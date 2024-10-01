Зеленський присвоїв звання Героя України 19 захисникам, 10 з них - посмертно
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із удостоєнням ордена ордена "Золота зірка" 19 військовослужбовцям, 10 воїнам - посмертно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Нагороди присвоєні за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.
Звання Герой України присвоєно:
- Багнюку Сергію Калениковичу – солдату (посмертно)
- Бадіці Денису Михайловичу – старшому лейтенанту (посмертно)
- Бомбелі Владиславу Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)
- Демчику Андрію Володимировичу – солдату (посмертно)
- Замоцькому Ігорю Вадимовичу – молодшому сержанту (посмертно)
- Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)
- Свіщу Олександру Олександровичу – солдату (посмертно)
- Станкусу Артуру Альбертасовичу – солдату (посмертно)
- Тимусю Юрію Володимировичу – підполковнику (посмертно)
- Харченку Віталію Олеговичу – старшому солдату (посмертно)
Також Героя України присвоєно:
- лейтенантові Цимбалу Богдану Олександровичу;
- молодшому сержанту Орлу Тимофію Романовичу;
- полковнику Волошину Дмитру Сергійовичу;
- сержанту Кроковцю Олександру Володимировичу;
- підполковнику Маньку Валентину Миколайовичу;
- солдату Сергієнку Андрію Сергійовичу;
- солдату Федоровському Олександру Миколайовичу;
- молодшому лейтенантові Шеметі Дмитру Сергійовичу;
- капітану Ширяєву Олегу Вікторовичу.
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