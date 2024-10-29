Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) загиблому воїну Володимиру Гап’яку

Президента України Володимира Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) старшому солдату 68 єгерської бригади Гап’яку Володимиру Мироновичу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст петиції.

Наразі петиція зібрала трохи більше 17 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних.

Підтримати її можна за посиланням

"Прошу Вас розглянути петицію про присвоєння почесного звання Героя України (посмертно) хороброму, відважному захиснику нашої Батьківщини, старшому солдату, стрільцю-санітару 2 батальйону 4 роти 3 взводу 68 єгерської бригади Гап’яку Володимиру Мироновичу 25.09.1969 року народження. Володимир проживав у с. Бірче, Львівської області разом із сім'єю, дружиною, донькою та трьома синами. (Усі сини також військовослужбовці, які боронять та захищають Державу ще з 2014 року.)", - зазначає авторка петиції Гап'як Оксана.

"Як тільки відбулося повномасштабне вторгнення росії в Україну, Володимир ухвалив рішення добровільно стати на захист Батьківщини. Із честю і гідністю він разом з побратимами боронив цілісність нашої держави на Харківському та Донецькому напрямках", - йдеться далі.

Загибель Героя

Як зазначається, 10 квітня 2024 року він загинув під час мінометного обстрілу поблизу с. Семенівка, Покровського району Донецької області, відданий Військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо виконував військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.

"Перебуваючи в зонах активних бойових дій, він ніколи не скаржився, що йому важко, навпаки, старався підтримати усіх, переконуючи, що усе буде добре. Неодноразово рятував життя побратимам і ніколи не залишав у біді. Мав декілька контузій та поранень, але після одужання знову рвався у бій. Володимир до останнього подиху був вірним своїм побратимам та державі. Він відважно виконував свій обов’язок громадянина України.

Ми пишаюся своїм батьком-Героєм. Він усе віддав за нас із вами, за вільну Україну та мир віддав своє життя, маючи ще стільки планів та нездійснених мрій. Гап’як Володимир Миронович справжній Герой, який заслуговує на найвищу нагороду - Герой України (посмертно)", - додає пані Оксана.

Син Володимира Остап Гап'як пояснив, чому родина вирішила ініціювати збір підписів.

"Після загибелі мого батька ми ініціювали подання на присвоєння йому звання Героя України за проявлену на війні стійкість і відмінну службу. Неформальним приводом для цього стало також те, що з початку війни, з 2014 року, практично вся моя сім'я, батько, я і двоє моїх братів, бере участь у війні за незалежність України у силах оборони...Останнім, хто долучився до сил оборони (з родини. - Ред.), був мій батько Володимир. Він добровольцем пішов на війну. На той час в нього ще була відстрочка від мобілізації оскільки він мав вже більше 50 років... Майже 2 роки мій батько вірно і сумлінно відвоював у 68 єгерській бригаді на Донецькому напрямку, згодом під Купянськом і Авдіївкою. Будучи старшим солдатом йому, за зразкове виконаня службових обовязків довірили командувати відділенням.

За весь цей час, мій батько двічі був пораненим, після другого поранення відмовився проходити повторне ВЛК для можливого звільнення зі служби і повернувся на фронт. На жаль, війна є війна і вона бере своє. На цей раз це був він. Загинув мій батько 10.04.2024 під час виконання бойових завдань під час ротації на позиції в результаті ворожого артобстрілу під Авдіївкою.

Поки що, незважаючи на смерть батька, я зі своїм молодшим братом продовжуємо службу в силах оборони України і сподіваємося що все таки вона закінчиться її перемогою. Тому, для нас, для людей які воювали за Україну і далі продовжують це робити, а також для моєї матері і сестри, для всієї нашої сім'ї і майбутніх поколінь, визнання нашого батька Героєм на державному рівні це в першу чергу не про статус або додаткові матеріальні блага. Для нас це - визнання всього того внеску, який наша сімя зробила і продовжує робити із самого початку цієї війни, стоячи на захисті України", - резюмує воїн, син полеглого Героя.