Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави вручив 30 сертифікатів на житло: 25 – воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, а також п’ять – представникам Національної гвардії та ДСНС.













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Президент наголосив, що за час повномасштабної війни тисячі українців проявили свої найкращі чесноти, міцну волю, надзвичайну відвагу та самовідданість на полі битви.









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"Україна неодмінно досягне своєї мети жити у справжньому мирі, мати свою волю та свою державу. І майбутні наші покоління, що житимуть у такій державі, завжди знатимуть і шануватимуть героїв, що зберегли Україну, її незалежність, життя кожного з нас", – зауважив Зеленський.