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МЗС про "Орєшнік": Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий

Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН і має повне право вражати легітимні військові цілі на території Росії.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповідь на заяву диктатора РФ Володимира Путіна щодо удару по Україні балістичною ракетою "Орєшнік", передає Цензор.НЕТ.

"Україна неодноразово використовувала далекобійні спроможності проти цілей на тимчасово окупованих територіях, але Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії. Отже, він чудово усвідомлює різницю між власне російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в України.

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І для ясності: Україна має повне право за міжнародним правом вражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії. Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН. Росія може звинувачувати лише саму себе в наслідках свого рішення напасти на Україну", - заявив Тихий.

Автор: 

МЗС (4110) путін володимир (23766) балістичні ракети (400)


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Другими словами путін пішой на @уй
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21.11.2024 22:01 Відповісти
Для українців воно там з 2014 року, сидить завісивши свої рахітичні ніжки, орко-альфа-недороблене
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21.11.2024 22:07 Відповісти
Мутять кацапи. Справжня назва ракети-вундервафлі - "Кокошнік".
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21.11.2024 22:04 Відповісти
На, "Лапоть27М", М - модіфікований
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21.11.2024 22:10 Відповісти
дивно, що український бюрократ хоч колись може сказати щось адекватне, як оцей Тихий

ще пару раз так зробить при нарикові - і поїде послом у Великобританію, а може й в Антарктиду
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21.11.2024 22:13 Відповісти
На думку кремлівського щура оборона власної країни це ескалація, а удар балістичною ракетою мирний захід.
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21.11.2024 22:19 Відповісти
Лишньохромосомні ідьоти можуть нам стрільнути будь-яким непотрібом, сгенерованим " в драбадан бухим раSSейским хением"! І попаде цей непотріб в житлову забудову обов'язково!!!! А відстежити космічні цілі ми не можемо, і забігти у метро (укриття, погреб, льох) ніхто не встигне...
Це вже почався новий рівень війни... Масовані бомбардування місць у часи II Світової - дитячі ігри... Ці уроди не ФАУ застосують...
Хоча б на км 500 дали, якогось засобу...
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21.11.2024 22:42 Відповісти
Не погано сказав.
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21.11.2024 23:31 Відповісти
 
 