Зеленский присвоил звание Героя Украины 19 защитникам, 10 из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена ордена ордена "Золота зірка" 19 военнослужащим, 10 воинам - посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Награды присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу.

Звание Герой Украины присвоено:

Багнюку Сергею Калениковичу - солдату (посмертно)

Бадике Денису Михайловичу - старшему лейтенанту (посмертно)

Бомбеле Владиславу Александровичу - младшему сержанту (посмертно)

Демчику Андрею Владимировичу - солдату (посмертно)

Замоцкому Игорю Вадимовичу - младшему сержанту (посмертно)

Пильщикову Андрею Борисовичу - майору (посмертно)

Свищу Александру Александровичу - солдату (посмертно)

Станкусу Артуру Альбертасовичу - солдату (посмертно)

Тимусю Юрию Владимировичу - подполковнику (посмертно)

Харченко Виталию Олеговичу - старшему солдату (посмертно)

Також Героя України присвоєно:

лейтенанту Цымбалу Богдану Александровичу;

младшему сержанту Орлу Тимофею Романовичу;

полковнику Волошину Дмитрию Сергеевичу;

сержанту Кроковцу Александру Владимировичу;

подполковнику Манько Валентину Николаевичу;

солдату Сергиенко Андрею Сергеевичу;

солдату Федоровскому Александру Николаевичу;

младшему лейтенанту Шемете Дмитрию Сергеевичу;

капитану Ширяеву Олегу Викторовичу.

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