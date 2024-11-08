Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир Героям Украины и членам семей павших воинов, которые удостоены этого звания посмертно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства вручил 30 сертификатов на жилье: 25 - воинам и родным погибших военнослужащих Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, Сил территориальной обороны, а также пять - представителям Национальной гвардии и ГСЧС.













Читайте также: Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) погибшему воину Владимиру Гапьяку







Президент подчеркнул, что за время полномасштабной войны тысячи украинцев проявили свои лучшие добродетели, крепкую волю, чрезвычайную отвагу и самоотверженность на поле битвы.









Смотрите также: Зеленский встретился с родными Героев Украины и вручил ордена "Золотая Звезда" и сертификаты на квартиры. ФОТОрепортаж









"Украина непременно достигнет своей цели - жить в настоящем мире, иметь свою волю и свое государство. И будущие наши поколения, которые будут жить в таком государстве, всегда будут знать и уважать героев, которые сохранили Украину, ее независимость, жизнь каждого из нас", - отметил Зеленский.