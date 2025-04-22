Ворог використав "великоднє перемир’я", щоб підготуватися до масованого штурму на Лиманському напрямку, - 66 ОМБр

Наразі оперативна ситуація на Лиманському напрямку є складною. Ворог порушував режим тиші упродовж так званого "великоднього перемир’я", яке оголошував диктатор Володимир Путіна, а після номінального закінчення 21 квітня пішов у масований наступ піхотою.

Про це повідомила речниця 66 окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Анастасія Блищик в ефірі "Суспільне.Новини", інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді більше шкоди нам заподіяло це так зване "перемир’я", тому що, як тільки Путін оголосив, що буде "затишшя", за декілька годин наші позиції зазнали масованого артилерійського обстрілу, противник застосовував і ударні БпЛА, а на один із механізованих батальйонів вони пішли штурмом піхоти", - заявила вона.

Загалом, за словами Блищик, противник використав цей час для того, аби покращити своє тактичне положення.

"Ми бачили, як вони підтягують свою піхоту до переднього краю разом з озброєнням - це і РПГ, і кулемети. Наша аеророзвідка зафіксувала, як більш ніж 120 російських окупантів за цей час так званого "великоднього перемир’я" розосередилися в посадках, в лісосмугах, у зруйнованих будівлях і бліндажах. І як тільки карета перетворилася на гарбуз, тобто закінчилися так зване "великоднє перемир’я", то росіяни пішли в масований наступ піхотою", - резюмувала речниця.

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За даними Генштабу, загалом за добу 21 квітня на Лиманському напрямку, в зоні відповідальності 66 бригади, відбулося більше 10 атак.

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

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