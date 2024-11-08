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Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир Героям Украины и членам семей павших воинов, которые удостоены этого звания посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України

Глава государства вручил 30 сертификатов на жилье: 25 - воинам и родным погибших военнослужащих Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, Сил территориальной обороны, а также пять - представителям Национальной гвардии и ГСЧС.

Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири

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Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири

Президент подчеркнул, что за время полномасштабной войны тысячи украинцев проявили свои лучшие добродетели, крепкую волю, чрезвычайную отвагу и самоотверженность на поле битвы.

вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам
вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам
вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам
вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам

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вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам
вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам
вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам

"Украина непременно достигнет своей цели - жить в настоящем мире, иметь свою волю и свое государство. И будущие наши поколения, которые будут жить в таком государстве, всегда будут знать и уважать героев, которые сохранили Украину, ее независимость, жизнь каждого из нас", - отметил Зеленский.

Автор: 

Герой Украины (456) жилье (908) Зеленский Владимир (20336)


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Топ комментарии
+4
Тварина піариться на смерті
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08.11.2024 20:20
+4
А що це, в обовʼязках президента це прописано? Чи може він за свої профінансував будівництво?
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08.11.2024 20:49
+3
Не зовсім зрозуміло навіщо квартири родичам. Вони що на вулиці живуть чи що? Може і їсти їм нема чого .У такому разі дайте їм місце у гуртожитку і талони до пузатой хати. Або хату десь у глибокому селі. Монетизація героїзму родичами це дуже хибка справа.

І до речі, війна вже вийграна чи що? Є якась гарантійна що какцап до тієї квартири не дійде?
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08.11.2024 20:32
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Тварина піариться на смерті
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08.11.2024 20:20 Ответить
Не зовсім зрозуміло навіщо квартири родичам. Вони що на вулиці живуть чи що? Може і їсти їм нема чого .У такому разі дайте їм місце у гуртожитку і талони до пузатой хати. Або хату десь у глибокому селі. Монетизація героїзму родичами це дуже хибка справа.

І до речі, війна вже вийграна чи що? Є якась гарантійна що какцап до тієї квартири не дійде?
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08.11.2024 20:32 Ответить
А що це, в обовʼязках президента це прописано? Чи може він за свої профінансував будівництво?
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08.11.2024 20:49 Ответить
Это Залужный отдал подаренный ему миллион долларов армия
А Зеленский удавится за копейку
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08.11.2024 21:12 Ответить
Краще ключі а не сертифікати.....
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08.11.2024 21:10 Ответить
Так , сертифікат , це не квартира , це просто папірець-обіцянка .
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08.11.2024 21:37 Ответить
Квартири треба не мертвим. Квартири треба живим. Кожному захиснику який воює треба видати по квартирі чи будинку. Тоді є гарантія що коли воїн повернеться з війни, йому буде де жити і він зможе створити свою сім'ю. А без власного житла, кому ти потрібен.
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08.11.2024 21:31 Ответить
Житло першочергово потрібно надати воїнам у яких домівки в окупації залишилися , і тим у кого знищене , а тако ж воїнам іноземцям які нас захищають -- "Грузинський національний батальон ", білорусам "Кастуся Калиновського " , РДК , Сібірський бат , Чеченський "шейха Мансура "...
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08.11.2024 21:45 Ответить
Квартири в Харкові, Запоріжжі, Сумах чи Херсоні?
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09.11.2024 10:01 Ответить
 
 