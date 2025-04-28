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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Путін оголосив так зване "перемир’я" на День Перемоги

путін

Російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на дні святкування 80-ї річниці Перемоги.

Про це повідомили у Кремлі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, оголошене Путіним перемир'я діятиме з 00.00 з 7 на 8 травня до опівночі з 10 на 11 травня, повідомив Кремль.

Також читайте: Ворог використав "великоднє перемир’я", щоб підготуватися до масованого штурму на Лиманському напрямку, - 66 ОМБр

У цей період Росія нібито готова повністю зупинити бойові дії. Втім, як відомо, "великоднє перемир'я" РФ неодноразово порушувала.

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

20 квітня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор не давав наказу на продовження перемир'я.

Президент Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що російські війська у неділю 2935 разів порушували припинення вогню, оголошене російським диктатором.

Читайте також: РФ та Україна продовжували бойові дії під час "великоднього перемир’я", - речник генсека ООН Дюжаррік

Автор: 

День Перемоги (439) путін володимир (23841) перемир’я (944)


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Топ коментарі
+46
А чого це падло командує коли ЗСУ стріляти, а коли - ні?
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28.04.2025 14:27
+31
ЯК ЗРУЧНО. Коли захотів - вдарив по Києву Сумам і Кривому рогу і сотнями вбитих, а коли йому треба - тишу, то будь-ласка перемиря. БЛ!!!!!!!

Якщо наші не вдарять всім шо є по Москві то самі мають бути в морзі разом з убитими в Києві
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28.04.2025 14:29
+21
нема такого свята - 9 травня. але після заяв коняки можна "привітати"
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28.04.2025 14:28
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А чого це падло командує коли ЗСУ стріляти, а коли - ні?
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28.04.2025 14:27 Відповісти
Воно просто безграмотне. Не знає що перемир'я може бути лише за згодою обох сторін. А те що воно оголошує називається одностороннім припиненням вогню.
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28.04.2025 14:56 Відповісти
вообще оху...ло ху...ло
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28.04.2025 14:57 Відповісти
До чого там ЗСУ ...?
Це він своїм заборонив воювати - наші можуть !
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28.04.2025 15:02 Відповісти
Йому тепер зручно це робити, так він виглядає ніби хоче миру. А якщо ми відмовимось до від трампа полетить хейт. Питання в тому чому ми не робимо аналогічно
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28.04.2025 15:48 Відповісти
Це сраний популізм!
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28.04.2025 14:27 Відповісти
нема такого свята - 9 травня. але після заяв коняки можна "привітати"
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28.04.2025 14:28 Відповісти
***** таке ділове
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28.04.2025 14:28 Відповісти
Ребята давайте жить дружно - куйло.
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28.04.2025 14:29 Відповісти
Хай оголошують. А ми будемо стріляти по них.
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28.04.2025 14:29 Відповісти
ага, по Москві балістикою ракетами Ермак-1 та Ермак-2
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28.04.2025 14:32 Відповісти
І довгими марафонами.
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28.04.2025 15:23 Відповісти
ЯК ЗРУЧНО. Коли захотів - вдарив по Києву Сумам і Кривому рогу і сотнями вбитих, а коли йому треба - тишу, то будь-ласка перемиря. БЛ!!!!!!!

