Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) погибшему воину Владимиру Гапьяку

Президента Украины Владимира Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) старшему солдату 68 егерской бригады Гапьяку Владимиру Мироновичу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст петиции.

Сейчас петиция собрала чуть более 17 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых.

Поддержать ее можно по ссылке

"Прошу Вас рассмотреть петицию о присвоении почетного звания Героя Украины (посмертно) храброму, отважному защитнику нашей Родины, старшему солдату, стрелку-санитару 2 батальона 4 роты 3 взвода 68 егерской бригады Гапьяку Владимиру Мироновичу 25.09.1969 года рождения. Владимир проживал в с. Бирче, Львовской области вместе с семьей, женой, дочерью и тремя сыновьями. (Все сыновья также военнослужащие, которые защищали и защищают государство еще с 2014 года.)", - отмечает автор петиции Гапьяк Оксана.

"Как только произошло полномасштабное вторжение России в Украину, Владимир принял решение добровольно стать на защиту Родины. С честью и достоинством он вместе с побратимами защищал целостность нашего государства на Харьковском и Донецком направлениях", - говорится далее.

Гибель Героя

Как отмечается, 10 апреля 2024 года он погиб во время минометного обстрела вблизи с. Семеновка, Покровского района Донецкой области, преданный Военной присяге на верность украинскому народу. Мужественно выполнял воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Находясь в зонах активных боевых действий, он никогда не жаловался, что ему тяжело, наоборот, старался поддержать всех, убеждая, что все будет хорошо. Неоднократно спасал жизнь побратимам и никогда не оставлял в беде. Имел несколько контузий и ранений, но после выздоровления снова рвался в бой. Владимир до последнего вздоха был верен своим побратимам и государству. Он отважно выполнял свой долг гражданина Украины.

Мы горжусь своим отцом-Героем. Он все отдал за нас с вами, за свободную Украину и мир отдал свою жизнь, имея еще столько планов и несбывшихся мечтаний. Гапьяк Владимир Миронович настоящий Герой, который заслуживает высшую награду - Герой Украины (посмертно)", - добавляет Оксана.

Сын Владимира Остап Гапьяк объяснил, почему семья решила инициировать сбор подписей.

"После гибели моего отца мы инициировали представление на присвоение ему звания Героя Украины за проявленную на войне стойкость и отличную службу. Неформальным поводом для этого стало также то, что с начала войны, с 2014 года, практически вся моя семья, отец, я и двое моих братьев, участвует в войне за независимость Украины в силах обороны...Последним, кто присоединился к силам обороны (из семьи. - Ред.), был мой отец Владимир. Он добровольцем ушел на войну. В то время у него еще была отсрочка от мобилизации поскольку он имел уже более 50 лет... Почти 2 года мой отец верно и добросовестно отвоевал в 68 егерской бригаде на Донецком направлении, впоследствии под Купянском и Авдеевкой. Будучи старшим солдатом ему, за образцовое выполнение служебных обязанностей доверили командовать отделением.

За все это время, мой отец дважды был раненым, после второго ранения отказался проходить повторное ВВК для возможного увольнения со службы и вернулся на фронт. К сожалению, война есть война и она берет свое. На этот раз это был он. Погиб мой отец 10.04.2024 во время выполнения боевых задач во время ротации на позиции в результате вражеского артобстрела под Авдеевкой.

Пока что, несмотря на смерть отца, я со своим младшим братом продолжаем службу в силах обороны Украины и надеемся что все таки она закончится ее победой. Поэтому, для нас, для людей которые воевали за Украину и дальше продолжают это делать, а также для моей матери и сестры, для всей нашей семьи и будущих поколений, признание нашего отца Героем на государственном уровне это в первую очередь не о статусе или дополнительных материальных благах. Для нас это - признание всего того вклада, который наша семья сделала и продолжает делать с самого начала этой войны, стоя на защите Украины", - резюмирует воин, сын павшего Героя.