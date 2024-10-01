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Зеленський присвоїв звання Героя України 19 захисникам, 10 з них - посмертно

Зеленський присвоїв 10 полеглим воїнам звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із удостоєнням ордена ордена "Золота зірка" 19 військовослужбовцям, 10 воїнам - посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Нагороди присвоєні за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Звання Герой України присвоєно:

  • Багнюку Сергію Калениковичу – солдату (посмертно)
  • Бадіці Денису Михайловичу – старшому лейтенанту (посмертно)
  • Бомбелі Владиславу Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)
  • Демчику Андрію Володимировичу – солдату (посмертно)
  • Замоцькому Ігорю Вадимовичу – молодшому сержанту (посмертно)
  • Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)
  • Свіщу Олександру Олександровичу – солдату (посмертно)
  • Станкусу Артуру Альбертасовичу – солдату (посмертно)
  • Тимусю Юрію Володимировичу – підполковнику (посмертно)
  • Харченку Віталію Олеговичу – старшому солдату (посмертно)

Також Героя України присвоєно:

  • лейтенантові Цимбалу Богдану Олександровичу;
  • молодшому сержанту Орлу Тимофію Романовичу;
  • полковнику Волошину Дмитру Сергійовичу;
  • сержанту Кроковцю Олександру Володимировичу;
  • підполковнику Маньку Валентину Миколайовичу;
  • солдату Сергієнку Андрію Сергійовичу;
  • солдату Федоровському Олександру Миколайовичу;
  • молодшому лейтенантові Шеметі Дмитру Сергійовичу;
  • капітану Ширяєву Олегу Вікторовичу.

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Автор: 

Герой України (318) Зеленський Володимир (24004) нагорода (1265) військовослужбовці (4778)


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А живих чому в списку немає?! Шкодять популярности Зе-макаки?!
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01.10.2024 13:23 Відповісти
Бо живі знають, що це за лайно - можуть і по неголеному тупому писку зарядити чи з руки, чи з ноги.
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01.10.2024 13:27 Відповісти
Гундос тупий нікого крім Єрмачилла до свого глистоподібного тільця не допускає. От цікаво, таке велике кохання, але хто кого іппе: Гундос Єрмачилло чи навпаки?
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01.10.2024 13:31 Відповісти
Навіть тут бажання наіппати... "Посмертно", коли вже людини нема - бл.дський ЗЄлений дебільний цирк... Кончені тварюки і обрані дебіли, і дебіли, котрі це лайно обирали ((( Жеріть тепер, славте свого тупого неголеного оленя і йдіть вже, нарешті, тупі бобіки, Крим звільняти, бо ВАШ всратий Буданов щось не тримає слова.
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01.10.2024 13:26 Відповісти
Сотні тисяч людей були би живі та не покалічились би , якби ВОНО не поперлося в Президенти по завданню хасидоолігархів на чолі с Бенею. Йди вже геть к своїм рахункам та нерухомості. Скільки вже можна знущатися над Україною ... на радість Путлу?!
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01.10.2024 13:32 Відповісти
Вічна слава Героям!
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01.10.2024 14:04 Відповісти
С.У.М. - ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ!
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01.10.2024 14:22 Відповісти
Чому орден "Золота зірка", не "Золотий тризуб"?
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01.10.2024 14:36 Відповісти
 
 