакції світу немає. Путін дуже чутливий до такого. Він перевіряє вас, шановні партнери. Для всіх очевидно, хто єдиний винуватець цієї війни, хто почав цю війну 24 лютого і всі свої ресурси вкладає в те, щоб війна тривала. Його треба зупинити. Якщо жорсткої реакції на вчинки Росії немає, значить, вони бачать, що так можна. Ось що Путін робить.

Також дивіться: Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики - міжконтинентальної балістичної, - Зеленський. ВIДЕО

Потрібно, щоб Путін відчував, чого коштують його хворі амбіції.
Треба реагувати. Треба тиснути. Треба примушувати Росію до справжнього миру, який можливий лише завдяки силі. Інакше будуть безкінечні російські удари, погрози та дестабілізація, і не тільки проти України.

Справжній мир вартий того, щоб діяти заради нього. Діяти потрібно.

Дякую всім, хто допомагає!" - написав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23715) путін володимир (23766) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+13
Ага, хтось проходи розміновував, військо відводив-ось і *уйло і скористався пропозицією
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21.11.2024 22:22
+10
ЗЕ нафіга ти нам про )(уйла чешеш? Де ракети? Чого не херачать по кацапстану?
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21.11.2024 22:30
+10
Американці стверджують що попередили владу українську про удар Ти,****,знову промовчав не попередив?
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21.11.2024 22:49
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Ну, визнав - і що?
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21.11.2024 22:22 Відповісти
Ага, хтось проходи розміновував, військо відводив-ось і *уйло і скористався пропозицією
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21.11.2024 22:22 Відповісти
Та иому пох чим бити і куди бити - в нас немає чим гарно вдарити і чим захиститись
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21.11.2024 22:23 Відповісти
Так, у нас немає МБР з більш-менш потужною бойовою частиною, але ж і БПЛА може, наприклад, трохи політати над москвою, розпилюючи щось цікаве (наприклад, те, чим колись москалі в Лондоні труйнули полковника Литвиненка).
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21.11.2024 23:22 Відповісти
Що прийшов до свідомості чи як ?
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21.11.2024 22:23 Відповісти
Завтра знов сяде за черговий план
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21.11.2024 22:34 Відповісти
Воно війну розширило 24.02.22. далі нікуди. Такі майовки зірвав падлюка!
Вірне кажу, пане президент?
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21.11.2024 22:25 Відповісти
а )(уйлу похєр
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21.11.2024 22:28 Відповісти
Чмо вчора на повідало про паніку, яку розганяли всі кому не лінь. А сьогодні ішак вже розглагольствує та закликає усіх до дій.
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21.11.2024 22:28 Відповісти
ЗЕ нафіга ти нам про )(уйла чешеш? Де ракети? Чого не херачать по кацапстану?
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21.11.2024 22:30 Відповісти
Так шо там с ТТХ этой вандерфавли?
Почему она дальше Днепра не полетела?
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21.11.2024 22:30 Відповісти
Під Києвом збили б, і *уйлу був би об*ирон. А так він ''на коні''.
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21.11.2024 22:39 Відповісти
і шо ж бл? і шо?
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21.11.2024 22:49 Відповісти
Американці стверджують що попередили владу українську про удар Ти,****,знову промовчав не попередив?
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21.11.2024 22:49 Відповісти
Чесно..в мене вжеповністю зламаний ********* здох...
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21.11.2024 23:05 Відповісти
Это нужно Шольцу лично высказать - Эскалация конфликта происходит независимо от того даёт нам Германия Таурусы или не даёт.

Эскалация конфликта происходит независимо от того как далеко вглубь Рашки летят американские, британские, французкие ракеты.

Эскалация происходит только потому что некоторые европейские недополитики показывают бункерному нацисту свою слабость и нерешительность. Как преступник, он на нюх чует тех кто обо@ался перед ним.
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21.11.2024 22:50 Відповісти
И до тех пор пока будут те кто боится путина, он и будет нагнетать дальше так любое проявление слабости позволяет ему чувствовать себя выше вас. Шольц, Орбан, Фицо и другие политические ссыкуны, должны понять что именно они являются причиной эскалации.

