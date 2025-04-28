Путін оголосив так зване "перемир’я" на День Перемоги

Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Про це повідомили у Кремлі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, оголошене Путіним перемир'я діятиме з 00.00 з 7 на 8 травня до опівночі з 10 на 11 травня, повідомив Кремль.

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У цей період Росія нібито готова повністю зупинити бойові дії. Втім, як відомо, "великоднє перемир'я" РФ неодноразово порушувала.

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

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