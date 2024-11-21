Зеленский отметил наградами воинов ДШВ государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ
По случаю Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военными и родными погибших Героев Украины и вручил государственные награды.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Нет такого действительно горячего участка нашего фронта, который бы не почувствовал силу наших ДШВ. И отдельно хочу поблагодарить наших воинов-десантников за Курскую операцию - за то, что Украина доказала, что способна при любых обстоятельствах направлять эту войну так, чтобы в России понимали, что они натворили этой войной и что они будут за это обязательно отвечать", - сказал Зеленский.
Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" родным трех погибших Героев Украины. Высшего звания посмертно удостоены:
- лейтенант Виталий Дудай
- старший сапер Даниил Звонарев
- сержант Артем Собченко
Еще два Героя Украины лично получили орден "Золотая Звезда":
- полковник Евгений Ласийчук
- майор Руслан Панезёров
Еще двум защитникам Зеленский вручил награду "Крест боевых заслуг". Ее получили полковник Андрей Ткачук и полковник Алексей Явкун.
Кроме того, глава государства отметил защитников и защитниц орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней и княгини Ольги ІІ степени.
Президент передал награду "За мужество и отвагу" 199-му учебному центру Десантно-штурмовых войск, а также присвоил 77-й отдельной десантно-штурмовой бригаде почетное наименование "Надднепрянская" и 148-й отдельной артиллерийской бригаде - "Житомирская".
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Та це ж уклоніст!!
Що роблять там всі ці люди в Формі????!!!!!
Кінець Світу от-от...