Якщо наші не вдарять всім шо є по Москві то самі мають бути в морзі разом з убитими в Києві
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28.04.2025 14:29 Відповісти
путін вчергове показав - трампу передусім - хто тут "володар війни і миру"
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28.04.2025 14:30 Відповісти
Зараз Зеля йому радісно підхрюкне, тільки кацапи ні фіга його не будуть дотримуватися
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28.04.2025 14:30 Відповісти
Минулого разу на перемірії Путін погодив це з нашим фельдмаршалом. (Ермак з дупи дістав супутникой телефон та Зелька в сортірі все порішав). Може вже така розмова відбулась і піаніст миє від лайна свої вуха. П.С. Ніколи раніше на 9 травня Зельман не запускав на Москву жодного паршивого дрона. Щоб Путін та його гості не потрапили під план "Ковьер".
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28.04.2025 14:31 Відповісти
А ні рашиська істота якраз на победобесія має прилетіти на москву і ти маєш здохнути.
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28.04.2025 14:31 Відповісти
В цей день обов'язково треба буде влаштувати масовий наліт дронів на Червого Кочку в центрі боліт щоб лиса ****** не розслаблялася
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28.04.2025 14:32 Відповісти
Трамп аж знепритомнів. Від радощів. За свого "непоганого парня". Вор повинен сидіти в тюрмі, а вбивця лежати в могилі. Незалежно як і коли. Тільки так можна у світі досягти миру та спокою. І без ООН, рад безпек і інших мироУСПОКОІТЄЛЬНИХ "ліків".
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28.04.2025 14:32 Відповісти
Ну навіщо відразу в могилу, хай ще трохи повисить
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28.04.2025 15:01 Відповісти
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28.04.2025 15:09 Відповісти
Тоді закон не працює. "По заслугам и награда!"
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28.04.2025 15:13 Відповісти
Ну він там хай оголошує що хоче а у Нас вже запланований "вітальний салют" на червоній площі!
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28.04.2025 14:33 Відповісти
Ніякого перемир'я на день побєдобєсія.
доста знущатися з України.
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28.04.2025 14:39 Відповісти
Шо це ху*ня ' чур я в доміке'!!!
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28.04.2025 14:34 Відповісти
от зе!гніда і попався!
невже накаже три доби припинити супротив?
про атаку москви вже не кажу!
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28.04.2025 14:36 Відповісти
Гaндoн ботоксний за парад переживає, щоб наші не розпердолили
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28.04.2025 14:36 Відповісти
Да навіщо йому за парад переживати, він за себе та валізу переживає. Ху...ло і є ху....ло
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28.04.2025 14:59 Відповісти
Ну то як? Наважиться Зеля зіпсувати свято "пабедобєсія" на мацкві? Чи так і буде під дуду ***** танцювати?
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28.04.2025 14:37 Відповісти
День Перемоги 8 Травня, а не 9-го. 9-го можна їбашити по красной площаді.
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28.04.2025 14:38 Відповісти
Не просто можна, а треба і максимально потужно, щоб мало бункерному не здавалось!
Його вимоги до 30-денного перемир'я наглі і божевільні, по суті це вимога капітуляції.
Хай салют від ЗСУ відмітить день ... коли руцкі говорять, що можемо повторити...
Без внеска українців, без лендлізу... дісталися б вони до пабєды... угу...
Нвякої зшоди на забаганки пу! Нехай не мріє, что куди і коли захоче, туди і воротить. Ні! Не має так бути!
Слава ЗСУ!
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28.04.2025 14:47 Відповісти
Який ще день перемохи, і над ким? Х***й тобі за обидві щоки. Московія повинна горіти і вибухати всі ці дні. А то виродки кацапські взяли хитру практику відбомбились по Україні, повбивали українських людей а потім швиденько перемир'я запросили щоб відповідь не прилетіла і щоб використати перемир'я для нової атаки
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28.04.2025 14:41 Відповісти
там велике скупчення військових та військової техніки.
якщо на параді будуть зайчики та трамвайчики, як на Хрещатику в 19-му, тоді можна, а так розтрощити нахер "красную площу"
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28.04.2025 14:41 Відповісти
Кацапи за цей час підтянуть резерви, перегрупуються, наведуть мости, накопичать ракет/дронів, безпроблемно побухають і в ніч з 11-го на 12-е ми отрумаємо масовану комбіновану ракетно-дронова атаку на Україну!
Та пішли вони в дупу!
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28.04.2025 14:43 Відповісти
Хитрожопе гебняве падло! Бздить шо на день бобєдобєсія шось прилетить?
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28.04.2025 14:43 Відповісти
Як же ця фашиська паскуда боїтся за свою погану шкуру ,коли тебе гадость вже прикончать ,а на победобесія саме час що б ворог відчув в москві що таке війна.На жаль наше недолуге керівництво погодится на пропозицію варвара ,кожен день ворог свідомо убиває десятки мирних жителів.
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28.04.2025 14:46 Відповісти
Будемо сподіватися, що не погодиться Зе на хотєлки кремленів. Дуже сподіваємось...
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28.04.2025 14:50 Відповісти
Моя перписка з комроти 21.04.25 (р-н Торецька)

- День добрий! Як справи ? "Пєрєміріє" було?

