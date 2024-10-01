Зеленський присвоїв звання Героя України 19 захисникам, 10 з них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із удостоєнням ордена ордена "Золота зірка" 19 військовослужбовцям, 10 воїнам - посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Нагороди присвоєні за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Звання Герой України присвоєно:

Багнюку Сергію Калениковичу – солдату (посмертно)

Бадіці Денису Михайловичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Бомбелі Владиславу Олександровичу – молодшому сержанту (посмертно)

Демчику Андрію Володимировичу – солдату (посмертно)

Замоцькому Ігорю Вадимовичу – молодшому сержанту (посмертно)

Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)

Свіщу Олександру Олександровичу – солдату (посмертно)

Станкусу Артуру Альбертасовичу – солдату (посмертно)

Тимусю Юрію Володимировичу – підполковнику (посмертно)

Харченку Віталію Олеговичу – старшому солдату (посмертно)

Також Героя України присвоєно:

лейтенантові Цимбалу Богдану Олександровичу;

молодшому сержанту Орлу Тимофію Романовичу;

полковнику Волошину Дмитру Сергійовичу;

сержанту Кроковцю Олександру Володимировичу;

підполковнику Маньку Валентину Миколайовичу;

солдату Сергієнку Андрію Сергійовичу;

солдату Федоровському Олександру Миколайовичу;

молодшому лейтенантові Шеметі Дмитру Сергійовичу;

капітану Ширяєву Олегу Вікторовичу.

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