Слабые и нерешительные политики должны уйти дав дорогу тем кто смелее и решительнее. Тем кто не будет преклоняться перед бункерным нацистом 21 века
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21.11.2024 23:00 Відповісти
Олег Пономарь:
Баллистическая ракета RS-26 Рубеж по классификации НАТО является баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной. О чем западные официальные лица так и комментируют. Хотя, на самом деле, это не принципиально.
Россия послала США вчера официальное уведомление о применении - отсюда и эвакуация посольства США. Обычная практика, согласно протоколу безопасности. Главное то, что месседж направлен странам Запада - такая ракета способна нести ядерные боеголовки - и это ответ России на разрешение США, Великобритании и Франции наносить удары вглубь России.
Испугались ли эти страны? Нет. Поэтому странно читать комментарии некоторых - Запад наложил в штаны.. и тд.
Обе стороны пытаются улучшить свои переговорные позиции к 20 января. И странно было бы, согласитесь, если бы Россия покорно согласилась на ухудшение своей переговорной позиции.

О потенциальном применении Россией ядерного оружия - Китай свою позицию не изменил и является предохранителем от этого. Но, когда некоторые комментаторы просят tomahawk для ударов по России, то понимают ли они, что после такого и Китай может изменить свою позицию?
До сегодня мы все просили и мечтали о разрешении на удары вглубь России на 300 км и очень счастливы, что разрешение получено и уже было два комбинированных удара.

https://www.ponomaroleg.com/obe-storony-pytayutsya-uluchshit-svoi-peregovornye-poziczii-k-20-yanvarya-2025/
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21.11.2024 23:02 Відповісти
Ударом балістичною ракетою по Дніпру кремлівський диктатор Володимир Путін визнав, що він зробив уже другий за цей рік крок до ескалації, до розширення цієї війни. Куйло із своїми вбивцями бігає по територіїУкраїни починаючи з 2014 року.ва в "зезедента" лише другий крок ...
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21.11.2024 23:04 Відповісти
Конферансье.
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21.11.2024 23:07 Відповісти
володя почни вже щось робити у напрямку своеи зброи, твои стурбованисть та занепокоеня путину до сраци.
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21.11.2024 23:07 Відповісти
зеленский.тебя уже ненавидит 99 процентов народа Украины .****** со своим ермаком *****
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21.11.2024 23:08 Відповісти
Бабченко-

Речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр: Нам відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності. ... Ми попередили Україну та наших близьких союзників за кілька днів заздалегідь, щоб допомогти їм підготуватись.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. ... Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

*****, ****, без комментариев.
Долбаное дежа-вю.
Шашлыки в обе руки.
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21.11.2024 23:12 Відповісти
Опа так це ж вчора було нагнітаніє !?
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21.11.2024 23:53 Відповісти
Зеленскому доповіли про другий за цей рік крок Пуйла до розширення цієї війни!!! Ай-йа-йай!!!
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22.11.2024 00:09 Відповісти
Ну он расширяет, ему есть чем, а мы? Патужна абеспакоимся?
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22.11.2024 01:16 Відповісти
А що зробив особисто ти, щоб ця війна не розпочалась в 24.02.2022 року!?
Ти робив навпаки, щоб руський мір прийшов в Київ!
Ти все злив вагнеровцям, ти не дбав про армію та оборону, ти гульбенив, турборежимив, кварталив і карав, крав, крав разом з кумою Оленою Кравець, Оленою-скумбрією і всім квартальним шоблом!
Шановні Українці!
Давайте вижинемо й судитимемо цею зелену гниду, поки воно всіх нас не довело до могильної ями!!!
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22.11.2024 07:08 Відповісти
Активно зазирав в очко хутіну він
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22.11.2024 08:34 Відповісти
А ти визнав що в черовий раз знехтував попередженням із за якого могло загинути багато людей.
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22.11.2024 07:51 Відповісти
Для всіх зелених і "мудрого нАріду": мріяти про те, що путік вже хоче миру - дурня!, путіку діватися нікуди, він або здохне або доб'ється свого - знищення України! І вина в цьому буде зелені і "мудрого нАріду"!
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22.11.2024 10:10 Відповісти
Йому дозволили говорити будь що- рішення приймає ермак.
В цьому особливість рос.проекту сн,щоби прикривати групу ермака(т.зв.5-6 "менеджерів").
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22.11.2024 10:38 Відповісти
Коли це все закiнчиться? Цей дурдом на Украiнi.
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22.11.2024 11:47 Відповісти
 
 