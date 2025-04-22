"Великоднє перемир’я" - це маркетингова операція Путіна, спрямована на Трампа, - Барро

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає оголошення "великоднього перемир'я" диктатором Путіним "маркетинговою операцією", спрямованою за заспокоєння Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Великоднє перемир’я, про яке він дещо несподівано оголосив, було маркетинговою операцією, операцією чарівності, спрямованою на те, щоб запобігти нетерплячості та злості президента Трампа", - пояснив міністр.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

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