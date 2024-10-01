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Зеленский присвоил звание Героя Украины 19 защитникам, 10 из них – посмертно

Зеленський присвоїв 10 полеглим воїнам звання Героя України

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена ордена ордена "Золота зірка" 19 военнослужащим, 10 воинам - посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Награды присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Звание Герой Украины присвоено:

  • Багнюку Сергею Калениковичу - солдату (посмертно)
  • Бадике Денису Михайловичу - старшему лейтенанту (посмертно)
  • Бомбеле Владиславу Александровичу - младшему сержанту (посмертно)
  • Демчику Андрею Владимировичу - солдату (посмертно)
  • Замоцкому Игорю Вадимовичу - младшему сержанту (посмертно)
  • Пильщикову Андрею Борисовичу - майору (посмертно)
  • Свищу Александру Александровичу - солдату (посмертно)
  • Станкусу Артуру Альбертасовичу - солдату (посмертно)
  • Тимусю Юрию Владимировичу - подполковнику (посмертно)
  • Харченко Виталию Олеговичу - старшему солдату (посмертно)

Також Героя України присвоєно:

  • лейтенанту Цымбалу Богдану Александровичу;
  • младшему сержанту Орлу Тимофею Романовичу;
  • полковнику Волошину Дмитрию Сергеевичу;
  • сержанту Кроковцу Александру Владимировичу;
  • подполковнику Манько Валентину Николаевичу;
  • солдату Сергиенко Андрею Сергеевичу;
  • солдату Федоровскому Александру Николаевичу;
  • младшему лейтенанту Шемете Дмитрию Сергеевичу;
  • капитану Ширяеву Олегу Викторовичу.

Смотрите: Зеленский вручил "Золоту Зірку" семье Героя Украины Андрея Субботина, который на "Азовстали" женился с кольцами из фольги и через 2 дня погиб. ФОТОрепортаж

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20511) награда (1802) военнослужащие (6158)


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А живих чому в списку немає?! Шкодять популярности Зе-макаки?!
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01.10.2024 13:23 Ответить
Бо живі знають, що це за лайно - можуть і по неголеному тупому писку зарядити чи з руки, чи з ноги.
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01.10.2024 13:27 Ответить
Гундос тупий нікого крім Єрмачилла до свого глистоподібного тільця не допускає. От цікаво, таке велике кохання, але хто кого іппе: Гундос Єрмачилло чи навпаки?
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01.10.2024 13:31 Ответить
Навіть тут бажання наіппати... "Посмертно", коли вже людини нема - бл.дський ЗЄлений дебільний цирк... Кончені тварюки і обрані дебіли, і дебіли, котрі це лайно обирали ((( Жеріть тепер, славте свого тупого неголеного оленя і йдіть вже, нарешті, тупі бобіки, Крим звільняти, бо ВАШ всратий Буданов щось не тримає слова.
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01.10.2024 13:26 Ответить
Сотні тисяч людей були би живі та не покалічились би , якби ВОНО не поперлося в Президенти по завданню хасидоолігархів на чолі с Бенею. Йди вже геть к своїм рахункам та нерухомості. Скільки вже можна знущатися над Україною ... на радість Путлу?!
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01.10.2024 13:32 Ответить
Вічна слава Героям!
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01.10.2024 14:04 Ответить
С.У.М. - ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ!
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01.10.2024 14:22 Ответить
Чому орден "Золота зірка", не "Золотий тризуб"?
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01.10.2024 14:36 Ответить
 
 