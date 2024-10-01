Зеленский присвоил звание Героя Украины 19 защитникам, 10 из них – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена ордена ордена "Золота зірка" 19 военнослужащим, 10 воинам - посмертно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Награды присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.
Звание Герой Украины присвоено:
- Багнюку Сергею Калениковичу - солдату (посмертно)
- Бадике Денису Михайловичу - старшему лейтенанту (посмертно)
- Бомбеле Владиславу Александровичу - младшему сержанту (посмертно)
- Демчику Андрею Владимировичу - солдату (посмертно)
- Замоцкому Игорю Вадимовичу - младшему сержанту (посмертно)
- Пильщикову Андрею Борисовичу - майору (посмертно)
- Свищу Александру Александровичу - солдату (посмертно)
- Станкусу Артуру Альбертасовичу - солдату (посмертно)
- Тимусю Юрию Владимировичу - подполковнику (посмертно)
- Харченко Виталию Олеговичу - старшему солдату (посмертно)
Також Героя України присвоєно:
- лейтенанту Цымбалу Богдану Александровичу;
- младшему сержанту Орлу Тимофею Романовичу;
- полковнику Волошину Дмитрию Сергеевичу;
- сержанту Кроковцу Александру Владимировичу;
- подполковнику Манько Валентину Николаевичу;
- солдату Сергиенко Андрею Сергеевичу;
- солдату Федоровскому Александру Николаевичу;
- младшему лейтенанту Шемете Дмитрию Сергеевичу;
- капитану Ширяеву Олегу Викторовичу.
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drowsy_cat
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Kindrat74
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zhekan
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