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Новини Війна
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У генсека ООН закликали усі сторони війни в Україні зробити "термінові кроки для запобігання ескалації"

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік про удар РФ по Україні 21 листопада

Речник генсека Організації Об'єднаних Націй Стефан Дюжаррік закликав вжити "термінових кроків" для запобігання нової ескалації в Україні після удару Росії новою балістичною ракетою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde, таку заяву він зробив під час брифінгу.

Російський удар по Дніпру Дюжаррік назвав "тривожною подією" та закликав не допустити нової ескалації у війні, оскільки, на його думку, ситуація в Україні "рухається у неправильному напрямку".

Ми хочемо, щоб усі сторони зробили термінові кроки для запобігання ескалації ситуації, очевидно, щоб забезпечити, як ми вже багато разів говорили, захист цивільних осіб, не завдавати ударів по цивільних об'єктах чи критично важливих об'єктах цивільної інфраструктури", - сказав Дюжаррік.

У Гутерріша також наголосили, що ООН сподівається на закінчення війни "відповідно до резолюцій Генасамблеї ООН, норм міжнародного права та при повазі територіальної цілісності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН закликає захистити цивільне населення через дозвіл США на удари ракетами ATACMS по РФ 

РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

Читайте також: МЗС про "Орєшнік": Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії

Автор: 

ООН (3342) Дюжаррік Стефан (18) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+22
Усі сторони? Та ви шо, може "усі сторони" добровільно цю війну починали?
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21.11.2024 22:25
+17
Коли ці ідіоти зрозуміють що ***** можна перемогти лише силою.
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21.11.2024 22:24
+14
Ну, це те ж саме, що гвалтівнику на жертві і самій жертві сказати - "Альо, не так активно, розслабтесь, не рвіть одяг один одному!".
Всі ці АБВГДЕйки прикормлені пуйлом винні в тому, що відбувається і у нас, в Україні, і в Ізраїлі, але вони ВСІ співають по нотам рашки.
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21.11.2024 22:26
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21.11.2024 22:22 Відповісти
Коли ці ідіоти зрозуміють що ***** можна перемогти лише силою.
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21.11.2024 22:24 Відповісти
Краще б те ооно взагалі мовчало! Яка від нього користь вже всі побачили..
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21.11.2024 22:24 Відповісти
Усі сторони? Та ви шо, може "усі сторони" добровільно цю війну починали?
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21.11.2024 22:25 Відповісти
На Украіну натякає - щоб не відбивалась
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21.11.2024 22:25 Відповісти
За "усі сторони" здохни, гандон, з усіма родичами, курва, і родичами родичів, і всіми, хто прийде на похорони вищеперелічених.
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21.11.2024 22:25 Відповісти
Ну, це те ж саме, що гвалтівнику на жертві і самій жертві сказати - "Альо, не так активно, розслабтесь, не рвіть одяг один одному!".
Всі ці АБВГДЕйки прикормлені пуйлом винні в тому, що відбувається і у нас, в Україні, і в Ізраїлі, але вони ВСІ співають по нотам рашки.
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21.11.2024 22:26 Відповісти
всі вже зачекалися рішучих кроків від ООН, оскільки й досі не зрозуміло на яких підставах там знаходиться РФія, яку туди ніхто не приймав.
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21.11.2024 22:26 Відповісти
Ооністи ніяк не зрозуміють, що не можна домовитись зі скаженим собакою щоб він не кусався!
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21.11.2024 22:27 Відповісти
Все вони розуміють... Вони просто пригодовані і давно.
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22.11.2024 00:08 Відповісти
Респект за нове прізвисько цієї ганебної "організації"😁
Такого ще не було! Хоч лежить на поверхні😁
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22.11.2024 10:08 Відповісти
Коли ***** забиває на заклики ООН це гуд, немає питань.йдіть за російським кораблем крок у крок і не збивайтеся зі шляху,, ШЛЮХИ
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21.11.2024 22:31 Відповісти
Кривавий гутієріш повинен закликати тільки рашку вимітатись з України. Продажна шлюха не знає хто напав на суверенну державу?
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21.11.2024 22:32 Відповісти
Useless Nations у своєму репертуарі як завжди. 🤭
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21.11.2024 22:35 Відповісти
оонівський членосос куйла ,запуск рашистом 200 ракет і шахедів не вважає "тривожною подією" ???Потвора
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21.11.2024 22:47 Відповісти
пора херачить Москву? или он это о чем?
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21.11.2024 23:00 Відповісти
Цей огидний світ не заслуговує на їснування!
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21.11.2024 23:12 Відповісти
Надежды генсеков питают
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21.11.2024 23:13 Відповісти
Краще б генсек не їздив в казань щоб послати у пуйла.
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21.11.2024 23:29 Відповісти
оон скоро сдохнет за ненадобностью. бандитский саветский союз, в свое время, выгнали из лиги наций за нападение на Финляндию, эти уроды даже на такое неспособны.
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21.11.2024 23:32 Відповісти
Треба як Израіль обьявити нонграта ціх рашиських ******.
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22.11.2024 03:17 Відповісти
Генсек ООН разом з самою ООН - ідуть *****
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22.11.2024 08:13 Відповісти
Ці імпотентні заклики вже всім до сраки.
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22.11.2024 08:41 Відповісти
"...усі сторони війни в Україні..."- це хто? Можна уточнити? Бо виходить, що в Україну заїхали невідомі сторони та влаштували конфлікт. Іпать, яка ця ООН їбуча,- инших слів просто немає.
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22.11.2024 08:57 Відповісти
ООН ещё не распустили?
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22.11.2024 09:30 Відповісти
гімноон
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22.11.2024 10:28 Відповісти
 
 