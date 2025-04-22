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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я Великоднє перемир’я
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"Великоднє перемир’я" - це маркетингова операція Путіна, спрямована на Трампа, - Барро

У Франції назвали мету великоднього перемир’я, оголошеного Росією

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає оголошення "великоднього перемир'я" диктатором Путіним "маркетинговою операцією", спрямованою за заспокоєння Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Великоднє перемир’я, про яке він дещо несподівано оголосив, було маркетинговою операцією, операцією чарівності, спрямованою на те, щоб запобігти нетерплячості та злості президента Трампа", - пояснив міністр.

Читайте: Путін вперше запропонував двосторонні переговори РФ та України, - Reuters

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

Читайте також: РФ та Україна продовжували бойові дії під час "великоднього перемир’я", - речник генсека ООН Дюжаррік

Автор: 

Великдень (360) путін володимир (23821) перемир’я (942) Барро Жан-Ноель (22)


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Топ коментарі
+8
Два підстаркуватих уй'обка граються людськими життями...
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22.04.2025 11:14
+3
Так це було зрозуміло всім адекватним!
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22.04.2025 11:15
+3
И она удалась, судя по реакции из Вашингтона.
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22.04.2025 11:18
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Два підстаркуватих уй'обка граються людськими життями...
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22.04.2025 11:14 Відповісти
Так це було зрозуміло всім адекватним!
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22.04.2025 11:15 Відповісти
Пропоную Зеленському теж зробити маркетинговий хід:
8 травня околосити повітряне перемир'я до 0:00 наступного дня. А 9 травня в'***** по червоній площі під час параду.
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22.04.2025 11:16 Відповісти
По параду удар буде з вірогідністю 95%... Люди бають...
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22.04.2025 11:20 Відповісти
Параду скоріше за все не буде. Його ж вже три роки не проводять (якшо я не помиляюся).
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22.04.2025 11:22 Відповісти
Проводили. Відміняли тільки в прикордонних областях.
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22.04.2025 11:24 Відповісти
Проводять. З одним 80-ти річним Т-34
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22.04.2025 11:30 Відповісти
от як-би не було просроченого " янелоха" , цє могло -б ,бути можливо,а в цього , інші завдання ! До того , воно з мафією елдака , на великому гачку і вимушені підтвнцьовувати
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22.04.2025 11:25 Відповісти
И она удалась, судя по реакции из Вашингтона.
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22.04.2025 11:18 Відповісти
Замануха для Трампа
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22.04.2025 11:23 Відповісти
Так зване "перемир'я" не виконувалося кацапами. І акцент слід робити на тому, що кацапська орда некерована, тому що не виконує накази свого гімнокомандувача - ху#ла.
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22.04.2025 11:27 Відповісти
Ну так кулі Зеленський його не випередив і перший не оголосив?
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22.04.2025 11:30 Відповісти
Взагалі-то русня веде новий тип війни - психологічний.
Оці всі показові удари по цивільним, порушення кордонів БПЛА і ракетами, літаками, нескінченна нахабна брехня - це щоб ввести у фрустрацію: ми на словах хорошіє, а на дєлє - плохіє, а ви нічєго нам сдєлать нє можєтє, і чтоби ви пєрєсталі фрустріровать на свойо бєссіліє, давайтє виполнять наші трєбованія.
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22.04.2025 11:31 Відповісти
Так і є
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22.04.2025 11:31 Відповісти
Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!

пушкін дональд трамп
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22.04.2025 11:33 Відповісти
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22.04.2025 11:41 Відповісти
Це був букет квітів для примхливої пані
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22.04.2025 12:17 Відповісти
 
 