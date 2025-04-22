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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Ворог використав "великоднє перемир’я", щоб підготуватися до масованого штурму на Лиманському напрямку, - 66 ОМБр

зсу військовий

Наразі оперативна ситуація на Лиманському напрямку є складною. Ворог порушував режим тиші упродовж так званого "великоднього перемир’я", яке оголошував диктатор Володимир Путіна, а після номінального закінчення 21 квітня пішов у масований наступ піхотою.

Про це повідомила речниця 66 окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Анастасія Блищик в ефірі "Суспільне.Новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді більше шкоди нам заподіяло це так зване "перемир’я", тому що, як тільки Путін оголосив, що буде "затишшя", за декілька годин наші позиції зазнали масованого артилерійського обстрілу, противник застосовував і ударні БпЛА, а на один із механізованих батальйонів вони пішли штурмом піхоти", - заявила вона.

Загалом, за словами Блищик, противник використав цей час для того, аби покращити своє тактичне положення.

"Ми бачили, як вони підтягують свою піхоту до переднього краю разом з озброєнням - це і РПГ, і кулемети. Наша аеророзвідка зафіксувала, як більш ніж 120 російських окупантів за цей час так званого "великоднього перемир’я" розосередилися в посадках, в лісосмугах, у зруйнованих будівлях і бліндажах. І як тільки карета перетворилася на гарбуз, тобто закінчилися так зване "великоднє перемир’я", то росіяни пішли в масований наступ піхотою", - резюмувала речниця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Великоднє перемир’я" - це маркетингова операція Путіна, спрямована на Трампа, - Барро

За даними Генштабу, загалом за добу 21 квітня на Лиманському напрямку, в зоні відповідальності 66 бригади, відбулося більше 10 атак.

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

Читайте також: РФ та Україна продовжували бойові дії під час "великоднього перемир’я", - речник генсека ООН Дюжаррік

Автор: 

бойові дії (3808) перемир’я (942) 66 окрема механізована бригада (28)


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Топ коментарі
+10
Розкажіть це тим хто так любить переговори і перемир'я з рашистами. А краще тих падлюк в окопи на передок відправити. А тепер представте перемир'я чи мирний план на місяць чи рік. І як рашисти використають цей час для підготовки до великого наступу поки в нас тут будуть один одному чуби рвати на виборах за крісла і за перерозподіл грошових потоків
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22.04.2025 15:35
+9
Ну так скажуть "дякую" великому лідеру зе який видав заборону на ураження піхоти супротивника біля фронту.
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22.04.2025 15:33
+2
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22.04.2025 15:40
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Ну так скажуть "дякую" великому лідеру зе який видав заборону на ураження піхоти супротивника біля фронту.
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22.04.2025 15:33 Відповісти
Розкажіть це тим хто так любить переговори і перемир'я з рашистами. А краще тих падлюк в окопи на передок відправити. А тепер представте перемир'я чи мирний план на місяць чи рік. І як рашисти використають цей час для підготовки до великого наступу поки в нас тут будуть один одному чуби рвати на виборах за крісла і за перерозподіл грошових потоків
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22.04.2025 15:35 Відповісти
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22.04.2025 15:40 Відповісти
А що зробили ми? Зашкодило?( Амневарто піддаватися на пізд@ш.
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22.04.2025 15:44 Відповісти
А що ми могли зробити. Ти читати вмієш чи ні? По перше рашисти готувались до цього перемир'я а ми взнали про це за пів години до нього. Бо Зеля вирішив грати по правилам і крапленим картам ****@ щоб показати як він хоче миру. По друге рашисти перед самим так званим перемир'ям накрили наші позиції артвогнем і кабами. Так що нашим оставалося тільки відкопуватись і витрушувати землю з вух.
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22.04.2025 15:59 Відповісти
Читати вмію.Крім того ще й розумію та аналізую прочитане.Очевидно було,що Зе ну просто вчепився за ідею пєрєстать стрєлять,й це безсоромно не приховував,розуміючи,а може ні,що лох буде він.
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22.04.2025 16:40 Відповісти
а ми?
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22.04.2025 15:47 Відповісти
Ще одна хитра фішка кацапського перемир'я те що на одній ділянці фронту оказується може бути перемир'я а на іншій де кацапам потрібно вони йдуть в наступ. Тобто кацапи не боячись що ЗСУ підуть в наступ можуть забирати війська з однієї частини фронту і концентрувати на іншій. Наші ж як сліпі котята не знають звідки ждати удару рашистів. Тобто це не перемир'я а тир де ЗСУ виступають в якості мішеней а рашисти вибирають яка мішень ім подобається більше
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22.04.2025 15:53 Відповісти
Так, за цілу добу перемир'я, яке полягало лише в тому, що по Україні не летіли шахеди вночі - ворог підготувався, а до цього ніяк не міг підготуватись.
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22.04.2025 16:00 Відповісти
А хто вам заважав палити русню під час "перемир'я"? Тепер чого жалітися, тре було нищити
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22.04.2025 16:11 Відповісти
На 11 рік війни вже можна зробити певні висновки з т.зв. "пермірій", тим більше, що ху..ло оголосило його в односторонньому порядку. Тож командири підрозділів, задля уникнення ускладнень на фронті мають знищувати цю погань, як тільки вона підставилась під удар, навіть під загрозою дисциплінарних стягнень. "Бачиш - ****!!!" - це гасло, проголошене ще 13,04 2014 року має бути девізом усіх підрозділів.
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22.04.2025 18:12 Відповісти
 
 