РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4252 посетителя онлайн
Новости Война
1 084 2

ДШВ с начала операции на Курщине уничтожили и ранили почти 8 тыс. военных РФ. ИНФОГРАФИКА

Десантники назвали втрати РФ на Курщині

С начала операции на Курщине украинские десантники нанесли российским войскам потери в почти 8 тысяч человек. Это равняется 15 батальонам.

Об этом сообщило командование ДШВ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, санитарные и безвозвратные потери среди российских оккупантов составили 7980 человек.

Десантники назвали втрати РФ на Курщині

Также десантники уничтожили и повредили 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 592 автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой специальной техники.

Также читайте: Поддержка оборонной сферы РФ Китаем является решающим фактором для продолжения войны против Украины, - представитель США в ООН Вуд

В воздухе уничтожено 3 вертолета и 146 дронов противника различных типов. А именно: боевых вертолетов Ка-52 - 2, Ми-8 - 1, разведывательных дронов - 111 различных типов, ударных - 34 (Шахед, Ланцет) и 1 разведывательно-ударный БПЛА "Орион".

9 874 FPV-дронов подавлены средствами РЭБ десантников.

В плен было взято почти 300 военных РФ, захвачено 9 танков, 4 БТР, 9 пушек, 6 минометов и тому подобное.

Читайте: Зеленский: Россия ничем не защищена. К началу операции под Курском было несколько тысяч военных РФ, сейчас – 45 000

Автор: 

россия (97378) потери (4564) Десантно-штурмовые войска (240) Курск (1188)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
01.11.2024 13:14 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 13:55 Ответить
 
 