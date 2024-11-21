Зеленський відзначив воїнів ДШВ державними нагородами. ФОТОрепортаж
З нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та рідними загиблих Героїв України і вручив державні нагороди.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Немає такої дійсно гарячої ділянки нашого фронту, яка б не відчула силу наших ДШВ. І окремо хочу подякувати нашим воїнам-десантникам за Курську операцію – за те, що Україна довела, що здатна за будь-яких обставин спрямовувати цю війну так, щоб у Росії розуміли, що вони накоїли цією війною і що вони будуть за це обов'язково відповідати", – сказав Зеленський.
Глава держави вручив орден "Золота Зірка" рідним трьох загиблих Героїв України. Найвищого звання посмертно удостоєні:
- лейтенант Віталій Дудай
- старший сапер Данило Звонарьов
- сержант Артем Собченко
Ще два Герої України особисто отримали орден "Золота Зірка":
- полковник Євген Ласійчук
- майор Руслан Панезьоров
Ще двом захисникам Зеленський вручив відзнаку "Хрест бойових заслуг". Її отримали полковник Андрій Ткачук та Полковник Олексій Явкун.
Крім того, глава держави відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів і княгині Ольги ІІ ступеня.
Президент передав відзнаку "За мужність та відвагу" 199-му навчальному центру Десантно-штурмових військ, а також присвоїв 77-й окремій десантно-штурмовій бригаді почесне найменування "Наддніпрянська" та 148-й окремій артилерійській бригаді – "Житомирська".
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Та це ж уклоніст!!
Що роблять там всі ці люди в Формі????!!!!!
Кінець Світу от-от...