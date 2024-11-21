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Новости Фото Война
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Зеленский отметил наградами воинов ДШВ государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ

По случаю Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военными и родными погибших Героев Украины и вручил государственные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський привітав десантників з Днем ДШВ

"Нет такого действительно горячего участка нашего фронта, который бы не почувствовал силу наших ДШВ. И отдельно хочу поблагодарить наших воинов-десантников за Курскую операцию - за то, что Украина доказала, что способна при любых обстоятельствах направлять эту войну так, чтобы в России понимали, что они натворили этой войной и что они будут за это обязательно отвечать", - сказал Зеленский.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" родным трех погибших Героев Украины. Высшего звания посмертно удостоены:

  • лейтенант Виталий Дудай
  • старший сапер Даниил Звонарев
  • сержант Артем Собченко

родини загиблих Героїв України отримали нагороди
родини загиблих Героїв України отримали нагороди
родини загиблих Героїв України отримали нагороди

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Еще два Героя Украины лично получили орден "Золотая Звезда":

  • полковник Евгений Ласийчук
  • майор Руслан Панезёров

нагородження Героїв України
нагородження Героїв України

Еще двум защитникам Зеленский вручил награду "Крест боевых заслуг". Ее получили полковник Андрей Ткачук и полковник Алексей Явкун.

Зеленський нагородив десантників
Зеленський нагородив десантників
Зеленський нагородив десантників

Кроме того, глава государства отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней и княгини Ольги ІІ степени.

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Зеленський відзначив частини до Дня ДШВ
Зеленський відзначив частини до Дня ДШВ

Президент передал награду "За мужество и отвагу" 199-му учебному центру Десантно-штурмовых войск, а также присвоил 77-й отдельной десантно-штурмовой бригаде почетное наименование "Надднепрянская" и 148-й отдельной артиллерийской бригаде - "Житомирская".

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20365) награда (1798) Десантно-штурмовые войска (218)


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Топ комментарии
+4
Обдолбаний продажний злодюжний аморал.
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21.11.2024 20:24
+3
Та це ж піськограй!!
Та це ж уклоніст!!
Що роблять там всі ці люди в Формі????!!!!!
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21.11.2024 20:01
+3
Яке воно фальшиве
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21.11.2024 20:19
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Та це ж піськограй!!
Та це ж уклоніст!!
Що роблять там всі ці люди в Формі????!!!!!
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21.11.2024 20:01 Ответить
Продають свою душу...
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21.11.2024 20:27 Ответить
Скільки треба мати терпіння щоб його не придушити .
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21.11.2024 20:17 Ответить
Яке воно фальшиве
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21.11.2024 20:19 Ответить
Обдолбаний продажний злодюжний аморал.
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21.11.2024 20:24 Ответить
Ухилянт відзначив воїнів... Пундуц... Повний...
Кінець Світу от-от...
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21.11.2024 20:33 Ответить
Змія підколодна.
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21.11.2024 20:35 Ответить
що по Содолю...він же з ДШВ
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21.11.2024 22:31 Ответить
Мог бы и Татарова удостоить героя за крышевание регианалов и за то что чеченцев в центре мочил
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22.11.2024 01:31 Ответить
Чомусь нагоди отримують лише штабні офіцери а у полі ми звичайні ДШВ які захищають свою країну.хай ті герої яких відначів призедент поповнять лави 79дшв бо там з ДШВ один Орест залишився а всі інші або 200 або 300 але чомусь всч
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22.11.2024 02:08 Ответить
 
 