Путін оголосив так зване "перемир’я" на День Перемоги
Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.
Про це повідомили у Кремлі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, оголошене Путіним перемир'я діятиме з 00.00 з 7 на 8 травня до опівночі з 10 на 11 травня, повідомив Кремль.
У цей період Росія нібито готова повністю зупинити бойові дії. Втім, як відомо, "великоднє перемир'я" РФ неодноразово порушувала.
Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"
Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.
20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.
Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це він своїм заборонив воювати - наші можуть !
Якщо наші не вдарять всім шо є по Москві то самі мають бути в морзі разом з убитими в Києві
доста знущатися з України.
невже накаже три доби припинити супротив?
про атаку москви вже не кажу!
Його вимоги до 30-денного перемир'я наглі і божевільні, по суті це вимога капітуляції.
Хай салют від ЗСУ відмітить день ... коли руцкі говорять, що можемо повторити...
Без внеска українців, без лендлізу... дісталися б вони до пабєды... угу...
Нвякої зшоди на забаганки пу! Нехай не мріє, что куди і коли захоче, туди і воротить. Ні! Не має так бути!
Слава ЗСУ!
якщо на параді будуть зайчики та трамвайчики, як на Хрещатику в 19-му, тоді можна, а так розтрощити нахер "красную площу"
Та пішли вони в дупу!
- День добрий! Як справи ? "Пєрєміріє" було?
- Доброго дня! Більш менш, артилерії було менше, кабів та рсзв не було. Але за цей час підтягували резерви...
Й.O.Б.AHuй клован...
Українська Повстанська Армія продовжувала збройну боротьбу до 1960-го року, якщо не помиляюся. А концентраційні табори німців працювали до 1953-го, вже знаходячись під совєцьким управлінням.
бо путін на великдень не бив дронами та ракетами.
позаяк трампу сказали що Україна визнала що путін не бив дронами та ракетами на великдень а зеленський останнім часом дуже в рота трампу заглядує, тож по параду наші не битимуть.
щоб нє ***********.
даремно.
один удар по параду це була б достойна відповідь а не підрив якогось там чмошника в росії біля під'їзду