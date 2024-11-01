ДШВ с начала операции на Курщине уничтожили и ранили почти 8 тыс. военных РФ. ИНФОГРАФИКА
С начала операции на Курщине украинские десантники нанесли российским войскам потери в почти 8 тысяч человек. Это равняется 15 батальонам.
Об этом сообщило командование ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, санитарные и безвозвратные потери среди российских оккупантов составили 7980 человек.
Также десантники уничтожили и повредили 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 592 автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой специальной техники.
В воздухе уничтожено 3 вертолета и 146 дронов противника различных типов. А именно: боевых вертолетов Ка-52 - 2, Ми-8 - 1, разведывательных дронов - 111 различных типов, ударных - 34 (Шахед, Ланцет) и 1 разведывательно-ударный БПЛА "Орион".
9 874 FPV-дронов подавлены средствами РЭБ десантников.
В плен было взято почти 300 военных РФ, захвачено 9 танков, 4 БТР, 9 пушек, 6 минометов и тому подобное.
