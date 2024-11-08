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Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України

Глава держави вручив 30 сертифікатів на житло: 25 – воїнам і рідним загиблих військовослужбовців Сухопутних військ, Повітряних сил, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Сил територіальної оборони, а також п’ять – представникам Національної гвардії та ДСНС.

Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири

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Зеленський вручив сертифікати на квартири
Зеленський вручив сертифікати на квартири

Президент наголосив, що за час повномасштабної війни тисячі українців проявили свої найкращі чесноти, міцну волю, надзвичайну відвагу та самовідданість на полі битви.

вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам
вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам
вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам
вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам

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вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам
вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам
вручення сертифікатів на житло Героям України та їх родинам

"Україна неодмінно досягне своєї мети жити у справжньому мирі, мати свою волю та свою державу. І майбутні наші покоління, що житимуть у такій державі, завжди знатимуть і шануватимуть героїв, що зберегли Україну, її незалежність, життя кожного з нас", – зауважив Зеленський.

Автор: 

Герой України (328) житло (1100) Зеленський Володимир (24607)


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Топ коментарі
+4
Тварина піариться на смерті
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08.11.2024 20:20 Відповісти
+4
А що це, в обовʼязках президента це прописано? Чи може він за свої профінансував будівництво?
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08.11.2024 20:49 Відповісти
+3
Не зовсім зрозуміло навіщо квартири родичам. Вони що на вулиці живуть чи що? Може і їсти їм нема чого .У такому разі дайте їм місце у гуртожитку і талони до пузатой хати. Або хату десь у глибокому селі. Монетизація героїзму родичами це дуже хибка справа.

І до речі, війна вже вийграна чи що? Є якась гарантійна що какцап до тієї квартири не дійде?
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08.11.2024 20:32 Відповісти
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Тварина піариться на смерті
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08.11.2024 20:20 Відповісти
Не зовсім зрозуміло навіщо квартири родичам. Вони що на вулиці живуть чи що? Може і їсти їм нема чого .У такому разі дайте їм місце у гуртожитку і талони до пузатой хати. Або хату десь у глибокому селі. Монетизація героїзму родичами це дуже хибка справа.

І до речі, війна вже вийграна чи що? Є якась гарантійна що какцап до тієї квартири не дійде?
показати весь коментар
08.11.2024 20:32 Відповісти
А що це, в обовʼязках президента це прописано? Чи може він за свої профінансував будівництво?
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08.11.2024 20:49 Відповісти
Это Залужный отдал подаренный ему миллион долларов армия
А Зеленский удавится за копейку
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08.11.2024 21:12 Відповісти
Краще ключі а не сертифікати.....
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08.11.2024 21:10 Відповісти
Так , сертифікат , це не квартира , це просто папірець-обіцянка .
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08.11.2024 21:37 Відповісти
Квартири треба не мертвим. Квартири треба живим. Кожному захиснику який воює треба видати по квартирі чи будинку. Тоді є гарантія що коли воїн повернеться з війни, йому буде де жити і він зможе створити свою сім'ю. А без власного житла, кому ти потрібен.
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08.11.2024 21:31 Відповісти
Житло першочергово потрібно надати воїнам у яких домівки в окупації залишилися , і тим у кого знищене , а тако ж воїнам іноземцям які нас захищають -- "Грузинський національний батальон ", білорусам "Кастуся Калиновського " , РДК , Сібірський бат , Чеченський "шейха Мансура "...
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08.11.2024 21:45 Відповісти
Квартири в Харкові, Запоріжжі, Сумах чи Херсоні?
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09.11.2024 10:01 Відповісти
 
 