Зеленский отметил наградами воинов ДШВ государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ

По случаю Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военными и родными погибших Героев Украины и вручил государственные награды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Нет такого действительно горячего участка нашего фронта, который бы не почувствовал силу наших ДШВ. И отдельно хочу поблагодарить наших воинов-десантников за Курскую операцию - за то, что Украина доказала, что способна при любых обстоятельствах направлять эту войну так, чтобы в России понимали, что они натворили этой войной и что они будут за это обязательно отвечать", - сказал Зеленский.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" родным трех погибших Героев Украины. Высшего звания посмертно удостоены:

лейтенант Виталий Дудай

старший сапер Даниил Звонарев

сержант Артем Собченко







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Еще два Героя Украины лично получили орден "Золотая Звезда":

полковник Евгений Ласийчук

майор Руслан Панезёров





Еще двум защитникам Зеленский вручил награду "Крест боевых заслуг". Ее получили полковник Андрей Ткачук и полковник Алексей Явкун.







Кроме того, глава государства отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней и княгини Ольги ІІ степени.

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Президент передал награду "За мужество и отвагу" 199-му учебному центру Десантно-штурмовых войск, а также присвоил 77-й отдельной десантно-штурмовой бригаде почетное наименование "Надднепрянская" и 148-й отдельной артиллерийской бригаде - "Житомирская".