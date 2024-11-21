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Новини Фото Війна
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Зеленський відзначив воїнів ДШВ державними нагородами. ФОТОрепортаж

З нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та рідними загиблих Героїв України і вручив державні нагороди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський привітав десантників з Днем ДШВ

"Немає такої дійсно гарячої ділянки нашого фронту, яка б не відчула силу наших ДШВ. І окремо хочу подякувати нашим воїнам-десантникам за Курську операцію – за те, що Україна довела, що здатна за будь-яких обставин спрямовувати цю війну так, щоб у Росії розуміли, що вони накоїли цією війною і що вони будуть за це обов'язково відповідати", – сказав Зеленський.

Глава держави вручив орден "Золота Зірка" рідним трьох загиблих Героїв України. Найвищого звання посмертно удостоєні:

  • лейтенант Віталій Дудай
  • старший сапер Данило Звонарьов
  • сержант Артем Собченко

родини загиблих Героїв України отримали нагороди
родини загиблих Героїв України отримали нагороди
родини загиблих Героїв України отримали нагороди

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Героя України 19 захисникам, 10 з них - посмертно

Ще два Герої України особисто отримали орден "Золота Зірка":

  • полковник Євген Ласійчук
  • майор Руслан Панезьоров

нагородження Героїв України
нагородження Героїв України

Ще двом захисникам Зеленський вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг". Її отримали полковник Андрій Ткачук та Полковник Олексій Явкун.

Зеленський нагородив десантників
Зеленський нагородив десантників
Зеленський нагородив десантників

Крім того, глава держави відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів і княгині Ольги ІІ ступеня.

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Зеленський відзначив частини до Дня ДШВ
Зеленський відзначив частини до Дня ДШВ

Президент передав відзнаку "За мужність та відвагу" 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ, а також присвоїв 77-й окремій десантно-штурмовій бригаді почесне найменування "Наддніпрянська" та 148-й окремій артилерійській бригаді – "Житомирська".

Автор: 

Герой України (314) Зеленський Володимир (23815) нагорода (1260) Десантно-штурмові війська (220)


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Топ коментарі
+4
Обдолбаний продажний злодюжний аморал.
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21.11.2024 20:24
+3
Та це ж піськограй!!
Та це ж уклоніст!!
Що роблять там всі ці люди в Формі????!!!!!
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21.11.2024 20:01
+3
Яке воно фальшиве
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21.11.2024 20:19
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Та це ж піськограй!!
Та це ж уклоніст!!
Що роблять там всі ці люди в Формі????!!!!!
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21.11.2024 20:01 Відповісти
Продають свою душу...
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21.11.2024 20:27 Відповісти
Скільки треба мати терпіння щоб його не придушити .
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21.11.2024 20:17 Відповісти
Яке воно фальшиве
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21.11.2024 20:19 Відповісти
Обдолбаний продажний злодюжний аморал.
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21.11.2024 20:24 Відповісти
Ухилянт відзначив воїнів... Пундуц... Повний...
Кінець Світу от-от...
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21.11.2024 20:33 Відповісти
Змія підколодна.
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21.11.2024 20:35 Відповісти
що по Содолю...він же з ДШВ
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21.11.2024 22:31 Відповісти
Мог бы и Татарова удостоить героя за крышевание регианалов и за то что чеченцев в центре мочил
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22.11.2024 01:31 Відповісти
Чомусь нагоди отримують лише штабні офіцери а у полі ми звичайні ДШВ які захищають свою країну.хай ті герої яких відначів призедент поповнять лави 79дшв бо там з ДШВ один Орест залишився а всі інші або 200 або 300 але чомусь всч
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22.11.2024 02:08 Відповісти
 
 