- Доброго дня! Більш менш, артилерії було менше, кабів та рсзв не було. Але за цей час підтягували резерви...
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28.04.2025 14:48 Відповісти
До дупи! Наші вимоги - звільнення території, репарації і розброєння рашки. Тоді будемо вивчати..
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28.04.2025 14:51 Відповісти
Ну ясна ж річ. А то зенітники набухаються і пропустять щось. От буде незручно перед Буркіна Фасо...
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28.04.2025 14:51 Відповісти
Барін *****. Ссить що по красної площаді прилетить. Не сси, дід, зеленський свого не абідіт
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28.04.2025 14:51 Відповісти
Треба провести салют по кацапії на скільки можливо і щоб було дійсно со сльозами на очахщоб вони повилазили... .
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28.04.2025 14:52 Відповісти
Просьба к славным ЗСУ, организовать кацапам "праздничное" пекельное салютование. Если что-скажем что ошиблись. Трамп поймет.
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28.04.2025 14:54 Відповісти
Гарна нагода прорідити кацапськи резерви.
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28.04.2025 14:54 Відповісти
Ху...ло обосрался, гостей наприглашав, тому самому потрібно буде бути присутнім, і буде дуже соромно користуватися валізою прямо на трибуні. Але для нас 9 травня вже не свято, тому перемир'я закінчитися 8 травня
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28.04.2025 14:54 Відповісти
Зеля дожен это "перемирие" отменить, ибо один хрен его не будет!
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28.04.2025 14:55 Відповісти
***** сциться що прилетять дрони на день можемпафтарить?
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28.04.2025 14:55 Відповісти
ПОТУЖНОГО УДАРУ по МАВЗОЛЕЮ на 9 травня!!!
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28.04.2025 14:59 Відповісти
пам'ятник йому за це... й вінок...
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28.04.2025 15:00 Відповісти
Зє-йло зараз щось має прогундосити, типу "Україна паддєржіваєт, нада заглянуть в глаза ..."
Й.O.Б.AHuй клован...
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28.04.2025 15:04 Відповісти
Не дай, боже, Віслюк зарефлексує і почне меншовартісно вібрувати на цю совково-окупаційну ×ерню. Хай краще готує касетний святковий салют по червоній площі.
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28.04.2025 15:08 Відповісти
Засцав, що ЗСУ по кримблю влупить...
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28.04.2025 15:09 Відповісти
Все ще простіше. Якщо воно злякалося, то це перемир'я об'явив б 7 травня. Яка йому різниця, зараз чи сьомого, вірно, ніякої. Окрім зіграти на випередження з нашим лідером. Так було у кожного по одному перемир'ю,а так у пуйла вже два, у нас нуль. Пуйло знов нашего лідора переграв.
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28.04.2025 15:22 Відповісти
Перемир'я не оголошують одностороннє а просять згоду...
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28.04.2025 15:09 Відповісти
Парад на 9 мая "законная цель для ЗСУ".
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28.04.2025 15:09 Відповісти
Пошліть його нахер, нехер нас дресувати на 9 число. Або нехай підтримують перемир'я на Покрову, День Народження Бандери, і так далі.
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28.04.2025 15:10 Відповісти
пішов нхй...
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28.04.2025 15:15 Відповісти
Хрена тобі, кацапюра вонюча, по всій мордяці!🇺🇦
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28.04.2025 15:15 Відповісти
Яке перемиря. Будем бить по Красній площі. Сі та решта гастєй попереджені.
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28.04.2025 15:15 Відповісти
Кацапи під час перемир'я займаються розмінуванням та підтягують логістику з резервами на передову, а потім шалені атаки. Вестись на такі пропозиції повна дурня, перемир'я має бути постійне або ніяк.
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28.04.2025 15:23 Відповісти
Чому у тексті "день перемоги" написано з великих літер?

Українська Повстанська Армія продовжувала збройну боротьбу до 1960-го року, якщо не помиляюся. А концентраційні табори німців працювали до 1953-го, вже знаходячись під совєцьким управлінням.
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28.04.2025 15:24 Відповісти
ніхто бити по параду не буде.
бо путін на великдень не бив дронами та ракетами.
позаяк трампу сказали що Україна визнала що путін не бив дронами та ракетами на великдень а зеленський останнім часом дуже в рота трампу заглядує, тож по параду наші не битимуть.
щоб нє ***********.
даремно.
один удар по параду це була б достойна відповідь а не підрив якогось там чмошника в росії біля під'їзду
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28.04.2025 15:40 Відповісти
...просто плюгаве сцикло хоче, аж пищить, комфортно і сухо (бо спецчумадан вже переповнений смердючими наслідками ********* "оптимізма") відсвяткувати приватизоване ідіотське побєдобєсіє 9 Трупня без "гойди!" з українського боку...
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28.04.2025 15:41 Відповісти
значить треба добряче в'***** по "красной площаді" 6-го
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28.04.2025 15:45 Відповісти
 
 