МЗС про "Орєшнік": Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії

Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН і має повне право вражати легітимні військові цілі на території Росії.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповідь на заяву диктатора РФ Володимира Путіна щодо удару по Україні балістичною ракетою "Орєшнік", передає Цензор.НЕТ.

"Україна неодноразово використовувала далекобійні спроможності проти цілей на тимчасово окупованих територіях, але Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії. Отже, він чудово усвідомлює різницю між власне російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ вдарила по Україні балістичною ракетою "Орєшнік", це було її випробування, - Путін. ВIДЕО

І для ясності: Україна має повне право за міжнародним правом вражати будь-які легітимні військові цілі на території Росії. Україна захищає себе відповідно до статті 51 Статуту ООН. Росія може звинувачувати лише саму себе в наслідках свого рішення напасти на Україну", - заявив Тихий.