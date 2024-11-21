У генсека ООН закликали усі сторони війни в Україні зробити "термінові кроки для запобігання ескалації"

Речник генсека Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік закликав вжити "термінових кроків" для запобігання нової ескалації в Україні після удару Росії новою балістичною ракетою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde, таку заяву він зробив під час брифінгу.

Російський удар по Дніпру Дюжаррік назвав "тривожною подією" та закликав не допустити нової ескалації у війні, оскільки, на його думку, ситуація в Україні "рухається у неправильному напрямку".

Ми хочемо, щоб усі сторони зробили термінові кроки для запобігання ескалації ситуації, очевидно, щоб забезпечити, як ми вже багато разів говорили, захист цивільних осіб, не завдавати ударів по цивільних об'єктах чи критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури", - сказав Дюжаррік.

У Гутерріша також наголосили, що ООН сподівається на закінчення війни "відповідно до резолюцій Генасамблеї ООН, норм міжнародного права та при повазі територіальної цілісності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН закликає захистити цивільне населення через дозвіл США на удари ракетами ATACMS по РФ

РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

Читайте також: МЗС про "Орєшнік": Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії